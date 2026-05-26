В школе уже, оказывается, не 15 учеников, а 38. Но могло быть и 200! Фото: Владимир ВОРСОБИН. Перейти в Фотобанк КП

«ВАС, РУССКИХ, НЕЛЬЗЯ ХВАЛИТЬ»

Это было трогательно. До слез. Дети, учителя, родители кричали хором: «Спасибо «Комсомольской правде»! Мы спасли школу!» Все это транслируется на Первом канале, наш триумф видят миллионы…

И ты размазан, растроган. Расчувствовался, расслабился, забронзовел. И все… провалил дело.

Так часто бывает. Мой знакомый, швейцарский фермер Йорг Дусс, влюбленный в Россию (да, так, что до сих пор вкалывает в нашей глубинке), говорил мне: вы, русские, трудолюбивый народ, пока вас не похвалишь.

«Сто раз пробовал, - ворчал швейцарец. - Каялся потом - сразу бросаете работать».

И боялся я, что с этой школой в селе Воздвиженье Ивановской области получится так же. Да, мы спасли ее от закрытия. Да, мы переупрямили чиновников, считавших маленькую школу с 15 учениками бесперспективной… Да, чиновники отступили. Но к чему это привело?

ПРОДЛЕВАТЬ АГОНИЮ ИЛИ РЕЗАТЬ?

Два года назад я оставил на берегу Волги невероятное село Воздвиженье. С величавым храмом, непокорным батюшкой Павлом, возглавившим деревенское сопротивление, с упрямыми, упорными, от чего чуть святыми жителями, которые в борьбе за свою школу попутно усыновили целый отряд детдомовцев.

Да, «Комсомолка» помогла Воздвиженью. Но помогла ли?

А если власти были правы? Бабы русские рожают плохо. Детей все меньше. Учителя все старше. Продлевать агонию села - гуманно ли? А если пришла пора, когда надо не жалеть село, а резать? Если государство на словах радеет за детей и деревню, а на деле, на местах, стыдливо шепчет: «Ребята, ну вот честно - всё». Езжайте в город. Деревня закрывается.

И я через два года после громкого «Спасибо «Комсомолке»!» поехал в «спасенное» нами село, наперекор властям сохранившее школу.

Проверить. Не зря ли спасал?

ПРИГОВОРЕННЫЕ

В начале 2024-го в «КП» вышел репортаж со все объясняющим названием - «Иначе как мы внукам в глаза посмотрим?»: Самое упрямое село России не дает чиновникам закрыть свою школу». История сводилась в общем-то к чистому дарвинизму.

Деревенские, добравшись до приемной президента, упорно цеплялись за жизнь - без школы деревня помрет. А умирать Воздвиженье упрямо не желало. Хотя - по современным обычаям и показателям - обязано было.

Все к этому было готово. Глава района Анатолий Молодов и начальница отдела образования сделали для этого всё, не оставив деревне и полшанса. Первый, закрыв детсад, передал здание своему сыну-коммерсанту под швейный цех. По селу ходили слухи, что и несчастная школа станет общежитием для рабочих-мигрантов. Для швейного цеха. Ничего личного, только бизнес - лучше недоплачивать иностранцам, чем переплачивать своим.

Райотдел образования подвел под ликвидацию школы научную основу. Педагоги, мол, в Воздвиженье слабы, малочисленны, зато рядом райцентр, прекрасная гимназия - будем детей возить туда. Ничего, что час на автобусе, ничего, что классы переполнены. Ради 15 детей содержать школу - только бюджеты зря тратить…

Райотдел образования подвел под ликвидацию школы научную основу Фото: Владимир ВОРСОБИН. Перейти в Фотобанк КП

- Да вы сами школу уничтожали, - кричали чиновникам на собраниях деревенские. - Кто поведет ребенка в без пяти минут закрытую школу с отчаявшимися учителями? Потому и осталось мало детей.

