Лазарев держал интригу до последнего, а Гаврилина всю ночь репетировала вальс: как звезды готовились к последним звонкам

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.
В этом году среди российских знаменитостей появился новый тренд: лично поздравлять своих поклонников с последним звонком. Кто-то приезжал порадовать отдельно фанатов, а кто-то и вовсе стал сюрпризом для целого класса! Рассказываем, кто и как поздравлял выпускников с важным событием в их жизни.
В преддверии праздника ученики 47-й школы Нижнего Новгорода записали видеообращение к Сергею Лазареву, который как раз давал в городе концерт 26 мая. Они решили проверить силу интернета и позвали певца на свой последний звонок. Сергей ребят не подвел и появился на празднике, где объяснил, что своим поступком хотел доказать выпускникам: если не сдаваться и упорно чего-то добиваться, то все получится. Заодно артист акапельно исполнил свой хит «В самое сердце» под аплодисменты 11-классников. Ролик с праздника на странице артиста моментально собрал более 6 миллионов просмотров.
«Ребята очень креативно подошли к приглашению, записали видео, начали отмечать меня в соцсетях, и, конечно, это невозможно было не заметить. Я до последнего ничего не отвечал специально, чтобы сохранить интригу. Хотелось сделать для них настоящий сюрприз. Когда я вышел к ним, на их лицах были очень искренние эмоции. Видеть такие счастливые глаза, столько радости и восторга - бесценно. Для меня это тоже очень трогательный момент, потому что школьные годы и последний звонок - воспоминание на всю жизнь», — рассказал Лазарев в разговоре с KP.RU.
Как признался артист, он понимает, что после этого события его завалят приглашениями в другие школы. «Теперь, конечно, будут звать чаще (улыбается). Очень хочется радовать людей такими сюрпризами, но, к сожалению, невозможно успеть везде. Но я считаю, что важно верить в чудеса и не бояться мечтать - иногда желания действительно исполняются», — добавил Сергей.
Певица MARGO в этот день тоже не осталась в стороне и пришла поздравить своего самого преданного фаната Даню. Артистка рассказала, что парень приходит буквально на каждое ее выступление, и она в качестве благодарности решила его поддержать в столь важный день. Увидев кумира, парень буквально заорал от счастья. «Такой вот сюрприз, ты меня всегда поддерживаешь, поэтому сегодня я тебя поздравляю с твоим выпускным. Добро пожаловать во взрослую жизнь», — сказала MARGO. Конечно, певица «прокукарекала» свой главный хит вместе с Даней и другими выпускниками.
Фото: Александр Ширков. Перейти в Фотобанк КП
«Помню свои 17 лет! Я была так счастлива вырваться из-под родительского крыла. Ведь это так здорово - строить свою жизнь по-взрослому, самостоятельно! Только мы сами - творцы своей реальности! Дерзайте, дорогие выпускники! Все в ваших руках! Даня, еще раз обнимаю! Мне было очень приятно стать частью твоего праздника!» — написала артистка.
В разговоре с корреспондентом «Комсомольской правды» MARGO подробно рассказала, как она устраивала сюрприз для преданного поклонника по инициативе его мамы.
«С моим ассистентом связалась мама Дани и предложила устроить ему сюрприз на выпускной, я сразу сказала: да, конечно. Я знаю, как много для него значит мое творчество, и мне было приятно лично стать частью такого важного дня. Даня — человек, который искренне поддерживает меня, ходит на все мои выступления. А я очень ценю преданность, искренность и настоящие эмоции. Я просто не могла не откликнуться на эту просьбу.
Я уже давно поняла, что действительно могу делать людей счастливыми. И это огромная сила, которую я чувствую и принимаю с благодарностью. Наверное, в этом и есть часть моей миссии — я пришла на планету, чтобы радовать людей. Судя по реакции Дани, для него это стало настоящим шоком в самом хорошем смысле. Он сказал, что до сих пор не может поверить, что я приехала к нему в школу. Но да, это была я. И я рада, что смогла сделать его выпускной по-настоящему особенным», — призналась MARGO.
Певица и актриса с миллионами подписчиков не просто поздравила своего поклонника Алексея, а станцевала с ним вальс прямо во время последнего звонка! Эта история началась еще пару месяцев назад. Тогда один из поклонников ежедневно выкладывал видео под ее песни с подписью: «Юля Гаврилина, станцуй со мной вальс, пожалуйста». На 35-й день она все-таки заметила парня и оставила комментарий: «Давай если на этом видео или на видео под этот звук будет 100 тысяч лайков, то делаем».
Ролик тут же стал вирусным и собрал более 650 тысяч лайков. Юля сдержала слово и приехала сначала на репетицию, а уже потом и на сам праздник. Гаврилина в разговоре с «Комсомольской правдой» призналась, что перед последним звонком фаната она плохо спала из-за волнения и просыпалась буквально каждый час. При этом на празднике она решила не привлекать к себе слишком много внимания, понимая, что она все-таки гость.
«Я очень сильно переживала накануне последнего звонка, потому что понимала, насколько ответственная у меня роль. Ребята репетировали вальс на протяжении 7 месяцев, а у меня была всего одна очная репетиция, почти всю ночь я повторяла движения танца, и, к счастью, все прошло хорошо! Для меня этот день стал не менее особенным, чем для выпускников! Так как у меня не было выпускного вальса, я переживала все эти эмоции впервые вместе с ребятами, полностью погрузилась в атмосферу! Этот день останется в моей памяти одним из самых счастливых и послужит напоминанием о том, что все мечты сбываются, если не бояться идти к ним навстречу!» — объяснила Юля.
Фото: Личный Архив. Перейти в Фотобанк КП
Артистка также ответила на вопрос, удивило ли ее то, как сильно разлетелось по интернету видео-приглашение на вальс от ее фаната. «Меня скорее порадовала такая реакция. Я надеюсь, что в будущем таких добрых и положительных историй станет как можно больше! У меня были только положительные мысли и эмоции. Надеюсь, что после этой истории тысячи поклонников начнут звать своих кумиров на выпускные!» — сказала Гаврилина в разговоре с KP.RU.
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