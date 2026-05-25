Фото: Министерство обороны РФ.

Расчеты ударных беспилотников спецназа 56-го батальона 51-й армии (группировка «Центр») нанесли удар по бронетехнике и живой силе украинских подразделений, остановив смену личного состава на Добропольском направлении.

Видеозаписи объективного контроля с разведывательных беспилотников демонстрируют попытки украинских формирований замаскировать бронетехнику НАТО среди жилой жилой застройки. Спрятаться от ответного огня артиллерии за мирными гражданами во дворах многоэтажек украинским боевикам удается. В таких условиях нашим воинам приходят на помощь операторы ударных дронов, которые находят бронемашины и наносят по ним высокоточные удары.

Украинские боевики прячут бронетехнику НАТО во дворах многоэтажек Операторы дронов ведут охоту на бронетехнику и беспилотники противника

Операторы беспилотных систем 90-й гвардейской танковой дивизии (группировка «Центр») применяют FPV-аппараты для ликвидации самолетных БПЛА ВСУ, которые противник задействует для проведения корректировки артиллерийского огня и самостоятельных ударов на данном направлении.

Кроме того, зафиксирована работа полка БПЛА «Буревестник» южной группировки войск. Военнослужащие ликвидировали до десяти единиц вражеской техники, включая разведчики и ударные дроны самолетного типа («Гор», «Лелека-100», «Домахa», «Блыскавка», «Чаклун»), применив тактику воздушного тарана.

Широкое применение беспилотных комплексов, в том числе FPV-дронов и методов столкновения в воздухе, дает возможность российским силам результативно уничтожать технику, живую силу и разведывательные средства неприятеля, подавляя его возможности по наблюдению и нанесению ударов.

Читайте также:

«Феникс» выполняет боевые задачи над «защищенным» лесом

Российских штурмовиков учат оптимальным действиям в тактических двойках