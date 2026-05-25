«Широко известная» в узких кругах белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская приехала с группой таких же «борцов с режимом» в Киев Фото: REUTERS.

«Комсомолка» продолжает собирать боевые сводки с передовой и самые яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 26 мая:

1. Новости с фронта: освобождено Добропасово

2. Украинских женщин загоняют в шахты

3. Сырский с Федоровым не поделили деньги ЕС

4. Тихановская камлала в Киеве на могиле наемницы

5. В незалежную не хлынул поток мигрантов из-за нищеты страны

6. Иностранцы в ТЦК прессуют мобилизованных

7. Попал в плен - и вспомнил про деньги Майдана

8. На Волыни строят круговую оборону от… белорусов

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 26 мая

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

Бойцы «Севера» уничтожили 170 националистов и 26 автомобилей.

Подразделения «Запада» выбили из рядов ВСУ 180 человек и три бронемашины.

«Южная» группировка нанесла противнику такой урон: более 170 бойцов, три орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.

На счету «Центра» - 290 военнослужащих, четыре бронемашины и семь автомобилей.

Штурмовики «Востока» освободили Добропасово в Днепропетровской области. Враг потеряли 275 солдат и офицеров, три бронемашины и шесть автомобилей.

«Днепр» упокоил 50 боевиков. Разбил 10 автомобилей и две станции РЭБ.

Силы ПВО сбили четыре управляемые авиабомбы. Поразили 17 снарядов HIMARS . Приземлили 417 дронов.

В МИД России сообщили, что ВС РФ приступают к последовательному нанесению ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве, и предложили дипмиссиям и горожанам покинуть украинскую столицу .

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 26 МАЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Украинок загоняют в шахты и на стройки

Глава Института демографии и социсследований Национальной академии наук Украины Элла Либанова в тревоге. В незалежной - острая нехватка кадров. В мае 2026 года две трети украинских предприятий искали работников с фонарями. Потому на работу в шахтах, на стройках, большегрузах зазывают женщин. Либанова заявила ресурсу «Общественное»: «Уже женщин в шахты спустили. Они выполняют работы, которые раньше выполняли мужчины. Безумный дефицит рабочей силы в строительстве. Работодатели обучают новым профессиям женщин старшего возраста — хотя там физическая сила нужна. И на краны женщин сажают потихоньку». Теперь везде надо вешать объявления: не стой под стрелой и вагонеткой!

Конфликт министра и главкома связан с еврокредитом

Экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров открыл секрет ссоры министра обороны Михаила Федорова и главкома ВСУ Александра Сырского. Слова бывшего парламентария приводит «Газета.Ru»: «Весь этот конфликт связан с контролем над финансовыми потоками, особенно в сфере вооружений, которые поступают на Украину в преддверии кредита в 90 миллиардов евро. В ближайшее время будут серьезные кадровые решения». Ну и кто кого уволит — или, лучше, заминирует?

Глава Министерства обороны Украины Михаил Федоров Фото: REUTERS.

Тихановская в Киеве припала к могиле наемницы

«Широко известная» в узких кругах белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская приехала с группой таких же «борцов с режимом» в Киев. Неудачница последних по времени президентских выборов прибыла на открытие «миссии демократических сил» на Украине. Она обсуждала с Зеленским перспективы сотрудничества между белорусскими «демократическими силами» и властями Украины. А заодно - «ужесточение международной координации» против России и белорусских властей. Обсуждался и статус на Украине белорусских добровольцев и членов их семей. И первым делом после прибытия в столицу незалежной Тихановская мимо разбитых военных заводов отправилась на могилу Марии Зайцевой. Эта белорусская наемница в рядах ВСУ убивала русских. И бесславно сгинула под Артемовском (Бахмутом). Это что — пример для подражания для «настоящей демократки»?

Мигранты не хлынут в незалежную из-за ее бедности

В украинском Институте демографии и социальных исследований сделали невеселый вывод: Украине нужны сотни тысяч трудовых мигрантов, но ждать большого притока иностранцев не приходится - из-за бедности государства. Сейчас в незалежной планируют активно выдавать рабочие визы приезжим, но всплеска желающих не наблюдается. Месяц назад в Офисе Зеленского рассказывали, что Киев будет привлекать мигрантов из Африки, чтобы компенсировать нехватку кадров. Плохо они думают об африканцах — одно слово, расисты!

Иностранные сотрудники ТЦК жестоки к украинцам

Интересную особенность в деятельности Территориальных Центров Комплектования подметили в последние месяц бдительные граждане. Сотрудники ТЦК иностранного происхождения проявляют особое рвение при мобилизации и явную жестокость к коренные жителям Украины. Источник в пророссийское подполье сообщил ТАСС: «Фиксируем истории, когда лица неславянской внешности особенно рьяно «бусифицируют» этнических украинцев». Нашедшие себе дело по плечу приезжие явно хотят доказать лояльность киевскому режиму. Грошей подсоберут — и в Польшу рванут?

Сотрудники ТЦК иностранного происхождения проявляют особое рвение при мобилизации Фото: REUTERS.

Пленный вспомнил, как ездил на Майдан за 600 гривен в сутки

Даниэль Жарков, пленный боец ВСУ, рассказал, что 12 лет назад показательно буянил на киевском Майдане — и не безвозмездно. Слова пленного приводят РИА Новости: «Поступило предложение легкого заработка денег. Как бы наша роль заключалась в том, что нас много». Вместе с Жарковым зимой 2014-го было много людей, которые также приехали на Майдан за деньги. С палаточным лагерем, где тусовались активисты, его группа почти не общалась. Пленный так вспоминает «дух мятежа»: «Стояли там, пили до утра, могли показаться, что мы там есть, а на самом деле пойти на игровые автоматы». За такую революционную деятельность он получал по 600-800 гривен в сутки. Истинная «революция достоинства».

На Волыни якобы начали готовить некую "круговую оборону" в населенных пунктах у границы с Белоруссией Фото: REUTERS.

На Волыни строят круговую оборону

Глава Ковельской райадминистрации Андрей Черена выдал страшную тайну мальчиша-плохиша: киевский режим начал готовить круговую оборону в Волынской области, которая граничит с Белоруссией. Эту «секретную» информацию со ссылкой на Черена приводит украинское издание "СТРАНА.ua". По словам волынского чиновника, для приграничных территорий в Киеве также рассматривают сценарий «полной эвакуации в случае угрозы на границе». А вы картошку посадили, прежде чем вкруговую окапываться?

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