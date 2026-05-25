Фото: Министерство обороны РФ.

Подразделения группировки войск «Север» расширяют полосу безопасности в Сумской и Харьковской областях, продвигаясь от госграницы. Войска беспилотных систем ежедневно применяют различные БПЛА для уничтожения мобильных групп ВСУ, боевых бронированных машин, складов с боеприпасами и топливом, живой силы, а также для срыва ротаций и контратак противника.

«В ходе выполнения боевых задач в Сумской области расчет БПЛА «Молния-2» 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» нанес точный удар по укрепленным позициям ВСУ в лесном массиве, где противник применял РЭБ, FPV-дроны и другие БПЛА. Цель была полностью уничтожена, что подтверждено объективным контролем», - комментируют кадры в Минобороны России.

Боевая работа расчетов БпЛА «Молния-2» войск БпС группировки войск «Север» в зоне проведения СВО Оператор дрона поразил объект противника без входа в зону действия средств поражения

В военном ведомстве подчеркнули, что применение «Молнии-2» позволило выполнить боевую задачу без входа в зону действия средств поражения противника благодаря высокой автономности, помехозащищенности и современному оборудованию.

Оператор с позывным «Феникс» отметил, что низкая облачность затрудняет наблюдение, но помогает скрыть ударный дрон над защищенным противником лесом. Противодействие РЭБ преодолевается набором высоты, а от дронов-таранов – резкими маневрами.

«Молния-2» несет боевую нагрузку до 6–7 кг. Для увеличения дальности полета использовался термобарический боеприпас и ПГ-7 общим весом около 5,5 кг.

Основные цели ударного дрона – укрытия, блиндажи, норы с пехотой. Работа ведется в паре с разведывательными дронами.

«Работаем в паре с разведывательными дронами, они обнаруживают, а мы наносим удар», - пояснил «Феникс».

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