Фото: Министерство обороны РФ.

Штурмовые подразделения 67-й мотострелковой дивизии 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» проводят интенсивную боевую подготовку на тыловом полигоне в зоне спецоперации.

«На тренировках отработан комплекс задач с учетом актуальной тактической обстановки, с особым акцентом на действия малых штурмовых групп. Это обусловлено высокой плотностью огневых средств и широким применением FPV-дронов противником, что требует повышения маневренности и снижения потерь», - комментируют кадры в Минобороны России.

Военнослужащие совершенствуют навыки захвата и удержания опорных пунктов, отрабатывая различные тактические схемы с учетом местности и потенциального сопротивления. Особое внимание уделяется слаженности в малых группах, подавлению огневых точек, организации обороны захваченных позиций, использованию укрытий и инженерных заграждений.

«Самое оптимальное - тактические двойки. Два человека более мобильны и боеспособны. Им проще преодолеть траншею или опорный пункт. Спасибо нашим «птичникам», которые сопровождают, бомбят и предупреждают, помогают удерживать», - отметил инструктор по тактической подготовке с позывным «Бонд».

Также ведется обучение методам обнаружения, идентификации и нейтрализации вражеских БПЛА, включая ударные, с применением технических средств и стрелкового оружия.

Цель учений – повышение боеготовности штурмовых подразделений к выполнению задач по прорыву обороны, занятию и удержанию стратегически важных высот, с учетом приоритета малых групп и современных угроз. Успех их выполнения напрямую зависит от качества подготовки на полигоне.

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