Владимир Зеленский. Фото: Chris Emil Janssen / www.imago-images.de / Global Look Press

Европейские дипломаты стали живым щитом Зеленского. Страны ЕС не будут вывозить сотрудников своих посольств из Киева, несмотря на предупреждение МИД России, заявила вчера официальный представитель Еврокомиссии Анита Хиппер. «Евросоюз сохранит неизменным дипломатическое присутствие в Киеве и нарастит военную поддержку Украины», — подчеркнула она.

«ВСЕ РАВНО ПРИЛЕТИТ»

До этого ВСУ часто использовали в качестве живого щита только мирных украинцев. Теперь очередь дошла и до европейских дипломатов. А что в этом странного? Ведь Зеленский неустанно напоминает Европе, что Украина ограждает ее от «российской угрозы». Пусть сами почувствуют, каково это — ЕС защищать.

Вчера по этому поводу съязвил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев: отказ эвакуироваться из Киева, написал он в соцсети, вероятно, означает, что у европейцев «есть лишние дипломаты и им нужно сократить численность персонала».

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Фото: Екатерина Штукина / POOL / TACC

Но такая бравада представителей Старого Света — попытка сохранить лицо в провальной ситуации. У европейцев не было подобной смелости, когда сразу после начала СВО они дружно сиганули из Киева. Однако тогда они еще не так глубоко залезли в дыру под названием «Анти-Россия». А сегодня выбраться из нее без потери лица уже невозможно. Вот и приходится натужно геройствовать.

Но что заявление российского МИД вызвало у Зеленского и его покровителей настоящий переполох, очевидно. Сегодня в Берлине главный переговорщик Киева Рустем Умеров встречается с советниками по нацбезопасности Германии, Франции и Британии.

Темы переговоров, которые они проведут, будут включать и предупреждение из Москвы о последовательных и системных ударах. Как к нему относиться? Понятно, на словах можно отмахнуться и даже пойти в контратаку — обвинять Россию в «варварских атаках» на украинскую столицу. Но ведь это не поможет, все равно прилетит, потому что, как сказано в предупреждении нашего МИД, после преступления Киева в Старобельске «чаша терпения переполнена».

«КОМПРОМИСС ПО ТЕРРИТОРИЯМ»

Выход для Зеленского и его покровителей один — срочно возобновлять диалог с Россией. «В последние недели европейские чиновники обсуждали возможность прямого обращения к президенту Владимиру Путину для проведения переговоров», — пишет в этой связи Politico. И раскрывает некоторые секреты, которые до этого замалчивались.

Оказывается, предложение канцлера ФРГ Фридриха Мерца предоставить Украине статус «ассоциированного члена» Евросоюза, а уж о полном членстве поговорить когда-нибудь потом, было сделано в качестве уступки — которая позволила бы Зеленскому «заручиться общественной поддержкой», чтобы пойти на компромисс по территориям с Россией.

Просроченный в конце прошлой недели высокомерно отверг это предложение, потребовав полноправного членства — и как можно скорее. Тем самым он, практически, разрушил надежды Мерца и тех, кто его поддержал, на роль миротворцев.

Зеленский, получается, сорвал попытку Брюсселя отойти от поддержки позиции Киева по территориям — никаких уступок России — и подтолкнул конфликт к обострению, разбомбив общежитие в Старобельске. И теперь, как бы ни зажмуривалась Европа в попытке «не заметить» это преступление своего подопечного, расхлебывать заваренную кашу придется ей. Причем самостоятельно, без главной силы Запада — США.

Предложение канцлера Мерца о предоставлении Украине статуса «ассоциированного члена» в Киеве отвергли. Фото: REUTERS.

ЗАМАХНУВШИСЬ, НАДО БИТЬ

Вчера Белый дом не поддержал антироссийское заявление Киева по ситуации на Украине, представленное в ООН украинским постпредом Мельником. В нем, в частности, был призыв «к полному, немедленному и безусловному прекращению огня».

Заявление поддержали лишь 47 стран, включая государства ЕС и сам Евросоюз (минус 28 голосов).

Получается, только 19 государств, помимо европейских, поддержали крик Зеленского о помощи. Ведь понятно, почему ему именно сейчас так потребовалось «безусловное прекращение огня» — слишком велик страх перед новыми ударами возмездия России.

А вот Вашингтон не возражает, если огонь на Украине не остановится по требованию Зеленского. Правда, по-другому поступать для стратегов из Белого дома было бы несколько странным, пока не закончится война с Ираном.

Что в итоге? У Европы нет ни реальных сил, ни, как выясняется, серьезных намерений вступать в схватку с Россией из-за Киева.

Зеленский, чувствуя это, просто делает Европу заложницей своих проблем и вяжет круговой порукой за свои преступления. Другого выхода, кроме как храбро подставить под вероятный удар своих дипломатов на Украине, у ЕС нет. И при этом Брюссель судорожно ищет приемлемого для Москвы переговорщика. Даже, как выясняется, пытался купить у Зеленского согласие на сдачу территорий.

Представим, что, не дай Бог, кто-то из членов европейского дипкорпуса станет случайной жертвой обстрелов Киева. В том, что они не прекратятся, пока продолжаются атаки беспилотников на территорию России, сомнений нет. Замахнувшись, надо бить.

И какая реакция на возможные потери среди иностранных дипломатов в Киеве будет на их родине? Сограждане побегут на призывные пункты, чтобы поехать воевать за Украину, отомстить за павших атташе и консулов?

Нет, они, когда придет время идти к избирательным урнам, накажут безрассудных политиков, связавших судьбу своих стран с преступным киевским режимом.

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