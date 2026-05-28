Таинственный Сеятель: загадочный межзвездный объект 3I/ATLAS уже принес на Землю иную форму жизни?

3I/ATLAS, пролетая около Земли, выбрасывал из себя вещество, как из рога изобилия. Фото: NASA.

Межзвездный объект 3I/ATLAS, возможно, принес на Землю семена иной жизни, не такой, как у нас. Не исключено, что его создатели сделали это намеренно. Такие идеи высказал в своем блоге знаменитый гарвардский астроном Ави Леб. Леб считает, что Атлас – вовсе не простая комета, а или космический корабль, или естественное тело, которое иной разум нашпиговал оборудованием и отправил к нам. Концепции Ави Леба предельно эксцентричны, но всегда хорошо обоснованы. Реален ли катастрофический сценарий: KP.RU поговорила об этом с заведующим отделом исследования Солнечной системы Института астрономии РАН Валерием Шематовичем.

ЦИВИЛИЗАЦИЯ САДОВНИКОВ

3I/ATLAS, пролетая около Земли, выбрасывал из себя вещество, как из рога изобилия. Складывалось впечатление, что эта «комета» никогда прежде не посещала иных звезд (что вряд ли, учитывая возраст в 7-14 миллиардов лет), сохранила свое вещество в неприкосновенности, и именно у нас решила от него избавиться.

В выбросах межзвездного гостя оказалось много сложных органических молекул, включая метанол. То, что ученые называют «кирпичиками жизни». И вроде бы сие не диво: органикой прямо-таки нашпигованы и наши кометы с астероидами. Но то – наши. А тут – не пойми чьи. Ави Леб, опираясь на этот факт, готов сделать серьезные выводы.

Он сравнил 3I/ATLAS с цветком одуванчика, который разбрасывает во все стороны семена, и некоторым суждено приземлиться на плодородную почву. Например, на Землю?

Далее: что, если кто-то и где-то решил заселить необъятные просторы Вселенной именно своей формой жизни. Чтобы что? Чтобы потом прийти и колонизировать, ну очевидно же. Такую цивилизацию Леб называет «Садовником»:

- Существует вероятность, что Межзвездный Садовник засеял 3I/ATLAS в рамках миссии по оплодотворению, направленной на обитаемые планеты Солнечной системы. Это объяснило бы редкое совпадение траектории 3I/ATLAS с орбитальной плоскостью обитаемых планет вокруг Солнца, а также направленный к Солнцу джет с крупными фрагментами, пронесшимися сквозь солнечное излучение и ветер.

Межзвездный объект 3I/ATLAS, возможно, принес на Землю семена иной жизни. Фото: Giovanni Cancemi/Shutterstock/Fotodom

Напомним, что траектория полета 3I/ATLAS пролегала так, чтобы пролететь мимо максимального числа планет в Солнечной системе. Вероятность именно такой орбиты в самом деле ничтожно мала. Этот аргумент и был главным для Ави Леба, когда он считал Атлас искусственным или полуискусственным образованием.

И у нас возникает куча вопросов. Насколько все это «правда»? А если да, значит ли это, что на Земле сначала робко, потом все шире появятся и распространятся неизвестные бактерии и растения? Которые вытеснят земную жизнь вместе с нами. «Садовник» подготовил себе «сад». Осталось в нем поселиться.

НАША ЖИЗНЬ – НЕ НАША

Давайте не спеша распутаем этот клубок.

Мы только сейчас начинаем глубоко понимать химию космоса. Колоссальный прорыв произошел после того, как аппараты доставили на Землю вещество трех астероидов: Итокава (2010 год), Рюгу (2020) и Бенну (2023). Во всех образцах найдены так называемые «кирпичики жизни». Так, в образцах с Рюгу обнаружены все пять нуклеиновых (азотистых) оснований, из которых можно «слепить» ДНК и РНК: аденин, гуанин, цитозин, тимин и урацил, и более двадцати аминокислот, основы белков. В грунте с Бенну дополнительно присутствовал триптофан, сложная аминокислота.

- Это значит, что на этих объектах, существующих около 4,5 миллиарда лет, уже есть сложная органика. Ученые не исключают, что она была еще до формирования Солнечной системы – в том облаке, из которого «сконденсировались» Солнце и планеты, - рассказал KP.RU Валерий Шематович.

Почему это так важно, и почему это заставляет говорить, что «жизнь пришла на Землю из космоса»? Ведь Земля «сконденсировалась» из того же материала, что и Бенну с Рюгу. Значит, и на Земле все эти кирпичики изначально были. Так, да не так.

Земля – большая планета (так, размер Бенну – 500 метров), и это хорошо. Земля удерживает воздух, которым мы дышим. Но большие размеры подразумевают сложную и бурную геологию. Собравшись из пыли, юная Земля раскалилась, высвобождая колоссальную внутреннюю энергию, и превратилась в океан магмы. В таком вареве все эти аденины с гуанинами, конечно, просто сгорели.

Но вот Земля остыла, рассказывает Валерий Шематович. Окружила себя атмосферой из углекислого газа и водяного пара. Появились океаны. И все это осталось бы совершенно безжизненным, если бы астероиды не приносили бы на Землю кирпичики жизни. Которые они, не познавшие «переплавки», бережно сохранили.

