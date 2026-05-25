У мужчины, ощутившего себя папой, меняется мозг

Рождение ребенка меняет мозг его папаши. Фото: Monkey Business Images/Shutterstock/Fotodom

Прописная истина: беременность, роды и последующее материнство оказывают существенное влияние на женский организм. И на мозг в том числе. А как реагируют мужчины? Будущие и новоиспеченные отцы? Претерпевают ли они хоть какие-то физиологические и эндокринологические изменения?

Казалось бы, никакой реакции внутренних органов мужчин, которую можно связать с появлением в семье ребенка, и быть не может. Кроме головной боли, разумеется. Но реакция, как недавно выяснилась, все же есть. Хоть и не такая явная, как у женщин. У отцов за короткое время перестраивается мозг. Феномен обнаружили немецкие ученые из Ахенского университета (RWTH Aachen University in Germany), которыми руководила психиатр Негин Данешния (Negin Daneshnia). Те или иные изменения в мужских мозгах они увязали с «подготовкой к отцовству». Незначительные - начинаются еще во время беременности партнерши, более заметные - проявляются на 6-й недели жизни ребенка. Об этом свидетельствовало сканирование мозгов 25 отцов, которое ученые проводили на протяжение 24 недель.

Негина Данешния – ученая, которая хорошо думает о мужчинах

О результатах исследователи рассказали в публикации в журнале Nature (Translational Psychiatry).

- В первые 12 недель после родов серое вещество головного мозга у мужчин постепенно уменьшается, - объясняет Негин Данешния. - Но папаши отнюдь не глупеют. У них перестраиваются нервные пути. Мозг приспосабливается к новой действительности. Наиболее интенсивно – в первые 6 недель. Одни нейронные цепи ослабевают, другие, наоборот, усиливаются. Например, миндалевидное тело (amygdala), от которого зависит родительская бдительность, эмоциональная привязанность и забота, обретает более тесную связь с другими областями мозга.

Между 12 и 24 неделями, как удалось заметить, некоторые отделы мужского мозга увеличиваются. Чуть больше становится левая передняя часть поясной коры (left anterior cingulate cortex), которая играет важную роль в контроле и распределении внимания и мобилизуется, ожидая и предвидя те или иные задачи. Увеличивается и так называемая черная субстанция (substantia nigra) – область, участвующая в выработке дофамина – гормона, который не дает папашам унывать.

Истоки мозговых изменений у представителей сильного пола скорее всего надо искать на заре эволюции, когда о потомстве надо было не только заботиться, но и охранять. Что требовало повышенного внимания, бдительности, ну, и конечно, привязанности.

Кстати, в нашей нынешней, куда более комфортной жизни, мужчины – особенно студенты - могут использовать свои «мозги повышенного внимания», появившиеся благодаря рождению ребенка в молодой семье, для более эффективного овладения тем или иным учебным предметом. Да хотя бы иностранным языком. В свободное, конечно, от помощи молодой маме время.

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