«Комсомолка» продолжает собирать боевые сводки с передовой и самые яркие новости СВО на Украине. Фото: Александр Полегенько/ТАСС

«Комсомолка» продолжает собирать боевые сводки с передовой и самые яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 25 мая:

1. Новости с фронта: ВСУ потеряли 320 дронов и 1065 боевиков

2. За убийство детей ответили в командных пунктах

3. В Раде очень захотели скорейшего мира

4. Сырский недоволен Федоровым — и это взаимно

5. Украинский пограничник зовет всех в плен

6. Самостийные дроны загоняют латышей под землю

7. Более 780 боевиков исчезли под Волчанском

8. Западные наемники бегут с фронта

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 25 МАЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

Штурмовики «Севера» вывели из строя 175 боевиков и две бронемашины.

Бойцы «Запада» уничтожили 180 националистов и три станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения «Юга» нанесли врагу такой урон: 90 солдат, танк, БМП, 18 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.

Группировка войск «Центр» выбила из рядов ВСУ 305 военнослужащих и бронетранспортер. Сожжены четыре бронемашины и четыре станции РЭБ.

На счету «Востока» - 265 бойцов и восемь автомобилей.

«Днепр» упокоил 50 боевиков. Подбиты 10 автомобилей и четыре станции РЭБ.

Силы ПВО сбили семь управляемых авиабомб. Поразили шесть ракет РСЗО «Vampire». Приземлили 320 беспилотников.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 25 МАЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

За убийство детей в Старобельске разбиты пункты управления Украины

В ответ на ночную атаку по колледжу в Старобельске, где погибли 21 и ранены более 40 детей, Вооруженными Силами России нанесен массированный удар по объектам на Украине. Били, по данным Минобороны РФ, баллистическими ракетами «Орешник», аэробаллистическими «Искандерами», гиперзвуковыми «Кинжалами» и крылатыми ракетами «Циркон». А также ударными беспилотниками. Прилетело по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины. Разумеется, в перечне целей - ни одного гражданского объекта. А все военные цели поражены. «Орешник» поразил пункт управления Главного командования сухопутных войск ВСУ и пункт управления ГУР Минобороны Украины. Можете зарываться еще глубже — не поможет.

Вооруженными Силами России нанесен массированный удар по объектам на Украине. Фото: REUTERS.

В Раде жаждут окончания конфликта

Максим Бужанский, депутат Рады, заявил, что все это пора кончать. В своем Telegram-канале он написал: «Нам отчаянно нужно прекращение войны, и нет ничего зазорного в слове отчаянно». Будущее мирное соглашение между двумя сторонами конфликта предстоит защищать как от недовольства тех украинцев, кто находится за границей, так и от тех, кто зарабатывает на военном времени. Похоже, законодателя перепахали прилеты по объектам управления в Киеве и его окрестностям, когда обломки ракеты украинской ЗРК свалились даже на элитный дом, где есть квартиры у Зеленского и Миндича. А когда начнут квадратно-гнездовым — и не по КП?..

Скандал между Сырским и Федоровым

Главкомом ВСУ Александр Сырский и министр обороны Михаил Фёдоров друг друга терпеть не могут. Причина взаимной нелюбви — в руслах потоков финансирования вооружений. Генерал требует закупать снаряды и другие боеприпасы, а также орудия и минометы у хорошо знакомых ему поставщиков. Гражданский министр обороны резко против. Его больше греют вливания в производство дронов, которые клепают дружественные ему конторы. А вот и не подеретесь!

Главкомом ВСУ Александр Сырский недоволен новым министром обороны Федоровым. Фото: REUTERS.

Украинский пограничник призвал всех сдаваться

Самостийный пограничник Богдан Остафийчук был инспектором второй категории 31-го Черновицкого погранотряда Государственной погранслужбы. Случилось ему попасть в плен к российским бойцам. Бывший страж границ, слова которого приводит ТАСС, честно рассказал, что на Украине к противостоянию с Россией относятся плохо. И потому, когда сограждан силой мобилизуют, они вскоре бегут со своих позиций. Экс-погранец обратился с призывом к тем, кто еще тянет лямку: «Так что, парни, бросайте оружие, сдавайтесь в плен, останетесь живы». Он подчеркнул, что многие сейчас стали плохо относятся к главе незалежной. Как-то слишком тихо вы ненавидите своего лидера.

От украинских дронов латышам негде укрыться

Координатор движения «Антифашисты Прибалтики» Сергей Васильев сообщил, что бедным латышам некуда бежать во время пролетов украинских беспилотников над латышскими просторами. По его словам, которые приводят РИА Новости, в Латвии нет мест, где можно укрыться от дронов, а система бомбоубежищ в стране находится в упадке: «Никто никому ничего не говорит, никто никого не инструктирует. Не создано штабов по гражданской обороне, где могут подсказать, куда бежать». Накануне дрон упал в озеро Дридзис и взорвался. За два дня до того воздушное пространство Латвии бороздил дрон FP-1, из-за чего в небо подняли истребители НАТО, а в Утенском районе на востоке республики объявили воздушную тревогу. А в лесах прятаться не пробовали?

Почти восемь сотен боевиков пропали под Волчанском

Куда-то испарились более 780 военных из 159-й отдельной мехбригады ВСУ. Они исчезли где-то под Волчанском в Харьковской области. Сейчас бойцы числятся пропавшими без вести. Показательно, что командование этого подразделения не вчера взяло за практику занижать реальные потери бойцов на Харьковщине. Не хотят, чтобы родня «исчезнувших» на их крови «заработала»?

Наемники из западных стран сбежали с передовой

Западные наемники ВСУ тихой сапой покинули зону боевых действий. Причина проста — в последние месяцы командование украинских вооруженных формирований все чаще использовало легионеров как «пушечное мясо». Их бросали на самые горячие участки, где те несли потери «просто колоссальные». Итог — на передовой к концу весны остались, в основном, лишь выходцы из Латинской Америки. Как правило — колумбийцы. А наемники из англосаксонских стран на ЛБС практически исчезли. То не зрада - дурных нема.