- То, что принесли метеориты – это не жизнь, и даже не семена жизни, но это необходимые для ее образования ингредиенты. Мы пока не понимаем до конца, как возникла собственно жизнь. Но, выпав на берег первобытного океана, такие метеориты, возможно, как раз ее инициировали, - говорит Валерий Шематович.

Вот что имеется в виду, когда говорят, что «жизнь на Землю пришла из космоса». Пусть это не совсем точно, но отражает факт: без космоса вокруг не было бы нас.

Траектория полета 3I/ATLAS пролегала так, чтобы пролететь мимо максимального числа планет в Солнечной системе.

ОНА ВСЮДУ

Давайте рассуждать дальше. Если органика была еще в протопланетном облаке, а наше облако вряд ли было уникальным, значит, «кирпичиками» жизни наполнена вся Галактика. Так и есть.

- В межзвездной комете обнаружено много интересных соединений, например, синильная кислота, - говорит Валерий Шематович, - Но такие же соединения мы видим в межзвездной среде, наблюдая молекулярные облака. В этом смысле 3I/ATLAS нас ничем не поразил.

В самом деле, астрономы, изучая свет звезд, могут делать выводы и о невидимых, холодных молекулярных облаках, через которые он проходит. Первые межзвездные органические молекулы найдены аж в 1969 году. И найдены где, в холодном (около абсолютного нуля), темном (рядом нет звезд) космосе. И так по всей Галактике. Удивительно ли, что 3I/ATLAS несет в себе точно такое же (или почти такое же) вещество.

Синтез сложных веществ идет не на райских планетах, а прямо в вакууме и в невесомости. Дело за малым: доставить эти вещества на ту самую, потенциально райскую, планету вроде Земли. Галактика наполнена… пусть не жизнью, но предпосылками к ее появлению.

ДОБЕРЕТСЯ ЛИ ДО ЗЕМЛИ

И вот все эти выводы высокой науки приводят к концепции панспермии: переноса жизни или ее компонентов с планеты на планету, а то и с одной звездой системы на другую.

- Против панспермии серьезных возражений нет, - говорит Валерий Шематович.

Мог ли 3I/ATLAS в самом деле принести на Землю «свою» органику? Теоретически да. «Атлас» в Солнечной системе изрядно напылил. Но, чтобы достичь Земли, это вещество должно пересекаться с земной орбитой, напоминает Валерий Шематович. Мы бы заметили это, обнаружив новый метеорный поток. Пока такого нет. Конечно, шлейф пыли может, под воздействием гравитации планет, поменять свою орбиту и земной путь все-таки пересечь. Но это если бы да кабы.

Опять же теоретически, пыль осталась в Солнечной системе, и, наверное, рано или поздно выпадет на Землю, или на Венеру, или на Марс. На Землю в сутки попадает 5-6 тонн космической пыли. Но мы уже поняли, что это – та самая органика, которая есть и у нас.

- Ничего удивительного на Землю такая пыль не принесла бы. Если, конечно, 3I/ATLAS не «засеяли» специально чем-то другим. Но этот вопрос уже к Ави Лебу, это его стезя, - говорит Валерий Шематович.

Есть еще одно обстоятельство. Допустим, все это богатство валится на первобытную безжизненную Землю. Дает «ростки», и медленно-медленно (мы точно не знаем, как) развивается. Иной поворот, когда космические вкусности попадают на уже живую планету, на современную Землю. Как не раз рассказывал KP.RU доктор наук, профессор кафедры биологической эволюции МГУ Андрей Журавлев, земные бактерии набросятся на нежданное небесное лакомство, и молниеносно съедят все эти кирпичики, еще и спасибо скажут.

УГРОЗА РЕАЛЬНА

Ави Леб все-таки молодец, будит мысль. Ничего ненаучного он не сказал. Даже гипотеза «Садовника» - об этом еще во времена оны рассказывал известнейший ученый Карл Саган, так что идея не нова.

И мы можем пофантазировать: вот, попадет вещество «Атласа» на Марс, и там появится иная форма жизни. Это будоражит. С другой стороны, сколько таких «Атласов» уже было (просто мы не видели). И приживется ли (что-то сейчас Марс подозрительно пустынен). С третьей стороны, «Садовник» должен понимать, что его игра – очень в долгую (пока долетит, пока «семена» разовьются) – ну, может, фактор времени для «них» не так важен, как для нас.

Иное дело: опасные для нас формы жизни, но собранные из тех же «кирпичиков», действительно есть. Дело в том, что на Земле молекулы аминокислот закручены «влево», а сахаров – «вправо». Так сложилось (почему – не знаем). Столкновение с противоположно закрученными молекулами приведет к гибели всего живого: иммунная система «зеркального» чужака не распознает. Но мы очень мало знаем об этой «закрученности», и понятия не имеем, реализована ли где-то она. Если создатели Атласа злые, то могли закрутить, конечно, нам во вред.

Леб настаивает: надо запускать аппарат, который подкараулит будущих визитеров и изучит вблизи. Такие проекты есть. Так, европейцы хотят поместить «сторожа» на орбиту за Марсом. Но пока нам остается гадать и строить гипотезы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Загадочный межзвездный объект 3I/ATLAS кардинально изменился после встречи с Солнцем: то, что оказалось под оболочкой, изрядно удивило ученых

Первый «житель» Галактики, появившийся в холоде и мраке: Загадочный межзвездный объект 3I/ATLAS вновь удивил ученых - теперь своим возрастом

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Как будут выглядеть люди, рожденные на Марсе