- А что теперь поделаешь? - вздыхали чиновники, словно патологоанатомы над трупом. - Через год у вас будет 12 учеников, потом 10, потом…

На поднятый «Комсомолкой» шум величественно прибыла прокуратура. Это она умеет. С видом решительным, с огнем в очах, аки архангел Михаил с мечом разящим. И воссияла над Воздвиженьем истина, и раздался глас государственный: Первому сентября в селе быть!

«Комсомолка» помогла Воздвиженью. Фото: Владимир ВОРСОБИН. Перейти в Фотобанк КП

ВОЛШЕБНАЯ СИЛА АРЕСТОВ

Правда, мне тут же позвонил раздраженный глава района Анатолий Молодов и порекомендовал не сильно радоваться. Мол, школе вашей все равно конец.

Мол, новый директор Нина Гаганова из «комитета спасения» - женщина смелая, самобытная, но со слабым здоровьем. И сделать ничего не сможет. Не будет у нее ни денег, ни кадров, ни возможностей.

- У Нины Анатольевны много хороших идей, - возражал я тогда. - Она же присылала вам проект возрождения школы, там и продленка, и кружки… Я на нее очень надеюсь.

Глава рассмеялся беззлобно и легко. Так смеются опытные, знающие жизнь люди.

- Встретимся года через два, - пообещал он.

Через три месяца он был арестован. За отмывание денег на очистных сооружениях Волги... Глава отдела образования уволена. И полетели другие головы чиновничьи, как кегли.

И долго еще прокуроры-архангелы летали над недоочищенной и недообразованной Волгой, и горели звезды на погонах, как оберег, распугивая воронье.

Но я послушался главу, приехал через два года… И прямо у ворот школы встал как вкопанный.

Учительница младших классов вывела детей на субботник. Пересчитав по головам, обнаруживаю класс из 12 человек. Почти вся школа двухлетней давности. И это только в одном 2-м «А»!

- Как вы это сделали?! - смотрю на внезапно размножившихся детей.

В школе уже, оказывается, не 15 учеников, а 38. А у Воздвиженья полно проблем. Но они стали изысканными.

- Могло быть и 200 детей, между прочим. Если бы брали всех желающих, - говорит замдиректора, учитель географии Валентина Дегальцева.

Оказалось, теперь вся округа рвется в спасенную нами школу.

- Но классы маленькие. Где мы всех рассадим-то? - жалуется Валентина Петровна.

- Как вы это сделали?! - повторяю я в голосящем, смеющемся школьном коридоре, который два года назад был мертвенно тихим.

Воздвиженской сельской школы «по-домашнему» - это когда в классе не 30 учеников «друг у друга на голове», а втрое меньше. Потому внимания и доброты к каждому втрое больше. Это видно сразу! Фото: Владимир ВОРСОБИН. Перейти в Фотобанк КП

СКАЗКА ГАГАНОВОЙ

Надеюсь, что эту историю прочтут министр просвещения России Сергей Кравцов и редеющая армия директоров сельских школ, бьющихся за свое существование.

Директор Нина Гаганова когда-то возглавляла райотдел образования и считалась одним из лучших педагогов области. Казалось бы, пора к внукам, на пенсию, но родная деревня вернула ветерана в бой, поставив перед выбором - быть Воздвиженью или не быть.

И Нина Анатольевна сделала то, что ее предшественники полвека не могли. Сначала она полностью перекрыла худую школьную крышу. Затем добыла деньги на ремонт туалетов. Когда бригада, выигравшая торги, решила, как обычно, схалтурить, освоить, чтобы «понять и простить», директор, по слухам, пришла на стройку с муляжом гранаты и спросила: «Ну что, будем работать?»

- Будем! - сказали ценные иностранные специалисты.

С той же решительностью Гаганова одолела главную проблему любой сельской школы - дефицит педагогов. Это, кстати, самое загадочное - как на зарплату в 20 - 30 тысяч рублей можно найти хороших учителей.

То есть дело не в деньгах? Тогда в чем? В почти голом энтузиазме?

