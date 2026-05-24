Удар «Орешником» по Киеву: какие цели поразили ВС России Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Российская армия нанесла удар «Орешником» по Киеву и Киевской области 24 мая 2026 года. Целились по украинским объектам военного управления и оборонно-промышленного комплекса. Момент ударов попал на видео. Кадры опубликованы в Сети.

Удар «Орешником» по целям в Киеве

Куда били "Орешником": какие цели поразили ВС РФ в Киеве

Как уточнили в российском военном ведомстве, помимо «Орешника» были применены ракеты «Искандер», «Кинжал» и «Циркон». Целями стали объекты военного управления, авиабазы и предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины. Все назначенные объекты были успешно поражены.

Баллистические ракеты «Орешник» над Украиной Фото: REUTERS.

«В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар баллистическими ракетами "Орешник"», — говорится в сообщении ведомства.

Отдельно Минобороны подчеркнуло, что удары по гражданской инфраструктуре Украины не планировались и не осуществлялись.

Удар "Орешником" по Украине 24 мая 2026 попал на видео

Напомним, удар «Орешником» стал ответом на атаку ВСУ по колледжу в Старобельске. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что в таких случаях нельзя ограничиться заявлениями МИД, и поручил Минобороны представить свои предложения.

Удар «Орешником» стал ответом на атаку ВСУ по колледжу в Старобельске Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Тем временем об ударе уже высказался военный обозреватель KP.RU Виктор Баранец. Он подчеркнул, что целями ВС РФ стали именно военные и военно-промышленные объекты. В том числе в районе Белой Церкви под Киевом.

Немногим ранее в Старобельске завершились поисковые работы после удара ВСУ по колледжу Луганского педагогического университета. По последним данным, погибли 21 человек, ранения получили десятки студентов и сотрудников учебного заведения. Спасатели несколько суток разбирали завалы вручную, поскольку под обломками могли находиться выжившие.

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