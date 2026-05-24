Минувшую ночь наши бойцы назвали ночью мести за погибших старобельских ребят. Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

После фашистского удара ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске все ждали, что скажет Путин.

И он сказал: «Мы с вами понимаем, что в подобных случаях ограничиться заявлениями МИД невозможно. Поэтому Министерству обороны Российской Федерации приказано представить свои предложения».

Такие предложения были подготовлены оперативно. Уже вскоре российские беспилотники, бомбардировщики (включая стратегические), ракеты различных типов устроили Украине "воробьиную ночь" (как писал Чехов, "бывают страшные ночи с громом, молнией, дождем и ветром, которые в народе называются воробьиными"). Правда, минувшую ночь наши бойцы назвали еще и ночью мести. За погибших старобельских ребят.

Россия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по объектам Украины. Фото: EPA

"Официально. Минобороны РФ:

Российская армия нанесла удар возмездия по военным целям на Украине, в том числе "Орешником". В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами нанесен массированный удар баллистическими ракетами "Орешник", аэробаллистическими ракетами "Искандер", гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал" и крылатыми ракетами "Циркон" по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины".

Это был массированный ракетно-дроновый удар: более 50 ракет, плюс 700 беспилотных летательных аппаратов.

Львиная часть всех этих ударов (включая, разумеется, и "Орешник") пришлась по пунктам управления.

В оборонном ведомстве уточнили, по каким целям был нанесен ночной удар. Это:

— объекты украинского ВПК

— военная инфраструктура

— пункт управления главного командования сухопутных войск ВСУ

— пункт управления ГУР Минобороны Украины

— другие командные узлы.

Нельзя не обратить внимание на еще один любопытный момент: перечень всех этих, попавших под ракетно-дроновую раздачу, украиснких объектов, наше Минобороны долго не сообщало. Почему? Да потому, что надо было задейстствать все виды разведок - спутниковую, воздушную, наземную - для проверки результатов ударов. Как тут не вспомнить ставшие знаменитыми слова министра оороны РФ Андрея Белоусова: "Ошибаться можно, - врать нельзя". Иногда, правда, случалось, что иные ретивые начальники и командиры гнали "наверх" победные рапорты. А потом крепко получали "по шапке" за недостоверность данных. Вот почему на сей раз в МО явно решили: лучше доложим о результатах ударов позже, но зато на 100% точно. Тем более - о пунктах управления, которые, как говорится, лаптем от солнца не закроешь. Скажем, как пункт управления Сухопутных войск. К докладу об эффектвиности ударов по этой (да не только этой!) цели была и фотокарточка приложена - одни развалины остались. Это вам к вопросу об давно обещанных ударах нашей армии по центрам принятия решений.

А еще Минобороны РФ официально подтвердило, что ни по каким гражданским объектам не били. Также удары даже не планировались. В отличие от ВСУшников и их хозяев из НАТО.

После страшного преступления ВСУ в Старобельске главарь киевского режима Владимир Зеленский явно понимал, что после обещания Путина Москва пришлет ответку. Он заявил, что Россия готовит комбинированный удар, в том числе по Киеву, и не исключил использования «Орешника». А посольство США (вчера вечером) предупредило о "потенциально значительной воздушной атаке, которая может произойти на территории Украины в ближайшие 24 часа".

После Старобельска Зеленский не почувствует себя спокойно в бункере Фото: Кадр видео.

Это легко можно было предвидеть не только американским дипломатам, но и безграмотным киевским дворникам.

Ну, а наш "Орешник" снова стал грозным героем дня.

Гроздья его светящихся боевых частей деловито расходились в небе к назначенным им военных целям в Белой Церкви. А город этот под Киевом нашпигован военными и военно-промышленными объектами, как сейф Зеленского - краденными купюрами. Это и 72-я отдельная механизированная бригада ВСУ имени "Чёрных запорожцев" (до 5000 человек), это и крупные склады боеприпасов, и пункты управления БПЛА, и объекты СБУ, это и завод по сборке дронов-камикадзе, и металлургическое предприятие...

А теперь угадайте с трех раз: если все эти цели в гарнизоне и вокруг него запросто могли снести с "лица земли" наши "Искандеры", "Калибры", "Кинжалы" и "Цирконы", то зачем же на Белую Церковь обрушился "Орешник", способный проникать под землю на глубину 50-60 метров?

ВСУ нанесли фашистский удар по общежитию колледжа в Старобельске, в котором находились дети. Фото: МЧС России

Началась реальная охота за фюрером? Попытка казни за жуткое преступление в Старобельске?

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