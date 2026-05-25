«Говорят, что не смотрят телевизор, но все в курсе»: Эвелина Хромченко призналась, что богатые и знаменитые обсуждают «Модный приговор»

Эвелина Хромченко в «Модном приговоре» единственный долгожитель — уже 19 лет в эфире Фото: Первый канал.

Программа «Модный приговор» - один из долгожителей на ТВ. А в самой программе долгожитель один, и он исполняет роль обвинителя в шоу. Обвинитель никогда не обсуждался и не менялся — 2007-й по 2026-й год это Эвелина Хромченко. Профессионал своего дела, эксперт в мире моды, «крестная мама» многих российских дизайнеров, экс-главред глянцевого журнала. В чем секрет долголетия на экране «Модного приговора», передачи, где женщине меняют гардероб, преображают.

Хромченко дала интервью Лауре Джугелия, где рассказала и об этой работе. Хромченко много говорила о том, что мода — это не одежда на моделях с подиума, звездах. Мода — это одежда, которая удачно «сидит» на обычной женщине (не с подиума), как раз на телезрительнице. Об этом передача на Первом канале, и поэтому она столько лет в эфире.

Эвелина Хромченко понимает какой должна быть мода сегодня и почему у «Модного приговора» хорошие рейтинги: «Это психотерапевтическая передача, которая впоследствии очень помогает человеку справиться со своими проблемами. Моя миссия в этой программе трансформировать гардероб, философию гардероба женщины, которая приходит, и которая смотрит передачу, ассоциирует себя с нашей героиней. Ибо очень многим женщинам тяжело себя ассоциировать с той одеждой, которую показывает классическая манекенщица. И женщина часто ошибается, приобретая такую одежду, и эта ошибка, она разочаровывает ее не только с той точки зрения, что она зря потратила деньги, но и разочаровывает ее с той точки зрения, что она какая-то не такая. Это не так. Модельер показывает одежду на среднестатических параметрах вовсе не потому, что он не дооценивает, например, красоту женщины плюс-сайз, а просто потому что таким образом он охватывает большую аудиторию в той части, к которой имеет отношение показ моды, а именно в части маркетинга. Но это абсолютно не значит, что придя в магазин, женщина размера плюс-сайз будет не в состоянии нарядится, одеться и выглядеть замечательно. Возможно, конкретная модель, которая ей понравилась на модели, ей не подойдет, но будут аналогичные модели выкроенные в ее размере, в ее лекале, которые ее украсят — это не все понимают. Моя задача это показать, это задача во всей журналистики моды, которой я занималась… Нет идеи, что существует мода, которая не доступна для всех, какие-то стразы и перья из фантастической вселенной, которые не имеют отношения к моей жизни. Мода — это не стразы и перья. Мода — это юбка, которая хорошо сидит, это брюки, которые удлиняют ноги, это инвестиция, которая работает, если ее правильно осуществить. Это сумка, которую женщина берет в руки и у нее меняется жизнь, это платье, которое она надевает, смотрит на себя в зеркало и у нее вырастают крылья за спиной. Поэтому, когда говорю о том, что в моде королева - не модель на подиуме. В моде королева - женщина, которая просто пришла в магазин для того, чтобы посмотреть что там новенького…»

Хромченко комплиментарно высказалась о соведущих по «Модному приговору», отметив, что за все годы их было более 80. Назвала их интересными людьми, отметив, что новый человек всегда обогащает коллектив, передачу чем-то новым: «Чем с большим опытом приходят люди, тем интереснее становится проект».

Много говорили о стереотипах — мол, гламурные люди часто не считают такие народные передачи чем-то интересным, избегают. Как выяснилось, что напротив мечтают попасть, но зовут не всех. И Хромченко привела примеры того, как в самых обеспеченных кругах смотрят по утрам «Модный приговор» на Первом канале.

Хромченко рассказала о таком сюжете из своей жизни: «Я прихожу на званный ужины, там сидят руководители крупных компаний, топовые менеджеры, управленцы, политики, коммерсанты... Они начинают беседу с распространенной фразы «я не смотрю телевизор». Следующее предложение — связано с тем эпизодом «Модного приговора», который показывали сегодня утром, они смотрели, они в курсе. Далее завязывается оживленная дискуссия по поводу этого эпизода… Все в курсе. Один из самых огромных комплементов в моей жизни, просто орден профессиональный, я получила внезапно на приеме в итальянском посольстве, ко мне резко подбежал Михаил Михайлович Жванецкий и сказал — я всегда жду, когда вы выйдете из-за стола. Обычно за этим всегда следует сообщение, что людям интересно посмотреть, во что я одета. Я говорю — неужели вам интересно, во что я одета. Он отвечает — нет, мне интересно, что вы скажете. Это целый Жванецкий, ему интересно и он каждый день слушал в «Модном приговоре», что я говорю, как формулирую. И дальше последовал потрясающий разговор по поводу контекста финала того, что я говорю у вешалки в «Модном приговоре». Его интересовало — это же экспромт? Я сказала — конечно, кто это еще может написать. Он говорит — как вы пишите финалы, там же определенный ритм… Я была потрясена, что кто-то это замечает. Я постоянно делаю эту работу для того, чтобы она была каждый раз разной, отточенной короткой интересной, каждый раз была лучше...»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Любовь Толкалина раскрыла главный секрет красоты: есть одно важное правило в питании

Две наследницы звезд решили после сдачи ЕГЭ поступать в театральный вуз: Дочери Сергея Жукова и Юлии Пересильд уже популярные актрисы, но пойдут за дипломами

Лето в городе: Собчак в кружевном платье без белья, а Бородина — в эффектном алом жакете