- В школе должен быть человек, за которым всем хотелось бы идти. Иначе не получится. И я пошла за Ниной Анатольевной первая, - объяснила Дегальцева, которая когда-то преподавала в областном центре Иваново одаренным детям. - Потом появился биолог. Ему так интересно здесь работать, что его не испугала перспектива ехать час на машине ради восьми учительских часов. Появилась молодежь, в том числе городская - из Заволжска.

- Подождите, ведь именно в райцентр Заволжск хотели эвакуировать воздвиженских детей при закрытии школы, - вспоминаю.

Теперь все наоборот! Из «столичного» Заволжска не только едут работать учителя, родители повезли детей в глубинку, в Воздвиженье - теперь их, «столичных», треть школы, 13 человек. Благо Нина Анатольевна прошла курс организатора логистики, и школьный автобус теперь аккуратно развозит детей.

Но берет Воздвиженье к себе детей очень внимательно. Не всех. А как иначе, если на переменах учителя играют с детьми в шахматы. После уроков помогают с домашкой, а потом до вечера кружки-кружки-кружки (их в Воздвиженье 14)… Тут свой вайб (атмосфера).

Берет Воздвиженье к себе детей очень внимательно. Не всех Фото: Владимир ВОРСОБИН. Перейти в Фотобанк КП

- Нам говорят: «У вас легче учиться», - рассказывает Дегальцева. - Думают, мы тут нестрогие. Но требуем мы как надо! Просто микроклимат другой. Сначала было покрикивание. Но я попросила коллег: «Дорогие мои, надо создать такую атмосферу, чтобы дети от нас не бежали и им было приятно учиться». Типичный пример - к нам пришла девочка в 7-й класс. Год не училась. Не складывались отношения с одноклассниками. А оказалось, умница! Говорит, что наконец-то объясняют на уроках и ей с нами - это главное, ради этого мы работаем! - хорошо… И таких историй много. Мальчик ушел из городской школы - забуллили, слишком прямо высказывал свое мнение. Нам дети говорят: вы в Воздвиженье на нас не кричите, не игнорируете, вы с нами разговариваете! А как дети меняются к лучшему, когда им доверяют!..

Из "столичного" Заволжска в школу в глубинке ездят и учителя, и родители с детьми Фото: Владимир ВОРСОБИН. Перейти в Фотобанк КП

РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

Это подтверждало мою старую идею, которой я обычно «бомблю» власти. Сгонять детей в классы по 30 человек, бросать маленькие, считай, «домашние» сельские школы в пасть оптимизированной школе-гиганту как минимум безнравственно. Сельское, почти индивидуальное обучение для казны, согласен, дороже. Дешевле - циклопические школы. Одна-две на район. Проще бросить туда педагогов и детей, чтоб карабкались с помощью репетиторов. И отчитаться наверх об «оптимизации».

Но сэкономив копейку на детях, государство потеряет то, что нельзя измерить деньгами. Россия потеряет старинные села с храмами, культурой и памятью. Россия потеряет хорошо образованных детей со здоровой психикой, эмпатией, не искалеченных буллингом и учительским непрофессионализмом. Россия, если не остановить скукоживание сел и укрупнение школ, просто схлопнется в столицах.

Поговорил с детьми. Вспомнив свое педагогическое прошлое, провел в 6-м классе маленький урок… Точнее, дети меня учили. Добрых учителей мы решительно выставили за дверь. Для начала спросил, кем хотят стать. Передо мной, оказывается, два будущих офицера, ученый-биолог, фермер, танцовщица и полкласса… учителей.

- Кому нравится Воздвиженье? - спрашиваю. Лес рук. Все.

Вопрос «почему?» неожиданно взорвал класс. Дети стали вспоминать. Ту свою большую городскую школу.

- У нас прямо по партам ногами ходили, - вздохнул один.

- А меня били, - радостно рассмеялся другой. - И я бил.

- А у нас такой шум стоял, ох! - сказала тихо откуда-то из-под бантов девочка. - Никто учителя не слушался.

- А я пятерки здесь иногда получаю, а там никогда не получал! - отрапортовал будущий офицер.

