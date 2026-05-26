Холодное бессмертие: почему врачи верят в воскрешение замороженных

Неожиданно много врачей, особенно среди нейрохирургов считают, что сохранение генома и нейроконсервация человека с последующим «воскрешением» реальны. Фото: Merthan_Kortan/Shutterstock/Fotodom

Сотни людей по всему миру выбирают глубокую посмертную заморозку своего тела, в надежде, что через десятилетия или века наука научится «воскрешать» людей. По некоторым данным таких «спящих» уже полтысячи по миру, еще больше – в листе ожидания, плюс десятки замороженных домашних животных. Кто-то предпочитает сохранять только мозг (нейропрезервация), считая, что именно в голове - главное «хранилище» личности. Другие сберегают все тело.

Новое исследование, которое провели среди американских врачей, показывает, что в медицинском сообществе отношение к такому «сохранению для будущего» неоднозначное. Но неожиданно много врачей, особенно среди нейрохирургов считают, что сохранение генома и нейроконсервация человека с последующим «воскрешением» реальны.

Речь идет о криоконсервации или глубоком замораживании и других способах структурного сохранения тканей, особенно мозга. Когда после зафиксированной смерти тело и мозг охлаждают до сверхнизких температур и хранят в жидком азоте при −196 °C.

Задача для науки и в том, чтобы сохранить и нейронные связи, и генетический материал, и общее состояние клеток. В будущем, по идее, нанотехнологии, регенеративная-восстановительная медицина и продвинутый искусственный интеллект смогут «починить» повреждения и запустить жизнь заново.

Австралийские нейроученые опросил 334 американских врача. Среди них - терапевты общей практики (почти половина), неврологи, реаниматологи, анестезиологи, нейрохирурги и специалисты по паллиативной помощи.

Спрашивали, действительно ли реалистичен вариант, что тело, мозг и всего человека можно будет вернуть к жизни?

- Каждый четвертый врач (около 25%) считает, что успешное оживление в будущем вполне или очень вероятно.

- Почти половина относятся скептически.

- Самые оптимистичные - нейрохирурги. Они дают заметно более высокие оценки вероятности успеха.

На сегодня вопрос стоит в технологии полноценного оживления после криоконсервации, такой пока нет.

Основные проблемы фундаментальны:

- При заморозке, несмотря на особые технологии, все равно в клетках идет небольшое образование льда, которое все-таки повреждает мембраны.

- Вторая проблема - ишемия - кислородное голодание тканей, в том числе мозга, в момент смерти. Пусть и минимальное, если начинать заморозку сразу после остановки сердца. Но юридически не во всех странах так можно делать.

- И огромная сложность - восстановления триллионов нейронных связей.

Однако сторонники «посмертного воскрешения», говорят о том, что уже есть успехи в криоконсервации органов для трансплантации, в 3D-печати тканей, в редактировании генома. Некоторые методы, например, химическая фиксация мозга, позволяют сохранять структуру даже без сильной заморозки.

Тем не менее многие врачи (около 20%) опасаются, что стремление к «хорошему сохранению» тканей может конфликтовать с принципом лучшего ухода за человеком в завершении жизни.

Встает и вопрос о том, а можно ли сохранить личность человека, даже если восстановить работоспособность тела и мозга? Будет ли это тот же самый человек? Что произойдет с воспоминаниями и опытом? Насколько жизнеспособным и счастливым будет такой человек?

А что в животном мире?

Пока нет никаких экспериментов на млекопитающих, однако известно, что отдельные клетки могут храниться в жидком азоте практически бесконечно.

С органами есть прогресс. Эмбриональные почки кроликов успешно замораживали, хранили месяцами и пересаживали другим кроликам, все работало.

Отогреть и оживить после криоконсервации пока удалось только нематод – круглых червей, причем, как показали эксперименты, у них сохранились простейшие навыки, приобретенные незадолго до процедуры. В 2015 году американские исследователи Наталия Вита-Мор и Дэниел Барранко провели показательный опыт. После оживления черви продолжали реагировать на запах, связанный с едой, точно так же, как до заморозки. Это стало первым эксперементальным доказательством того, что память, вероятно, может пережить криоконсервацию. Хотя, конечно, между нематодой с его 302 нейронами и человеком – пропасть.

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