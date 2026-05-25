Министр обороны РФ Андрей Белоусов наградил три соединения группировки "Восток" государственными наградами за храбрость и самоотверженность.

Глава российского оборонного ведомства Андрей Белоусов в зоне спецоперации провел инспекцию командного центра группировки войск «Восток». В ходе визита министр заслушал доклады руководства группировки и штабных офицеров, касающимися выполнения поставленных боевых задач.

Особое внимание было уделено вопросам использования беспилотных систем и организации противовоздушной обороны.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Восток»

Командующий группировкой, генерал-полковник Андрей Иванаев проинформировал министра о подключении расчетов БПЛА к отечественным спутниковым коммуникациям и транспортной сети. Начальник ПВО группировки, генерал-майор Валерий Черныш доложил о внедрении единого программно-аппаратного комплекса, позволяющего обрабатывать радиолокационные данные от малогабаритных РЛС.

«Эта система обеспечивает анализ воздушных целей в реальном времени, определение их характеристик и передачу задач расчетам БПЛА-перехватчиков для последующего уничтожения, что повышает эффективность противодействия самолетным вражеским беспилотникам», - было отмечено в докладе министру.

Начальник управления беспилотных систем сообщил о существенном росте числа операторов БПЛА, что способствовало усилению огневых возможностей группировки и продвижению войск. По распоряжению министра продолжается создание новых подразделений БПС с целью расширения разведывательных и ударных функций. Вновь сформированные батальоны беспилотных войск (БпС) уже приступили к выполнению боевых операций, получив конкретные цели в своих зонах ответственности для более эффективного поражения противника.

Министр обороны дал поручение по интеграции новых типов БПЛА-перехватчиков в существующий комплекс для дальнейшей автоматизации и повышения эффективности борьбы с беспилотниками. Представители управления БПС представили новейшие разработки, включая дроны для логистики (доставка продовольствия и боеприпасов), ударные БПЛА и FPV-дроны.

«Ведется работа по рационализации, в частности, по созданию универсальных усилителей сигнала и унифицированных наземных систем управления беспилотниками», - отмечают в Минобороны России по итогам работы главы военного ведомства в войсках.

В завершение своего визита Андрей Белоусов наградил три соединения группировки "Восток" государственными наградами за храбрость и самоотверженность. Два соединения были удостоены ордена Суворова, одно — ордена Жукова. Кроме того, министр отметил индивидуальные заслуги военнослужащих, вручив им государственные награды.

Напомним, 17 мая России Андрей Белоусов направил поздравления военнослужащим 121-го мотострелкового полка в связи с установлением контроля над населенным пунктом Кутьковка в Харьковской области. В своем обращении министр отметил «уверенное продвижение полка вперед, решительные действия личного состава».

Белоусов акцентировал внимание на успешном выполнении полком задач специальной военной операции на одном из ключевых направлений, подчеркнув храбрость, самоотверженность и мужество его бойцов при исполнении воинского долга при нейтрализации противника. Министр выразил благодарность личному составу и командованию за образцовое выполнение поставленных задач, выразив уверенность в надежности обеспечения безопасности государственных границ.

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