В Старобельске иностранным журналистам показали свидетельства преступления Киевского режима. Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Старобельске солнечно и жарко. Иностранные журналисты морщатся и чихают не от пыльцы сломанных деревьев - от запаха гари. Багрово-грязнобелая стена с чудом сохранившейся надписью над входом «Старобельский профессиональный колледж» - словно из декорации фильма про давнюю войну, а за пустыми глазницами окон второго этажа — майские облака. Но это не съемочная площадка блокбастера — это место военного преступления. И снимают - документальные свидетельства массового истребления юных луганчан, которые с первого класса слышали гул украинской артиллерии.

Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

На месте удара по колледжу в Старобельске нашли фрагменты терминала «Старлинк» Кадры из колледжа в Старобельске, по которому ВСУ нанесли террористический удар. На месте нашли фрагменты терминала «Старлинк

ГОРЬКИЕ СЛОВА ОМБУДСМЕНА

Российский омбудсмен Яна Лантратова, обращаясь к иностранным журналистам, выбрала одного из них, похожего на классического немецкого бюргера:

- Все комплектующие дронов, которые здесь убивали детей — они производятся у вас, на западе. И вы причастны к этим убийствам, они происходят за деньги ваших налогоплательщиков.

Российский омбудсмен Яна Лантратова. Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Уполномоченная по правам человек перевела дух и сказала, что здесь неподалеку есть Новониколаевский собор:

- Там сейчас идет панихида по погибшим. Этот храм не закрывался ни во время Гражданской войны 100 лет назад, ни во время немецкой оккупации 80 лет назад.. Но никогда здесь не видели отпевания сразу стольких убитых девочек и мальчиков.

Она чуть запнулась и посмотрела в глаза ближе всех стоявшему журналисту, который держал микрофон на вытянутой руке: «Мне сказали, что многих девочек будут хоронить в подвенечных платьях».

Лантратова предложила представителям иностранных масс-медиа посмотреть, изучить обломки атаковавших колледж БПЛА, чтобы убедиться, из каких комплектующих они сделаны — чтобы не было сомнений в «авторстве» этого преступления.

Представителям иностранных масс-медиа предложили осмотреть обломки БПЛА. Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

- Погибшие дети, среди которых есть 2007 и 2008 года рождения — они же с самых ранних лет жили в этом кошмаре. Сколько им было - по 6-7 лет, они же только в школу пошли, когда сюда уже прилетал огонь, смерть, - тяжело произнесла омбудсмен, и продолжила - с 2014 го года Украина убивает мирных жителей, которых она называет своими гражданами, но Киев же их делит на первый и второй сорт. Кто-то достоин гуманитарного коридора, а кто-то для них - генетический мусор.

Яна Лантратова сказала, что этих детей лишили права быть взрослыми:

- Что могут чувствовать сейчас их матери? Мы будем фиксировать все преступления. И будем рассказывать о них всему миру.

А уполномоченная по правам детей в ЛНР Инна Швенк на вопрос журналиста KP.RU о том, в каком состоянии раненые и где они сейчас, ответила:

- Все раненные дети в медучреждениях республики. Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь. Некоторые в тяжелом состоянии. А боль утраты родителей, которым сегодня, в воскресенье, выдадут тела их погибших детей, передать невозможно.

Один из выживших - Максим 17-ти лет. Ощущение, что его ангел буквально вынес из пылающего здания. Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

ЖЕСТКИЕ ФАКТЫ СЛЕДОВАТЕЛЯ

Представитель СКР Дмитрий Маньшин вел журналистов по дорожке, едва очищенной от битого кирпича и серых обломков облицовки, к зданию общежития, по которому и метили дроны ВСУ. У словно изгрызанной спятившими термитами стены он остановился.

- Беспилотные аппараты попали в район боковой стены второго этажа. Там находился небольшой буфет и автоматы, где дети могли в любое время купить какие -то продукты питания. Взрыв был такой силы, что стену практически полностью выбило. Пойдемте дальше, - сказал следователь.

Представитель СКР Дмитрий Маньшин вел журналистов по месту трагедии и преступления. Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Журналисты внимательно смотрели — кто по сторонам, кто под ноги.

В коридоре валяются выбитые взрывом двери. Груды кирпичей и штукатурки, несколько полупустых пластиковых бутылок с водой и - полузасыпанная обломками круглая розовая мягкая игрушка.

Журналистов пригласили пройти внутрь разрушенного здания общежития. Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

- Те, кто находился в помещениях по правую сторону от меня — они выжили, - пояснял Дмитрий Маньшин, - а те, кто побежал по этому коридору в том направлении, к тому выходу, они погибли. Основной удар был как раз вон там. И обвал строения был с этой стороны.

Там, где когда-то жили учащиеся - только груда обломков. Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Следователь предлагает зайти в бывшую жилую комнату, где из пластика торчат осколки выбитого стеклопакета, и уже никто не живет.

- Одна из девочек, которая погибла — она от взрывной волны из этого окна выпала на дорогу, - скупо бросает представитель СКР.

Потом представителям зарубежных СМИ показали доказательства того, что налет беспилотников на Старобельский колледж в ночь на 22 мая совершили именно дроны Вооруженных сил Украины.

Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Это были и обломки дронов, которые шли сюда несколькими волнами, и элементы систем, которые наводили удар на колледж.

- Что это?- на ломанном русском поинтересовался у представителя российских силовых структур один из репортеров.

Ответ был простой:

- Это приемно-передающая антенна комплекса Starlink. Она полностью в сборе. Треснула при падении. Указан производитель. Виден куар код - его можно пробить. Можно определить дату и место его производства.

Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

А к зданию колледжа пришли заплаканные женщины с портретами своих девочек. Портреты пересекали черные ленты.

Родные с портретами погибших детей. Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Репортеры снимали. Легкий ветер чуть шевельнул почерневшую от гари и сломанную огромную ветку старой ели у полуразрушенной стены.

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