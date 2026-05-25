Щитовидка бьет тревогу: миллионы россиян оказались в зоне риска

Проблемы со щитовидной железой часто остаются незамеченными годами. Фото: Emily frost/Shutterstock/Fotodom

Сегодня — день щитовидной железы. Щитовидка — маленькая железа-бабочка весом всего 15 — 20 граммов — управляет обменом веществ, энергией, настроением, весом и даже интеллектом будущего ребенка. Правда, проблемы с этим органом часто остаются незамеченными годами, рассказала Екатерина Трошина, заместитель директора НМИЦ эндокринологии Минздрава России, директор Института клинической эндокринологии, член-корреспондент РАН на пресс-конференции в ТАСС.

По официальным данным, заболеваниями щитовидной железы страдают более 4 миллионов россиян. Реальная цифра, по оценкам НМИЦ эндокринологии, в 10 раз выше. До 75 — 80% всех проблем с этим органом связаны с хроническим дефицитом йода. Йод не накапливается в организме, он должен поступать ежедневно с пищей, подчеркнула эксперт.

— 70% заболеваний можно было бы предотвратить при помощи обычной йодированной соли. Именно так в СССР к 1956 году практически победили проблему, ввели всеобщее йодирование соли и создали противозобные диспансеры. Потом внимание ослабло, и заболеваемость вернулась, — говорит Екатерина Трошина.

Сейчас каждый год более 600 тысяч человек впервые узнают о диагнозе. Проблема касается всех возрастов, хотя у детей в последние годы благодаря обязательному использованию йодированной соли в детских садах и школах (постановление 2020 года) ситуация стабилизировалась.

Сейчас каждый год более 600 тысяч человек впервые узнают о диагнозе. Фото: New Africa/Shutterstock/Fotodom

Кто в группе риска?

— Жители регионов с природным дефицитом йода (большая часть территории России);

— Беременные и кормящие женщины;

— Дети и подростки;

— Люди старшего возраста;

— Те, кто редко употребляет морепродукты и йодированную соль.

! Особенно опасен дефицит йода во время беременности: йод — главный строительный материал для гормонов щитовидной железы, которые отвечают за развитие мозга плода.

Как понять, что со щитовидкой «что-то не так»?

Коварство болезни в том, что она часто протекает бессимптомно. Многие изменения выявляются только при УЗИ.

Но есть некоторые сигналы, на которые стоит обратить внимание:

— Увеличение объема шеи, изменение ее контура, ощущение «кома» или дискомфорта;

— Быстрая утомляемость, слабость, апатия или, наоборот, раздражительность;

— Необъяснимые колебания веса;

— Нарушения сердечного ритма, перебои в сердце, учащенное сердцебиение (особенно у людей старшего возраста);

— Проблемы с памятью, концентрацией, зябкость или постоянное чувство жара;

— Сухость кожи, выпадение волос, отеки.

Нормальный объем щитовидной железы (по УЗИ):

— у женщин — до 18 мл;

— у мужчин — до 25 мл.

Коварство болезни в том, что она часто протекает бессимптомно. Многие изменения выявляются только при УЗИ. Фото: Pixel-Shot/Shutterstock/Fotodom

Почему особое внимание на здоровье щитовидки стоит обратить будущим мамам?

— Беременность — уникальное состояние, в котором женщина обеспечивает гормонами щитовидной железы не только себя, но и развивающийся плод. Потребность в йоде и тиреоидных гормонах значительно возрастает, — говорит Екатерина Трошина.

! Беременные и кормящие женщины входят в группу высокого риска по йододефицитным заболеваниям (наряду с детьми до 2 лет — по классификации ВОЗ).

Суточная потребность в йоде во время беременности и кормления:

200 — 250 мкг (микрограмм — это миллионная часть грамма, то есть — совсем немного).

Насколько важно обследоваться до беременности?

Лучше всего оценить состояние организма именно на этапе планирования беременности. Если пропустить скрытый гипотиреоз или аутоиммунную патологию щитовидной железы, это может негативно сказаться на развитии плода.

Минимально достаточный алгоритм обследования при планировании беременности (по клиническим рекомендациям).

1. Обязательно:

— ТТГ (тиреотропный гормон гипофиза) — главный показатель работы щитовидной железы.

— Антитела к тиреопероксидазе (АТ-ТПО) — ключевой маркер аутоиммунной патологии щитовидной железы.

2. Дополнительно (стандарт при постановке на учет в женской консультации):

— Клинический и биохимический анализ крови.

— Показатели обмена железа (ферритин и другие).

В первом триместре беременности функцию щитовидной железы проверяют повторно. При необходимости назначают лечение.

— По полису ОМС беременная женщина бесплатно получает препараты йодида калия на весь период беременности и грудного вскармливания. В сочетании с йодированной солью это достаточно для профилактики йодзависимых нарушений, — говорит Екатерина Трошина.

Повседневные правила для здоровья щитовидки:

— Используйте йодированную соль.

— Включайте в рацион морскую рыбу и морепродукты, морскую капусту.

— Для беременных и кормящих мам — принимайте назначенные врачом препараты йода (200 — 250 мкг). Обязательно принимайте фолиевую кислоту (профилактика пороков развития нервной трубки у будущего ребенка).

— Для беременных — стоит помнить, что нормальная прибавка веса — 12 — 15 кг за всю беременность.

«Раз беременная — надо есть за двоих, — это опасный миф, — говорит Екатерина Трошина. — Это приводит к избыточному набору веса. „Хорошо кушать“ — значит сбалансированно и по рекомендациям, а не калорийно».

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