Из-за двери с волнением выглядывает учительница. И дети хором: «А тут у нас очень даже хорошо!»

«БОГ УПРАВИЛ»

По привычке на дорожку посидел в церкви с отцом Павлом.

- Победили, - говорю. Радостно говорю, счастливо, расслабленно. Без риска немедленно провалить дело.

- Это Бог все управил! - сообщил отец Павел.

Настоятель Воздвиженской церкви отец Павел считает, что чиновникам, хотевшим закрыть школу, воздалось за грехи. Раньше они расправлялись и с храмами - разбирали по кирпичику. Фото: Владимир ВОРСОБИН. Перейти в Фотобанк КП

У нас с отцом Павлом работа Господа, кстати, основная версия произошедшего. Если священник прав, то 20 лет назад Господь отправил меня, молодого репортера, в этот район, потому что глава - тот самый арестованный Молодов - решил… разобрать на кирпичи один ветхий храм. И его разобрали. (Те кирпичи я обнаружил в стене особняка зама Молодова.) После скандала «архангелы» главу так же арестовали, но выпустили. Через 20 лет, когда я об этой истории подзабыл, Господь (если довериться логике батюшки) снова отправил меня сюда. И вновь Молодов за решеткой.

Версия была красивой и все объясняющей. Но ненаучной.

- Если бы не Гаганова, - качаю головой, - ничего бы не было. Культ личности на Руси, похоже, вечен… Но хочется, чтобы вечной была и школа.

- Мы над этим работаем, - деловито пообещал батюшка и посмотрел куда-то вверх. Думаю, он доложит куда следует.

P. S.

Отпуск директора

«А где Гаганова?» - спросите. Отдыхает Гаганова. Школа сумела отправить директора в отпуск. Уговорили. Позвонил я Нине Анатольевне. А та печалится, говорит: у меня в кабинете лежит целая стопка родительских заявлений на прием детей в школу, им придется отказывать. А как? Какими словами? Рецепт сохранения школы, говорит, у каждой деревни должен быть свой. Единственная подсказка - не отчаиваться! Идти в ногу со временем. Будущее, по мнению Гагановой, за школами полного дня, когда дети остаются с педагогами как можно дольше. Как в Воздвиженье - с утра до вечера. Чтобы школа стала для них вторым домом.

Рассказывает, что в ее школу пришли прекрасные молодые учителя, воздвиженцы даже думают, как подгадать с рождением, чтобы ребенок попал в класс именно к Анастасии Павловне. Есть в Воздвиженье такая учительница младших классов. Тут теперь много чего есть.

А всего два года назад говорили: закрыть.

Фото: Владимир ВОРСОБИН. Перейти в Фотобанк КП

P. P. S.

Новая волна оптимизации

«Комитет спасения Воздвиженья» бьет тревогу. Село почуяло новую опасность. Узнали, что глава Комитета по бюджету и финансовым рынкам Совфеда Анатолий Артамонов призвал регионы «провести ревизию бюджетных расходов для оптимизации малокомплектных больниц, роддомов и сельских школ». Новая волна закрытия деревень на подходе.

«Больницы построили, но в малонаселенных районах они пустуют, - заявил Артамонов. - А это все бюджетные расходы. Понятно, что мы хотим там и хирургию содержать, и родильное отделение, а на самом деле это бутафория. Все равно тот, кто заботится о своем здоровье и здоровье ребенка, рожать поедет в хороший роддом…»

По его словам, сокращать придется дома престарелых и малокомплектные сельские школы. Кое-где детей проще возить в соседние села, а постояльцев интернатов перенаправить в другие заведения.

«Мы бюджетные деньги не привыкли беречь, а к ним надо относиться бережно. Тогда, может, их будет хватать», - сказал сенатор.

Эх, сенатор-сенатор, не на тех вы экономите. Не по-русски это. В семьях детям и старикам последнее отдают. Беречь государственные деньги надо умно. Может, и деньги на школы появятся.

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