Мадьяр готов встретиться с Зеленским: но есть одно "но"

Мадьяр встретится с Зеленским только в случае прогресса по вопросу закарпатских венгров Фото: REUTERS.

Право слово, Венгрия стала для нынешнего руководства Украины тем самым «заколдованным местом» для деда Максима в одноименной повести Гоголя, мимо которого нынешний украинский «просроченный» узурпатор-комедиант Владимир Зеленский не может пройти, чтобы не попытаться прихватить там сокровищ, а в результате получает «сор, дрязг… стыдно сказать, что такое».

Мы, кстати, еще до выборов в Венгрии предупреждали Киев, что там зря надеются со сменой правительства и премьер-министра на кардинальное улучшение отношений с Будапештом, потому что кандидат в премьеры Петер Мадьяр – тот еще венгерский националист, у которого и самому Орбану не грех поучиться защите венгерского населения – причем как в самой Венгрии, так и на Украине. И это безотносительно их позиций в отношении России, которые действительно различаются. И сейчас, не буду скрывать, с удовлетворением наблюдаю, как наш прогноз оправдывается на все сто процентов.

Мадьяр встретится с Зеленским при выполнении требований по правам венгров Фото: REUTERS.

Напомним, новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр взял инициативу в свои руки и объявил, что намерен встретиться с Зеленским в украинском городе Береговое в Закарпатье с преимущественно венгерским населением. И будет обсуждать ситуацию с венгерским нацменьшинством на Украине. После этого Будапешт выкатил список требований по восстановлению прав этнических венгров из 11 пунктов, который составляло еще правительство Орбана. И Мадьяр сделал заявление, что переговоры о вступлении в Евросоюз Украина не сможет начать, пока по данному списку не будет достигнут консенсус.

На Украине к требованию правительства Венгрии отнеслись со снисходительным пренебрежением, и тогда в ход пошла экономическая кувалда. Правительство Мадьяра восстановило запрет на импорт 24 видов украинской аграрной продукции, преимущественно главных статей украинского агропродовольственного экспорта, И здесь Мадьяр также пошел по стопам своего предшественника Виктора Орбана. Этот запрет был введен еще при Орбане; кстати, к нему тогда же присоединились еще и Польша со Словакией. Но после выборов в Венгрии Будапешт отменил запрет, как оказалось, на очень короткий срок.

Главное, что поражает в этом направлении внешней политики Венгрии – это абсолютная последовательность правительства Венгрии, вне зависимости от персонального состава. Будапешт не отклоняется ни вправо, ни влево, он идет по прямой, от одной точки к следующей, раз от разу лишь наращивая свои требования к Украине.

И вот вам еще один шаг в выбранном направлении, который свидетельствует об очередном ужесточении позиции Будапешта. Представитель правительства Венгрии на пресс-конференции заявила, что Мадьяр встретится с Зеленским только в случае прогресса по вопросу закарпатских венгров.

- Личная встреча между Петером Мадьяром и Владимиром Зеленским возможна в том случае, если Украина выполнит требования венгерской стороны по урегулированию положения венгерского меньшинства в Украине, - дословно заявила представитель правительства. Она признала, что технические консультации между украинской и венгерской сторонами уже ведутся, но возможность встречи на более высоком уровне появится только в случае прогресса на этих переговорах. Среди обсуждаемых вопросов – возвращение прав венграм, которых их лишили еще в 2015-м году, после госпереворота на Украине в 2014-м, обеспечение представительства венгров в Верховной Раде, и снятие требования к государственным деятелям по обязательному знанию украинского языка.

То есть утром Украина должна будет поставить стулья, а вечером Петер Мадьяр согласится сесть на один из них и встретиться с украинским «просрочкой». Сначала свадьба, и только потом первая брачная ночь. А до того – ни-ни.

Просто очередной венгерский «нож в спину» Зеленскому. Настоящее «заколдованное место», с которым в Киеве уже просто не знают, что делать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зеленский написал Трампу письмо с очень «срочной просьбой»: о чем просит униженный попрошайка

«Надеюсь, что через 10 лет»: Когда закончится конфликт на Украине - в Киеве и Европе началась битва прогнозов