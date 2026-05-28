В Киеве не поверили в эвакуацию посольства США: украинский МИД поспешил опровергнуть заявления Каи Каллас о бегстве американцев

Комплекс зданий посольства США в Украине, Киев. Фото: Review News/Shutterstock/Fotodom

Как хорохорилась вся Европа, гордые заявления о том, что посольства стран ЕС не покинут свой боевой пост в Киеве, шли одно за другим. Начиная от посла ЕС на Украине Катерины Матерновой (почему не просто матерной, непонятно) и заканчивая какими-то странами, о которых даже в Европе не все знают. И вот глава дипломатии ЕС Кая Каллас вдруг озвучила, по ее мнению, ужасное.

— Из того, что мы слышали с Украины вчера, все посольства остаются, кроме одного. Все европейцы остались, США ушли, — заявила Кая. Позже уточнили, что это не полная эвакуация, посольство остается открытым, но продолжает работать с уменьшенным штатом сотрудников.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас Фото: REUTERS.

Тут просто невозможно было не вспомнить зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева.

— В ЕС заявили, что союз сохранит свое дипломатическое присутствие в Киеве без изменений, несмотря на предупреждения России. Что ж, видимо, у них достаточно дипломатов, и им нужно сократить их численность! — прокомментировал Дмитрий Анатольевич решение европейцев в стиле «а нам-то с чего тогда их жалеть, если они сами себя не жалеют». Кстати, в Европе тоже появились такие мысли.

— Глава МИД Финляндии Элина Валтонен распорядилась, чтобы дипломаты оставались в Киеве во время первого российского удара «Орешником». Сейчас ЕС продолжает использовать дипломатов в качестве живого щита, несмотря на то, что США отдали приказ об эвакуации своего персонала, — заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема. «Живой щит» — известная тактика, которую практикуют террористы по всему миру.

Многие спикеры моментально отреагировали на заявление Каи Каллас, и отметили, что, судя по всему, госсекретарь США Марко Рубио, весьма серьезно отнесся к предупреждению Сергея Лаврова и заявлению МИДа России о грядущих системных ударах по объектам в Киеве. Контраст реакции американцев с поведением ЕС не мог не вызвать большого беспокойства в Киеве, тем более, в условиях, когда Зеленский потребовал от Трампа ракет к ЗРК «Пэтриот», причем, в достаточно жесткой форме и в амплуа наглого нищего.

Госсекретарь США Марко Рубио Фото: REUTERS.

— Информация об эвакуации посольства США из Киева не соответствует действительности, — заявил официальный представитель украинского МИД Георгий Тихий. Понятно, что Киев не мог оставить эти сообщения без реакции, а американцы, если они свалили из Киева, могли прорвать плотину общей европейской «солидарности», потому что вслед за американским посольством в украинские «пампасы» на волю рванули бы и диппредставительства других стран, за ними иностранные граждане, находящиеся на Украине, а потом и сами киевляне.

Как обстоит на самом деле с посольством США в Киеве, сейчас точно никто не скажет. Но Кая Каллас невольно озвучила все свои главные страхи. Остаться совсем без США, пойти вразрез с Вашингтоном — именно этого больше всего боятся в Европе, потому что они убедили себя в агрессивности России, а сейчас не могут выбраться из ментальной ловушки, в которую сами себя же и загнали. С одной стороны, Россию у них от катастрофического поражения отделяют какие-то считанные шаги, которые имеют неизбежный характер. С другой, эта же слабая Россия может в любой момент напасть на Европу и расколотить ее в пух и прах, а потому необходимо готовиться к, опять же, в их логике, неизбежной войне. Как это уживается в их головах, не скажет вам ни один психиатр. Потому им только и остается, что смотреть снизу вверх на американцев, следовать их примеру и приходить самим в ужас, когда они идут не в ногу с Белым домом. И это не могут исправить даже заявления Каи Каллас, которые она делает, традиционно не приходя в сознание.

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