Полина Диброва о причине развода с Дмитрием Дибровым: «Я часто молчала»

Полина Диброва назвала молчание одной из причин развода с Дмитрием Дибровым

Вчера в банкетном зале в Барвихе 36-летняя Полина Диброва пышно отмечала восьмилетие своего женского клуба. Для гостей была подготовлена масштабная развлекательная программа. Доминик Джокер вместе с супругой Екатериной Кокориной исполнил свои хиты, затем был организован модный показ, а потом для собравшихся выступили воздушные гимнасты. Разумеется, рядом с Полиной был ее возлюбленный Роман Товстик. В беседе с KP.RU Роман рассказал, что никак не вкладывается в клуб Дибровой, так как сообщество прекрасно существует автономно. А Полина поделилась, что с Товстиком у нее отношения, о которых она мечтала всю жизнь.

Напомним, что Диброва ушла от известного ведущего Дмитрия Диброва после 16 лет брака, так как в ее жизни появился другой мужчина — 51-летний бизнесмен Роман Товстик. Дибровых официально развели в сентябре прошлого года.

Полина Диброва назвала одну из причин развода с Дибровым

«Я сейчас нахожусь в партнерских отношениях, когда мы друг другу партнеры. Безусловно, разница в возрасте, она накладывает свои обстоятельства на пару. Я стремилась, и я познала, я поймала вот этот момент, когда люди друг другу партнеры, и они на одной волне», — рассказала Полина.

Роман Товстик и Полина Диброва. Фото: Наталья Петракова

С Романом у нее разница в возрасте 15 лет, а с Дмитрием она составляла аж 30 лет… Полина не скрывает, что Дибров — человек непростой, и зачастую именно ей приходилось сглаживать острые углы и идти навстречу.

«Сейчас, оглядываясь туда, понимаю, может быть, какие-то моменты делаю. В моменте все было в порядке. Я просто человек, в принципе не конфликтный, очень приспосабливающийся, поэтому я не воспринимала это как трудности, я воспринимала это как данность — ну, вот так жизнь складывается. Поэтому я даже сейчас не могу что-то выделить. Наверное… Единственное – возраст. То есть нужно с уважением всегда относиться, поэтому я достаточно часто молчала. Может быть, это, если так размышлять, впоследствии привело к тому, к чему привело. Потому что в паре нельзя молчать, нужно говорить», — уверена бизнесвумен.

«С Романом я не молчу», — добавила Диброва.

Также Полина рассказала, что буквально накануне вечеринки по случаю восьмилетия клуба они вместе с Романом случайно столкнулись с Дмитрием Дибровым и его новой возлюбленной Екатериной Гусевой в одном из ресторанов на Рублевке.

«Мы встретились случайно. Ну, так получилось. Мы просто одними дорогами, тропами, местами ходим», — улыбнулась Диброва.

