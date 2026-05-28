Записки дезертира ВСУ: Все желали воевать за полоумного диктатора, потому из 31 человека сбежали 12

Известная истина – армия, не желающая воевать, «надувает» тылы. Этот процесс и описывает дезертир Фото: REUTERS.

Эти тексты, опубликованные в закрытом электронном дневнике, бесценный исторический артефакт, закрывающий одно белое пятно в новейшей истории. По съемкам с дронов, мы видим, что происходит с украинской армией на линии фронта, как они воюют и как умирают. Иногда, что-то рассказывают пленные. Но пленный много не расскажет и себе вредить не будет – вдруг, выменяют и потом за сказанное спросят? Есть целый массив «народного видео» с улиц Украины – люди, как могут, фиксируют факты насильственной мобилизации. А между ней и фронтом – информационная пустота, которую попытался заполнить безвестный украинский дезертир на хорошем русском языке. Мне прислали скрины его постов. Я оторопел. Канал закрытый. Ни на что не надеясь, постучался в «друзья» к человеку с ником Iгор Гонгозолла (название сорта итальянского сыра и женской волейбольной команды из города Новара - прим. авт.)

Возможно, столь странный псевдоним намекает, что автор-одессит смог уйти за кордон, чего я ему искренне желаю. Мне разрешили прочесть эти посты и комментарии к ним. Злоключения дезертира начались всего пару недель назад.

«ЗАБУСЯРИЛИ»

Всё, что я напишу, уже было написано. Забусярили (затащили в микроавтобус, сокращенно «бусик», на них «людоловы» Зеленского охотятся на улицах, удобно затаскивать будущего захiстника, – авт.) меня буднично, как в роликах. ******* (побили, - прим. ред) и задули баллоном (слезоточивым газом, – авт.), везли в наручниках. Покалечили ногу, поэтому я так долго не мог сбежать. Тупо не мог физически. Разрыв связок колена и мениска.

Игорю, будем называть его так, по нику в соцсети, настолько серьезно повредили ногу, что это должно было стать достаточным основанием выскочить от «людоловов» на волю. Но эти волки, оказались не лыком шиты:

******** (нехорошие люди, - прим ред.) перестраховались, и сделали снимок в «Еврейской больнице» (Одесская Городская клиника №1, – авт.), Перелома не было, и снимок из дела изъяли. В учебку я приехал полностью здоровым, только на одной ноге. Сустав из колена выскакивал, но это *** (неважно, - прим. ред). Ради перемоги и президента я был готов потерпеть.

Автор сразу задал тон своему повествованию. Видно, Игорь совсем не желал воевать. И не стал.

Фото: REUTERS.

ОДНОНОГИЙ ШТУРМОВИК

У ВСУ на Игоря были большие планы, с традиционным армейским юмором, одноногого направили в …штурмовики:

Я попал в учебку штурмовиков, а это большая честь для патриота вроде меня. Надо сказать, такой **** (ужаса, - прим.ред) даже я не представлял, а повидал я в своей жизни немало. Попал я в обычный взвод с молодыми людьми 40 - 50+, все как и я хотели воевать, поэтому за месяц из взвода 31 человек ***** (дезертировали,- прим.ред.) 11 человек. Я стал 12-мм, всего за 11 дней до конца БЗВП (по-украински это называется «Базова загальновійськова підготовка», - авт.), где на тактических полях меня учили вбивати ворога и любить державу.

Своих «побратымов» Игорь оценивает по-швейковски безжалостно. Как и в сгинувшей Австро-Венгерской Империи, одни копают, другие – танцуют. Настоящие громадяне, истинные украинцы с Запада, командуют «русней» или «москалями» - русскоязычными соотечественниками с Востока и Юга Украины. Западенцы прекрасно понимают, что надежность такого войска, наловленного на улице с помощью насилия и слезоточивого газа, стремится к нолю. Не случайно, в следующем сообщении Игоря, применяется загадочная аббревиатура ОНДО. Я ее без труда расшифровал – «Об'єктовий норматив з дотримання особистої безпеки», «обеспечение личной безопасности», это важный норматив в программе обучения ВСУ, которую проходил Игорь. Получается, основная задача каждого, оказавшегося в этом клоповнике – выжить. А выжить можно только в тылу. Так я расшифровал эту специфическую шутку.

Свой взвод я назвал ОНДО-взводом, потому что половина людей были с Винницкой области, остальные с югов. В целом ОНДО можно назвать всю учебку, ибо основными лицами в командовании были обычные местные рагули, как и положено військовим из тех краёв.

Известная истина – армия, не желающая воевать, «надувает» тылы. Этот процесс и описывает дезертир.

