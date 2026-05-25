Любовь Толкалина раскрыла главный секрет красоты: есть одно важное правило в питании

Любовь Толкалина. Фото: пресс-служба ЗМКФ

Любовь Толкалина стала звёздной гостьей, а также ведущей церемонии открытия XIII Забайкальского международного кинофестиваля в Чите. Кроме того, 48-летняя Любовь решила побывать в этих краях, потому что когда-то здесь служил в армии ее папа.

«Папа служил в гражданской авиации. Поэтому мне было очень интересно приехать сюда для того, чтобы сделать приятно и ему тоже. Я прилетела сюда читать стихи. Правда, здесь же, на кинофестивале, состоялось несколько моих дебютов. Я впервые стала ведущей церемонии открытия. Мне повезло с потрясающим партнёром Максимом Авериным. Он мне помог. В общем, я не так стеснялась, как мне кажется, хотя я очень стеснительная. И второе: я впервые выступила, как певица на гала-концерте», — поделилась с KP.RU Любовь Толкалина.

Любовь Толкалина рассказала, что ощутила особую энергию в читинском дацане Любовь Толкалина рассказала, что ощутила особую энергию в читинском дацане: «Это нечто удивительное» Любовь Толкалина раскрыла главный секрет красоты: «Можно все!»

Актриса призналась, что поездка в Читу стала для нее особенной.

«Первый раз в жизни я пела, и я вообще не давала своего такого согласия, потому что мы не репетировали толком. Я просто нашла песню, которая, как мне кажется, и мое имя представит, и людей согреет, и она такая запоминающаяся. Мы как-то так порепетировали буквально 15 минут до начала, и я решилась ее спеть. Да, то есть получается, что много чего в Чите произошло со мной впервые. Также я ездила в дацан, например. Тоже никогда я не была рядом с ламой, близко, не задавала ему как-то таких вопросов», — рассказала нам Толкалина.

Любовь поделилась, что в читинском дацане почувствовала особую энергию.

Любовь Толкалина Фото: Ольга РОДИНА. Перейти в Фотобанк КП

«Я смогла ощутить здесь некую энергию, которую я никогда не ощущала нигде. Это нечто удивительное, как будто ты за собой наблюдаешь со стороны», — добавила актриса.

Звезда также рассказала, что каждый день делает йогу, которая позволяет ей оставаться в хорошей форме.

«Конечно же, я, как и все, хожу в клинику, конечно же, за мной следят косметологи. Я стараюсь ничего не делать сверхъестественного не делать. Но стараюсь высыпаться. Я делаю йогу и дыхательную гимнастику каждый день, думаю, что это прям важно. Стараюсь ложиться спать. Мне скоро 50. Как будто бы время и возраст мне уже диктуют то, что мне нужно. Я не пью никаких специальных витаминов. И стараюсь мыслить позитивно, что бы ни происходило, потому что мне кажется, что это самое главное, чтобы оставаться красивой до старости», — рассказала Толкалина.

А вот в питании у актрисы нет особых ограничений.

«Все, кто занимается йогой, знают одно-единственное правило. Можно все, чего нельзя — не захочется», — добавила Любовь.

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