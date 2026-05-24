Падал с любимой - она погибла, он выжил: Удивительная история студента атакованного ВСУ Старобельского колледжа

Студент при ударе ВСУ по Старобельску упал с пятого этажа и чудом выжил. Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Он весь в порезах и зеленке. Плечо и обожженная спина — в бинтах. Но то, что он жив — это само по себе чудо.

Журналисту KP.RU удалось в больнице поговорить с Максимом Б., пережившим налет дронов ВСУ.

Студент, чудом выживший в атаке на колледж в Старобельске, рассказал об увиденном Студент, выживший в атаке на колледж в Старобельске, рассказал, как вместе с другими учениками выбирался из общежития. Молодой человек в момент теракта был на 5 этаже, откуда людей выносило взрывной волной, ученик чудом спасся

- Как пережил ту ночь?

- Была тревога. Мы были на первом этаже общежития. Потом поднялись на пятый этаж. Опять объявили тревогу. Мы вышли в коридор, посидели, вроде все тихо. Только зашли в комнаты, через минут пять слышим — дроны. Опять началось. Слышим, два прилета, потом один в парк, который за общежитием. А все остальное — в нас.

- Где тогда находился?

- На пятом этаже.

- Именно там был эпицентр — нам сказали, оттуда девочку выкинуло из окна взрывной волной?

- Да, мы с этой девочкой учились.

- Как спасся?

- Чудом. Четвертым прилетом меня немного привалило. Я смог выбраться. Добрался до девочек. Хотел их вывести. Но опять прилет — я проваливаюсь с пятого этажа на второй. Только встаю, мне кирпич по касательной на голову падает . Я падаю, встаю, шаг делаю, - и меня взрывной волной выкидывает на улицу. И все.

- А дальше?

- Опять слышу, что дрон летит. Я лег под елочку. Увидел некоторых ребят, которые тоже там лежали. И мы понимаем, слышим, что дроны все ближе и ближе. Мы решили бежать в спортзал. Там тоже елочки. Мы там тоже полежали. Опять дроны. Опять ближе к нам. Мы через заборчик как-то дружно смогли перескочить. А там уже люди нас начали забирать по подъездам и вызывать скорую помощь.

- Какие у тебя повреждения?

- Кости, говорят, целы, сотрясения нет, ожоги есть .

Потом Максим сказал, что, когда падал с пятого этажа на второй, он держал за руку любимую девушку. Она погибла. А он остался в живых - невероятным, чудесным образом.

Наверное, его держал ангел.

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