Фото: REUTERS.

МАЙАМИ ВИЧ «СТАЛЬНОГО ДИКОБРАЗА»

Судя по тому, как Швейк 21-го века, пишет про своих сослуживцев, за сотню лет мало что поменялось. И если у Ярослава Гашека преобладали персонажи «косящие от службы по-медицине», симулянты, то в этих свидетельствах нет ничего смешного. В ВСУ тащат людей с фатальными заболеваниями, имитировать их невозможно:

Из 31 человека в моем взводе шесть были с ВИЧ, два с гепатитом С, и парочка с туберкулёзом. Остальные были относительно здоровы, кто с катарактой, кто со штифтами в ноге, был полностью глухой чувак, и был тип после двух инсультов, который в памперс ходил, под себя.

При этом, украинские новобранцы демонстрировали завидный «юмор висельников», юмор отчаявшихся, обреченных людей. Я видел такое в Славянске, когда ВСУ шли на нас первым штурмом, - люди на позициях и блок-постах шутили и ржали. Видел такое и в штурмовой группе батальона «Восток», бравшего «Азовсталь». Парни только-только закрепились и ждали контратаку. Мы вместе ждали, и ржали, без остановки. Защита психики:

Майями ВИЧ. Такая надпись была на дверях соседнего блиндажа, у них было 10 человек с этим диагнозом. Все мы ели из одной посуды, которую плохо мыли в столовой и спали в одном блиндаже, поэтому как вы понимаете, тубиком (туберкулезом, - авт.) и всеми остальными приколами вполне можно заболеть сразу, что и происходило. Пневмония вообще вещь обычная, когда живёшь под землёй и дышишь грибком и плесенью, а 30 человек друг на друга кашляют. Одного типа вывозили с пульсом 20 и порванным от кашля лёгким, он умер пару дней назад. Медицина в учебке - это два фельдшера на 500 человек, причём лечить задачи ни у кого не стоит. Максимум, тебе могут дать таблетки от кашля из гуманитарки, если повезёт - антибиотики. Если сильно повезёт, повезут в больницу, когда тебе будет уже почти конец.

Игорь подробно описывает гигиену, это не сложно, ее нет. Сам он мылся в кустах из пластиковой бутылки. Ощущение от этих заметок – людей буквально списали. Не сдохнет в учебке, сдохнет на фронте, какая разница? Увидев это своими глазами, Игорь делает убийственный вывод:

Я уже забыл с чего начал писать этот сумбур, хотел донести вам образ "стального дикобраза" (выражение Урсулы фон дер Ляйен, хвалившей воинственность Украины, - авт.) на которого берет деньги полоумный диктатор. Выводов несколько: ресурса давно нет, набирают больных доходяг, на которых тратят миллиарды впустую. Огромная махина по утилизации людей…

Получается, основная задача каждого, оказавшегося в этом клоповнике – выжить Фото: REUTERS.

ПРАВИЛА ТИКАНИЯ

Разумеется, всех читателей блога, в большинстве это граждане Украины, интересовал главный вопрос: «Как бежать?». Это не так просто, как кажется, и автор подробно объясняет. По мнению Игоря, самая бесправная категория «захiстников», это вчерашние зэки:

Пожалуй, самые нефартовые чуваки в этой схеме. У нас были 4 человека, которых забусярили в первые сутки, как только они откинулись. Одного прямо от ворот тюрьмы.

Надо сказать, большинство из них пойдет воевать, поскольку им некому звонить, нет телефонов и у некоторых документов. Некуда бежать. Никто не ждёт. Идеальный штурмовик, который изначально смирился с судьбой. Повыделывался и пошел в «Скалу».

Поясню. «Скала», это 425-й отдельный штурмовой полк, печально «прославленный» своими потерями, а так же совершенно зверскими мерами поддержания хоть какой-то дисциплины. «Скала» считается главной «затычкой» ВСУ на всех проблемных направлениях от Артемовска до Сум. Потери в «Скале» просто ужасающие, про это сообщают даже заукраинские на всю голову волонтеры и блогеры.

Удивительно, в комментарии к Игорю под этим постом, приходят и такие же дезертиры, и парни, недавно «бусифицированные». Некий «Paulman» пишет, что бежал из учебки в Житомире еще в 2024-м. Откровенно больных ВИЧ и туберкулезом тогда было меньше, но численность бежавших – такая же. «Paulman» рассказывает:

Пропорция уже в конце 2024 были такие же, как ты написал: из 25 чел сбежало около 8-10 чел. Перед отправкой в Суджу из 25 человек бежало 11… Кто не смог спрятаться в рембатах в тылу.

