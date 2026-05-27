Если будет судебное решение — и у Пугачевой жилье заберут: кого может коснуться новый закон о релокантах-правонарушителях

Если будет судебное решение, у Пугачевой могут конфисковать имущество Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Накануне Госдума приняла знаковый закон. Он касается ряда уехавших из России одиозных граждан. Теперь возможно арестовывать их имущество — при совершении некоторых правонарушений.

При обсуждении закона отмечалось: с началом СВО выросло число публичных действий, совершенных релокантами, которые направлены против интересов нашей страны. В окончательный перечень нарушений вошли, в частности, дискредитация Вооруженных сил РФ, призывы к введению санкций, пропаганда нацистской символики, производство и распространение экстремистских материалов, неуплата штрафа за перечисленные поступки.

Под арест могут попасть имущество, вклады и деньги с банковских счетов россиян, покинувших родину. А стоимость арестованного имущества, например, не будет ограничиваться размером штрафа.

Кто из уехавших может лишиться своих квартир, домов и счетов в России?

С этим вопросом на Радио «Комсомольская правда» мы обратились к директору Центра политической информации Алексею Мухину.

— Как вы понимаете новость о том, что у релокантов отберут имущество за действия против интересов России? А у кого конкретно — вот Пугачева, например, подходит под данную категорию?

— Существует пояснительная записка к законопроекту, который принимается в Госдуме. Там все можно прочитать. Здесь интерпретировать было бы странно.

— Почему был внесен и принят такой законопроект?

— Значительное количество релокантов являются акторами в процессе создания, конструирования и применения санкций в отношении россиян, которые поддержали СВО. Эти релоканты инициировали и лоббировали во всех органах власти европейских стран, в США принятие санкционных законодательных актов. Они создавали НКО, которые искали имущество россиян.

— Не только госимущество?

— Нет, и частное имущество россиян, которое заморожено. Сергей Шойгу на Совбезе озвучил общую стоимость замороженных активов, пассивов, денежных средств россиян за рубежом — около 590 миллиардов долларов. Это финансовые средства, недвижимость россиян, которые проживают в России. Не обязательно они выступают где-то, что-то поддерживают. Просто они имеют недвижимость за рубежом. И вот эта недвижимость найдена с помощью релокантов — и заморожена.

— Не конфискована?

— И конфискована, в том числе. Как в случае с известным российским телеведущим, на озере Кома у него конфисковали дачи. Недвижимость продана, либо используется не по назначению, либо с ней еще что-то сделали. У меня есть несколько знакомых, которые лишились недвижимости на ровном месте. При том они абсолютно либерально настроенные люди.

— То есть, данный закон — это симметричная мера?

— Да. И ведь процесс, который я описал, начался с 2022 года. Такой закон, возможно, можно было принять раньше, и тогда не было бы такой катастрофы с незаконным изъятием собственности россиян за рубежом. Потому что это было незаконное изъятие — по всем канонам международного права, просто под надуманным предлогом.

— Так Пугачева, по-вашему, подходит под эту категорию?

— Если будет судебное решение, да. Не берусь судить — я представитель гражданского общества, не правоохранитель, не работник суда. Она, насколько я помню, даже не иноагент.

— Ее муж иноагент. Но ведь, вроде, не написано, что закон касается только иноагентов?

— Вообще, иноагент — это четко прописанный в законе статус. Я проходил процедуру. Меня хотели признать иноагентом. Я оправдывался, приводил данные о том, что я не подпадаю. Мне в итоге сказали: все нормально. Так что я процедуру знаю изнутри. Есть четкие критерии. Если ты им соответствуешь, тебя могут признать иноагентом. Не обязательно признают, но могут.

— Вас предупреждали?

— Мне предупредили, что у меня есть определенные контракты, которые подпадают под эту категорию. Я кое-что закрыл, кое-что объяснил. Неприкасаемых нет.

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