Пластика звезд: что с глазами у Киркорова, откуда у Бони вена на лбу после операции за 30 млн, и «бартерная» подтяжка Айзы

Виктория Боня и Филипп Киркоров. Фото Arnold Jerocki/GettyImages и Виктор Булатов

В студии радио «Комсомольская правда» в рамках новой программы «Обсуждаем, но не осуждаем» журналист KP.RU Ольга Родина, блогер и бизнесвумен Полина Диброва, а также шоумен и певец Гера Иващенко обсудили последние громкие события российского шоу-бизнеса. Поговорили и про пластические операции звезд. Что с глазами Филиппа Киркорова? Почему у Виктории Бони вылезла вена на лбу после пластики за 30 млн рублей? И, правда ли, что Айза стала заложницей бартера?

Около месяца назад 59-летний Филипп Киркоров появился на мероприятии с опухшими глазами. Отек не получилось скрыть даже гримом. И на вопрос светского хроникера Олега Пилягина всегда приветливый Филипп ответил очень жестко, практически послав журналиста. Позже Киркоров, который ранее никогда не скрывал пластические операции (например, у того же Хайдарова), объяснил, что объелся черной икры и его раздуло…

Филипп Киркоров Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Я могу сказать опять же продюсерский ход. Либо Филипп не договорился, например, не нашел доктора своего, и тогда нет смысла пиарить другого доктора, и тогда, если есть смысл молчать, то артист, мне кажется, лучше выберет помолчать. Поэтому, если есть возможность скинуть все на аллергию, я думаю, что Филипп мог, как хитрый жук, воспользоваться этой опцией. Либо ему не понравился результат, если действительно была операция, и тогда он, наоборот, может быть с этим хирургом в хороших отношениях, но понимает, что это подлежит исправлению или все еще не встало до конца. С другой стороны, он действительно в тот день летел и, если он съел икры черной, как он сам сказал, то белковое отравление, все мы знаем, падает на лицо, а у Филиппа такое строение — что тело стройное, а лицо отечное. Если он поест побольше, а еще спал и летел, то, конечно. Но мы при этом помним Плющенко… который делал себе лисьи глазки», — высказался звездный продюсер Гера Иващенко.

Айза Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

41-летняя Айза рассказывает о всех пластических операциях. Блогерша делала липофилинг, маммопластику и даже пересаживала волосы на лбу. А совсем недавно бывшая жена Гуфа летала в Сеул, где сделала подтяжку лица, по ее собственным, за 900 тысяч рублей. В личном блоге Айза выкладывала видео с повязкой на лице и подписью — «Как сказать, что у тебя есть деньги, ничего при этом не сказав?»

«Айза делала сто процентов, насколько я могу понять, по бартеру, потому что называя сумму, а еще и операция в Сеуле, я уверен, что она нашла доктора по бартеру. У Айзы, если честно, может быть, как и у меня, тоже стремление быть лучшей версией себя, но которое переходит уже в заболевание — может быть, непринятие себя. Потому что Айза потрясающе выглядит и куда уж ей исправлять овал!» — уверен Гера Иващенко, сам сделавший ринопластику.

Виктория Боня Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

46-летняя Виктория Боня сделала омолаживающую операцию у голливудского доктора Као несколько лет назад. Подтяжка лица обошлась Виктории примерно в 30 млн рублей. Блогерша заявила, что оплатила пластику сама. Однако, не все поклонники ей поверили, так как в сеть попали фотографии Бони «до» и «после». Лицо Вики, правда, стало выглядеть намного моложе, однако, со временем на лбу вылезла венка…

«Она сама подмечает в своих видео, что у нее образовалась какая-то венка над правым глазом. Она дает тень, и у людей складывается ощущение, что там либо шов, который не заживает, то есть, он попал либо в сосуд, либо куда-то еще. Она об этом говорит сама. Поэтому как продюсер, я могу сказать, она на этом не акцентирует, конечно, внимание, но, несмотря на то, что ее лицо стало идеально, у нее есть тоже недочет в виде этой венки. И она ее явно напрягает. Может быть, ее можно убрать, сосудистая какая-то хирургия или что-то… но Боня выглядит все равно шикарно», — добавил Иващенко.

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