Настоящие громадяне, истинные украинцы с Запада, командуют «русней» или «москалями» - русскоязычными соотечественниками с Востока и Юга Украины Фото: REUTERS.

Игорь пожелал своему «коллеге»-дезертиру удачи и осторожности и объяснил, почему так сложно бежать из ВСУ:

1. Ты в основном в жёсткой глуши без телефона, без связи.

2. На ночь закрывают на замок в блиндаже. Куда не идёшь - везде тебя пасут. Чтобы бежать, у тебя есть несколько минут в сутки. И тебя должны уже ждать на машине.

3. Если спалили, что ты бежал, за тобой выезжают. Ещё один важный вывод: не каждый может уйти в СЗЧ (самовольное оставление части, – авт.). Для этого нужны сразу несколько факторов: желание и возможности. Близкие люди, желающие помочь и как минимум немного денег. Ещё капелька мозгов, а они есть далеко не у всех. И ещё: везде есть хорошие люди, но ОЧЕНЬ мало. В основном ты знаешь: ***** (дураки, - прим.ред.) и немного совсем ***** (нехороших людей, - прим. ред). На них всё и держится.

Разумеется, в комментарии к этим политически-незрелым, зрадным постам, приходят свидомые украинцы с нравоучениями. Пишут Игорю, что он «играет на руку «путиноидам». Дезертир отвечает:

Мне плевать на ватников и их мнение. Я написал свою историю для украинцев.

Все так, и обольщаться не нужно. Дезертир из ВСУ не равно «друг». Это просто человек, который не побоялся спасти свою жизнь. А сделал это, потому что начал что-то понимать. Удачи тебе, «Iгор Гонгозолла», надеюсь, ты в безопасности. Спасибо за честность. Честность сейчас дороже золота.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

300 тысяч удравших. Удачи им

На Украине дезертиров называют СЗЧ – «Самовільне залишення частини», понятно и без перевода. Любопытно, что для СЗЧ есть некоторое послабление, свисток для выпуска пара – если, после побега ты вернулся в часть за минуту до месяца отсутствия, тебе все прощается. Условно говоря, после СЗЧ человека ждет только передовая, без вариантов. Если же не успел вернуться, возбуждается уголовное дело.

По данным на январь 2026-го, из ВСУ в бегах были 200.000 человек - цифру озвучил министр обороны Украины. Явно поскромничал. Потому что есть параллельные цифры - уголовных дел на СЗЧ заведено еще больше – 235.000. И в отдельные от них выделены дела дезертиров – их 53.000, разыскиваемых по статье 408 – «дезертирство». Итого, по самым скромным подсчетам из ВСУ сбежали 300.000 человек. Удачи им.

ВЗГЛЯД ИЗ ОКОПА

Почему они тогда не сдаются?

В нынешних условиях ведения боев, сдаться практически невозможно. «Зона смерти» или «Килл-зона» достигает десятки километров в глубину! Кроме дронов, за людьми в этой Зоне охотятся мины. Например, немецкие AT2 DM1399, или самоделки под общим названием «Джоник» - их ставят с дронов. Такая мина имеет несколько взрывателей – магнитный, оптический, сейсмический. Срабатывают даже на связку ключей в кармане проходящего мимо. Саперы их не просто не любят, они стараются об этих минах не говорить, потому что обезвредить ее можно только собой… Мина часто срабатывает прежде, чем сапер ее увидит.

«Килл-зону» можно преодолеть, только если тебя будут «вести» свои с помощью дрона, мимо минных полей, подсказывая укрытия от налетов БПЛА врага. Никто в ВСУ выводить дезертира к русским, конечно, не будет. Более того, если свои, бандеровские дроноводы, увидят беглеца, они его уничтожат. Поэтому, все известные случаи сдачи в плен всушников выглядят так – наши штурмовики подошли к их опорнику и только тогда противник сдался. Других вариантов нет.

Фронт же, по-сути, сейчас держат дроны. Много-много дронов Фото: REUTERS.

А вид вояк, обнаруженных в опорниках ВСУ, часто обескураживает и в целом подтверждает откровения «дизертира Горгонзоллы» - заросшие, грязные, худые и больные люди предпенсионного возраста. Именно таких Украина бросает на передовую. Не жалко, еще наловят. А откормленные нацики сидят в ближнем тылу, не давая «забусяриным» сбежать, либо тусят в киевских барах и телестудиях, оформив бессрочные отпуска в обмен на зарплатную карточку, оставленную командиру.

Фронт же, по-сути, сейчас держат дроны. Много-много дронов.

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