Пропагандистская кампания или реальный страх: зачем Украина строит "круговую оборону"

На Волыни якобы начали готовить некую "круговую оборону" в населенных пунктах у границы с Белоруссией. Фото: REUTERS.

На Волыни якобы начали готовить некую "круговую оборону" в населенных пунктах у границы с Белоруссией. С таким утверждением выступил глава Ковельской райадминистрации Андрей Черена. Украинское издание «Страна» приводит его слова о том, что, помимо круговой обороны, не исключаются сценарии и полной эвакуации - в случае угрозы на границе.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с доцентом ВШЭ, членом Совета по внешней и оборонной политике, военным экспертом Андреем Фроловым.

НЕСКОЛЬКО ЦЕЛЕЙ

- Чем продиктовано такое решение?

- Надо осторожнее относиться к такого рода заявлениям. В течение последних двух недель со стороны Зеленского и его клики мы наблюдаем раскрутку такой кампании. Вброс о «круговой обороны Волыни» - часть этой пропагандистской кампании.

ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ

- Кроме Волыни «усиление обороны» готовят и в других районах Украины, от Одессы до Киева, на что выделено 250 миллионов долларов.

- На таких работах очень просто, написав про 250 миллионов, потратить в десять или в сто раз меньше. Была печально известная защитная линия Яценюка. Она оказалась профанацией, а деньги-то «ушли». На Волыни и под Одессой, вероятно, будет то же. Местные администрации могут нарисовать любой отчет, а уж сколько там кубометров грунта было вынуто и сколько бетона залито — никто проверять не будет. Коррупционный момент будет наверняка.

- А что это вообще за «круговая оборона» - вроде 21 век на дворе, время крепостей со рвами ушло…

- Но понятие «укрепрайон» никуда не делось. Конечно, это не врытые посреди степи бетонные доты. Это современная система укреплений и запасов. Первая и вторая, иногда и третья линия обороны с огневыми точками разного типа.

Фото: REUTERS.

БЫСТРО НЕ ПОСТРОИТЬ

- Сколько времени может занять сооружение такой круговой обороны с нуля на той же Волыни?

- Россия готовилась к украинскому контрнаступу 2023-го года несколько месяцев. Причем, в отличие от Волыни, которая в украинском тылу, там то работы велись часто под огнем. Что касается круговой обороны - они предполагают, что мы можем просто обтечь такую оборону, и выйти в тыл группировке.

- Что случилось с военной наукой - все заранее предупреждают противника о своих действиях, в чем логика?

- Логика тут есть. Проблема многих современных военачальников и политиков на Украине — они живут в плену своих иллюзий. Отталкиваются не от того, что происходит в реальности, а от своих представлений о ней. В Киеве видели, что мы создаем линию Суровикина, но они думал, и что прорвут ее.

А ВАМ В ОТВЕТ - «ЦИТАДЕЛЬ»

- Пока они окапываются вкруговую, у нас создан новый комплекс «Цитадель» - он чем хорош?

- С помощью умных снарядов он может бороться с разными типами дронов. Называется ЗАК-30, зенитно-артиллерийский комплекс, где 30 — это калибр. Это боевой модуль. Похожий на те, которые ставят на некоторые наши бронемашины. Вроде "Тайфун" ВДВ. Комплекс фактически автономный. У него собственные средства обнаружения, включая оптические, внешнее целеуказание. И для тех целей, которые ВСУ запускают по территории России, а это крупные беспилотники, 30 мм снаряда достаточно, чтобы дрон сбить. А главная изюминка — программируемый снаряд. У нас такого в этом калибре не было.. И, получив такой автономный комплекс, не связанный с людьми, его можно оперативно на разных угрожаемых направлениях ставить. Плюс создавать их концентрацию, чтобы вероятность сбить беспилотник можно было повысить...

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