«Никаких дочь, пап и остального»: Полина Диброва высказалась об отношениях с большой разницей в возрасте

Полина и Дмитрий Дибровы Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

В студии радио «Комсомольская правда» в рамках новой программы «Обсуждаем, но не осуждаем» журналист KP.RU Ольга Родина, блогер и бизнесвумен Полина Диброва, а также шоумен и певец Гера Иващенко обсудили последние громкие события российского шоу-бизнеса. Поговорили и про взаимоотношения мужчин и женщин. Сейчас, например, многие популярные девушки — Стася Милославская, Надежда Сысоева, Карина Кросс — выбирают возлюбленных на 7-15 лет моложе. Почему так?

«Мне кажется, что формат отношений, когда мужчина выбирает более взрослую женщину, значит, он внутренне ищет как будто бы маму, но при этом, когда она выглядит в 45 на 20 — как его девушка, но при этом он понимает, что так как он с мамой привык много времени проводить, то, конечно, ему комфортнее общаться с девушкой, например, которая более взрослая», — предположил Гера Иващенко.

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Впрочем, с этой версией мы с Полиной не согласились.

«Я просто не понимаю, как можно искать маму им понимать, что у тебя будет секс с мамой», — высказалась Диброва.

41-летняя Надежла Сысоева встречается с 25-летним блогером Николаем Гололобовым Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

«Каждый человек ищет комфорт для себя. И, конечно, когда есть женщина, которая уже всего достигла и она успешна, зачем ей мириться с мужчиной, который там будет ей что-то диктовать? У нее все есть. Конечно, она будет искать себе комфортный вариант человека, который не будет диктатором, не будет навязывать что-то», — добавила Полина.

Полина Диброва и Дмитрий Дибров Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Однако, Иващенко не унимался.

«Подожди, у тебя же Дмитрий старше, ты же фигуру отца все равно искала, взрослого мужчину в жизни… Ты рассказывала мне в подкасте, что ему было, например, принципиально важно, чтобы ты, даже когда родила ребенка, спала вместе с ним в кровати и спускалась вниз кормить и поднималась», — обратился к Дибровой звёздный продюсер.

«Так это же вопрос про секс как раз, а не про папу с дочкой. Он как раз хотел оставить себе женщину, а не потерять ее», — ответила основательница женского клуба.

Также 36-летняя Полина добавила, что несмотря на разницу в возрасте 30 лет, бывший муж никогда ее не воспитывал.

«Я даже запрещала, говорила: «Никаких дочь, пап и всего остального». Потому что я хочу идти в сторону партнерских отношений. Хотя у нас, конечно же, огромная разница в возрасте», — призналась Полина.

А Гера тем временем, не упустил возможности и спросил — не абьюзил ли бывший супруг ее своим интеллектуальным юмором.

Гера Иващенко:

«Мне все пишут (в соцсетях) – слава богу, Полина от него убежала. Вопрос у меня как раз и был на эту тему – что нет ли у него таких снобистских шуток, каких-то высокопарных… то есть, такой юмор для таких интеллектуалов, когда ты понимаешь, что…»

Ольга Родина:

«Когда ты ничего не понимаешь».

Гера Иващенко:

«Да, пока ты распутываешь шутку, а уже смеяться поздно как бы…»

Полина Диброва:

«Дима очень любит людей, он, правда, к ним ко всем относится хорошо. Никогда никакого высокомерия я не видела за все 16 лет, поэтому он, наоборот, людям еще больше накидывает, чем они есть на самом деле. И они тянутся туда… Поэтому никогда никакого укора, каких-то издевательств, еще чего-то я не слышала, поэтому его шутки… ну, он шоумен, он очень умный человек… Ну как можно абьюзить человека, которого любишь? Значит, ты не любишь».

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