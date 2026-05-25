Ирина Безрукова рассказала о непубличной сестре Ольге Фото: Ольга РОДИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Чите завершился XIII Забайкальский международный кинофестиваль, в состав жюри которого вошла 61-летняя Ирина Безрукова. В день закрытия актриса блистала на багуловой дорожке в эффектном алом платье от российского бренда Vassa. За несколько минут до начала мы успели задать Ирине несколько вопросов.

В первую очередь Безрукова похвалила организацию ЗМКФ.

Ирина Безрукова рассказала о непубличной сестре Ирина Безрукова рассказала о непубличной сестре: «Я иногда секретно вывожу ее на разные мероприятия» Ирина Безрукова рассказала о непубличной сестре Ольге

«Фестиваль очень гостеприимный, душевный, сердечный, красивый. Все замечательно», — рассказала Ирина.

Поделилась актриса и планами на лето, оно у нее будет рабочим. Поэтому выбраться на дачу, где Безрукова недавно доделала ремонт, едва ли удастся.

«Дача у меня для того времени, когда у меня нет работы. А работы сейчас очень-очень много. Поэтому я иногда просто отправляю туда друзей, родственников, и они меня ждут, когда я выберусь на один-два дня. Май у меня занят, начало июня тоже. Новый спектакль репетируем, в июле уже премьера. В общем, занятость, к счастью, большая», — поделилась Ирина.

Впрочем, для отпуска звезда все же выкроила время в конце лета. Тем более, в августе день рождения у одного из самых близких людей Безруковой, сестры Ольги, которая на год младше. Добавим, что актриса отметила 60-летие в прошлом году.

«У моей сестры юбилей. И мы еще не придумали, где мы окажемся, но мы обязательно окажемся вместе. Мы погодки. Сестра не имеет отношения к творческой профессии. И она никогда не хотела быть публичной. Ей это все не близко. Но это не значит, что мы не общаемся. Я ее иногда секретно вывожу на разные мероприятия. Она просто не ходит рядом со мной. А потом усаживается в зал. Ей не нравится быть публичной, чтобы ей задавали вопросы какие-то. Она просто рада за меня, и я ее и свою племянницу уже очень взрослую часто балую, вывожу куда-нибудь», — рассказала артистка.

Фото: Ольга РОДИНА. Перейти в Фотобанк КП

По словам Ирины, в детстве они с Ольгой иногда выясняли отношения, а во взрослой жизни стали очень дружны. Известно, что именно сестра поддерживала Безрукову в сложные периоды жизни — после развода с Сергеем Безруковым и смерти единственного сына Андрея.

«В детстве мы иногда выясняли отношения, пока я не поняла, что у нас разные весовые категории. Она была крепче меня, и мне пришлось вырабатывать дипломатические навыки, чтобы просто не быть отлупленной. Поэтому где-то с класса шестого-седьмого я уже перешла на дипломатию. Мы перестали устраивать легкие потасовки», — улыбнулась актриса.

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