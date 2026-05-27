Лазарев держал интригу до последнего, а Гаврилина всю ночь репетировала вальс: как звезды готовились к последним звонкам

Сергей Лазарев Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

В этом году среди российских знаменитостей появился новый тренд: лично поздравлять своих поклонников с последним звонком. Кто-то приезжал порадовать отдельно фанатов, а кто-то и вовсе стал сюрпризом для целого класса! Рассказываем, кто и как поздравлял выпускников с важным событием в их жизни.

Сергей Лазарев

В преддверии праздника ученики 47-й школы Нижнего Новгорода записали видеообращение к Сергею Лазареву, который как раз давал в городе концерт 26 мая. Они решили проверить силу интернета и позвали певца на свой последний звонок. Сергей ребят не подвел и появился на празднике, где объяснил, что своим поступком хотел доказать выпускникам: если не сдаваться и упорно чего-то добиваться, то все получится. Заодно артист акапельно исполнил свой хит «В самое сердце» под аплодисменты 11-классников. Ролик с праздника на странице артиста моментально собрал более 6 миллионов просмотров.

Сергей Лазарев пришел на последний звонок после приглашения нижегородских школьников.

«Ребята очень креативно подошли к приглашению, записали видео, начали отмечать меня в соцсетях, и, конечно, это невозможно было не заметить. Я до последнего ничего не отвечал специально, чтобы сохранить интригу. Хотелось сделать для них настоящий сюрприз. Когда я вышел к ним, на их лицах были очень искренние эмоции. Видеть такие счастливые глаза, столько радости и восторга - бесценно. Для меня это тоже очень трогательный момент, потому что школьные годы и последний звонок - воспоминание на всю жизнь», — рассказал Лазарев в разговоре с KP.RU.

Сергей Лазарев посетил последний звонок школьников в Нижнем Новгороде

Как признался артист, он понимает, что после этого события его завалят приглашениями в другие школы. «Теперь, конечно, будут звать чаще (улыбается). Очень хочется радовать людей такими сюрпризами, но, к сожалению, невозможно успеть везде. Но я считаю, что важно верить в чудеса и не бояться мечтать - иногда желания действительно исполняются», — добавил Сергей.

MARGO

Певица MARGO в этот день тоже не осталась в стороне и пришла поздравить своего самого преданного фаната Даню. Артистка рассказала, что парень приходит буквально на каждое ее выступление, и она в качестве благодарности решила его поддержать в столь важный день. Увидев кумира, парень буквально заорал от счастья. «Такой вот сюрприз, ты меня всегда поддерживаешь, поэтому сегодня я тебя поздравляю с твоим выпускным. Добро пожаловать во взрослую жизнь», — сказала MARGO. Конечно, певица «прокукарекала» свой главный хит вместе с Даней и другими выпускниками.

MARGO Фото: Александр Ширков. Перейти в Фотобанк КП

«Помню свои 17 лет! Я была так счастлива вырваться из-под родительского крыла. Ведь это так здорово - строить свою жизнь по-взрослому, самостоятельно! Только мы сами - творцы своей реальности! Дерзайте, дорогие выпускники! Все в ваших руках! Даня, еще раз обнимаю! Мне было очень приятно стать частью твоего праздника!» — написала артистка.

Певица MARGO поздравила своего фаната Даню с окончанием школы

В разговоре с корреспондентом «Комсомольской правды» MARGO подробно рассказала, как она устраивала сюрприз для преданного поклонника по инициативе его мамы.

«С моим ассистентом связалась мама Дани и предложила устроить ему сюрприз на выпускной, я сразу сказала: да, конечно. Я знаю, как много для него значит мое творчество, и мне было приятно лично стать частью такого важного дня. Даня — человек, который искренне поддерживает меня, ходит на все мои выступления. А я очень ценю преданность, искренность и настоящие эмоции. Я просто не могла не откликнуться на эту просьбу.

Я уже давно поняла, что действительно могу делать людей счастливыми. И это огромная сила, которую я чувствую и принимаю с благодарностью. Наверное, в этом и есть часть моей миссии — я пришла на планету, чтобы радовать людей. Судя по реакции Дани, для него это стало настоящим шоком в самом хорошем смысле. Он сказал, что до сих пор не может поверить, что я приехала к нему в школу. Но да, это была я. И я рада, что смогла сделать его выпускной по-настоящему особенным», — призналась MARGO.

Юлия Гаврилина

Певица и актриса с миллионами подписчиков не просто поздравила своего поклонника Алексея, а станцевала с ним вальс прямо во время последнего звонка! Эта история началась еще пару месяцев назад. Тогда один из поклонников ежедневно выкладывал видео под ее песни с подписью: «Юля Гаврилина, станцуй со мной вальс, пожалуйста». На 35-й день она все-таки заметила парня и оставила комментарий: «Давай если на этом видео или на видео под этот звук будет 100 тысяч лайков, то делаем».

Юлия Гаврилина станцевала вальс со своим поклонником по время последнего звонка

Ролик тут же стал вирусным и собрал более 650 тысяч лайков. Юля сдержала слово и приехала сначала на репетицию, а уже потом и на сам праздник. Гаврилина в разговоре с «Комсомольской правдой» призналась, что перед последним звонком фаната она плохо спала из-за волнения и просыпалась буквально каждый час. При этом на празднике она решила не привлекать к себе слишком много внимания, понимая, что она все-таки гость.

«Я очень сильно переживала накануне последнего звонка, потому что понимала, насколько ответственная у меня роль. Ребята репетировали вальс на протяжении 7 месяцев, а у меня была всего одна очная репетиция, почти всю ночь я повторяла движения танца, и, к счастью, все прошло хорошо! Для меня этот день стал не менее особенным, чем для выпускников! Так как у меня не было выпускного вальса, я переживала все эти эмоции впервые вместе с ребятами, полностью погрузилась в атмосферу! Этот день останется в моей памяти одним из самых счастливых и послужит напоминанием о том, что все мечты сбываются, если не бояться идти к ним навстречу!» — объяснила Юля.

Юля Гаврилина Фото: Личный Архив. Перейти в Фотобанк КП

Артистка также ответила на вопрос, удивило ли ее то, как сильно разлетелось по интернету видео-приглашение на вальс от ее фаната. «Меня скорее порадовала такая реакция. Я надеюсь, что в будущем таких добрых и положительных историй станет как можно больше! У меня были только положительные мысли и эмоции. Надеюсь, что после этой истории тысячи поклонников начнут звать своих кумиров на выпускные!» — сказала Гаврилина в разговоре с KP.RU.

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