Ничего сверх лимита: Конституционный суд запретил выплаты по ОСАГО свыше 400 тысяч рублей

Конституционный суд запретил выплаты по ОСАГО свыше 400 тысяч рублей Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В ЧЕМ СУТЬ ПРОБЛЕМЫ?

Попал в ДТП по вине другого водителя. Страховая насчитала ущерб на одну сумму. В реальности ремонт вышел дороже. Даже дороже лимита по ОСАГО – в 400 тысяч рублей. Не беда - оплатил, а потом пошел в суд и… добился дополнительной компенсации от страховщиков!

Тут у многих возникнет вопрос: «А что, так можно было?». Оказалось – вполне. Разберем на конкретном примере, который и стал поводом для разбирательств в Конституционном суде.

Владелец пострадавшего в ДТП автомобиля обратился в страховую компанию. Та, по единой методике Центробанка оценила ущерб в 320 тысяч рублей. Однако автосервис, куда пострадавшего отправили на ремонт, запросил за услуги по восстановлению машины уже 580 тысяч. В итоге автолюбитель сначала получил выплату от страховой компании в рамках установленного лимита (400 тысяч). А затем через суд добился дополнительной компенсации, полностью покрывшей расходы на ремонт.

Страховая, конечно, пыталась оспорить решение. Но апелляционный и кассационный суды оставили его в силе, а Верховный даже не принял жалобу к рассмотрению.

Зато принял Конституционный. И вынес решение – оспариваемые страховой компанией положения в законодательстве не соответствуют Конституции РФ и нарушают баланс прав участников страховых правоотношений. Отныне получить компенсацию за ремонт свыше лимита в 400 тысяч – не получится. По крайней мере – не со страховщика. С виновника ДТП – тут пожалуйста.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ

А что не так с законодательством? И как так получилось, что при лимите 400 тысяч пострадавший мог требовать от страховщика большую сумму? Ведь, казалось бы – лимит на то и лимит, что ограничивает порог компенсации! Однако тут все не так просто.

В законе об ОСАГО четко сказано – при наступлении страхового случая пострадавший может рассчитывать либо на денежную компенсацию, либо на ремонт за счет страховщика. При этом денежная компенсация рассчитывается согласно справочникам РСА (Российского союза автостраховщиков). Иначе это называется «методикой Центробанка» (поскольку именно Центробанк регулирует и тарифы, и лимиты, и расчет компенсации по ОСАГО). Такая формулировка указывается и в решении Конституционного суда.

- Вот только в этих справочниках стоимость и запчастей, и работ сильно занижена по сравнению с рыночной. Доходит до смешного – нормо-час при восстановлении «Порше» стоит дешевле, чем при восстановлении «Лады»! – отмечает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. – Естественно, страховые компании упрямо толкают клиентов именно к денежному возмещению – в таком случае они тратят в разы меньше денег. И неважно, что на эту сумму реально восстановить автомобиль не получится. Тем более, при расчете такой компенсации учитывается и износ техники. На этом, собственно, основан весь сверхприбыльный российский страховой бизнес.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин Фото: Андрей Минаев. Перейти в Фотобанк КП

Вот только потерпевший вправе отказаться от денежной выплаты и затребовать ремонт в аккредитованном при компании сервисном центре. А в этом случае ему обязаны восстановить машину «в первоначальное состояние» - уже без учета износа. Естественно, самому сервису совершенно до лампочки стоимость запчастей и работ, указанных в справочнике РСА. Он руководствуется реальными ценами – и счет выставит соответствующий. И если в этом случае стоимость полного ремонта превышает лимит страховой выплаты, то это становится проблемой страховщиков. Не уложились? Потерпевший может через суд потребовать компенсацию разницы. Поскольку в ином случае страховая компания не выполнила обязательства, возложенные на нее по закону (не восстановила машину).

- Собственно, такие истории – вовсе не редкость, - комментирует автоюрист Лев Воропаев. – В массы их запустило решение Верховного суда от февраля 2024 года по похожему случаю, когда было сказано – раз страховщик обязан полностью восстановить машину, значит, лимит в данном случае – второстепенен. А соглашаться на денежную компенсацию потерпевший может, но не обязан – как бы на этом не настаивал сам страховщик.

- Теперь же «лавочка», увы, закрылась. И это решение Конституционного суда, по сути, отменяет решение Верховного. Чем окончательно приговаривает нашу систему ОСАГО к ее дальнейшей полной деградации. Зато страховщики могут открыть винтажное шампанское, намазать черную икру на красную и радоваться жизни – никто с них «лишнюю копеечку» теперь не получит, - рассуждает Антон Шапарин.

ВОПРОС ЛИМИТА И ТАРИФОВ

На самом деле – все не так однозначно. Страховщики, конечно, радуются – свыше лимита им платить не придется. Но вот в пределах этого лимита размер средней выплаты может существенно вырасти.

- Тот же КС признал – стоимость запчастей и ремонта в расчетах по методике ЦБ не соответствует реальным рыночным ценам. А именно в этом – вся суть возникшего конфликта интересов страхователей и страховщиков, - поясняет Лев Воропаев. – Но пострадавший в ДТП водитель не должен дополнительно страдать от того, что, соглашаясь на денежную выплату, он получит заведомо меньше денег, чем потребуется на восстановление машины.

Вот поэтому Конституционный суд и ввел особый временный порядок – до устранения пробелов законодательстве (разработкой поправок уже занимаются). А именно – если рыночная стоимость ремонта превышает 400 тысяч рублей, а потерпевший отказывается доплачивать стоимость восстановления за свой счет, страховщик обязан выплатить ему максимальную страховую сумму. И не важно, что там сказано в справочниках РСА.

В общем, с небольшой затяжкой, можно признать – решение КС пойдет на пользу и автолюбителям.

- Вот только главную проблему ОСАГО оно не решит. А она кроется в том самом лимите. Точнее - в его размере. Который, безусловно, надо повышать. По-хорошему, минимум – до 800 тысяч рублей. А лучше – до миллиона, - синхронно признают и Антон Шапарин, и Лев Воропаев.

Немного фактов – действующий лимит в 400 тысяч рублей действует с 2014 года. Средняя стоимость полиса тогда составляла 3200 рублей. Сейчас (согласно данным РСА) – примерно 7500 рублей. То есть, страховка за 12 лет подорожала почти в 2,5 раза, а размер компенсации остался прежним!

- При этом сами страховщики говорят: запчасти резко выросли в цене, стоимость услуг - тоже. Мы просто не можем обеспечить полноценный ремонт в рамках установленных лимитов! Но и лимит поднять не можем – ведь резко вырастет стоимость полисов. Хотя она и так растет, - разводит руками Лев Воропаев.

- Зато страховщики умалчивают, что по закону им достаточно оставлять себе 19% от общих сборов – все остальное можно тратить на выплаты. По факту же им достается в районе 50-60%. Так что поднять лимит без удорожания полисов вполне реально! Но кто же будет это делать в ущерб своим доходам? – резюмирует Антон Шапарин.

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