Своих детей продают на органы, а русских пленных зверски пытают: МИД России опубликовал "путеводитель" по режиму Зеленского

Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

МИД России опубликовал доклад «О ситуации с правами человека на Украине». На полутора сотнях страниц перечислены факты, о большинстве которых мы знали, слышали из новостных сводок, о многих писала «Комсомолка».

Но, собранные воедино, они производят ошеломляющее впечатление.

Знают ли о них западные друзья Зеленского? Конечно.

Более того - как подчеркнули российские дипломаты, «раболепная готовность киевской верхушки принести в жертву свою страну, народ, историю – и есть та причина, по которой западные кураторы по-прежнему не просто закрывают глаза на преступления хунты Зеленского, но и подталкивают их ко всё новым преступлениям».

Западные покровители киевского режима и международное сообщество - отнюдь не синонимы. Именно ему адресован российский доклад. Имеющий уши - да слышит.

НАГРАДА ЗА ДОМ ПРОФСОЮЗОВ

Между нацизмом прошлого века и нынешним украинским - прямая связь, подчеркивают авторы доклада. Руководство Украины, одобряя чествования бывших членов СС, поощряет их идейных наследников с утроенной силой.

Лишь один вопиющий пример: Сергей Гуцалюк, который руководил штурмом Дома профсоюзов в Одессе в мае 2014 года, когда были заживо сожжены 48 человек, не сел в тюрьму - наоборот, получил награду от местных сил теробороны.

Сергей Гуцалюк руководил штурмом Дома профсоюзов в Одессе в мае 2014 года. Фото: Личный архив.

Этот «знак отличия» был отлит из снесенного в 2022 году памятника основателям Одессы - Екатерине II, Потемкину, Дерибасу… Награду современные нацисты оформили изображением коктейля Молотова и надписью «Победа над Русской весной».

15 ЛЕТ СТРОГОГО РЕЖИМА

Вся нынешняя украинская система выстроена как жесткий авторитарный режим - где в ходу убийства и репрессии неугодных, тотальная цензура.

В тюрьмы брошены тысячи политзаключенных. По данным ООН, возбуждено 6000 уголовных дел «за коллаборационизм» с Россией.

МИД РФ приводит десятки фамилий: глава русской общины Полтавской области, писатель Виктор Шестаков получил 15 лет строгого режима за «оправдание российской агрессии». Профессор Николаевского института права Сергей Шубин (критиковал запрет Георгиевской ленты, не считал Крым украинским) - тоже 15 лет.

Глава русской общины Полтавской области, писатель Виктор Шестаков получил 15 лет строгого режима за «оправдание российской агрессии».

Такой же срок дали отставному полковнику советской армии, воевавшему в Афганистане Юрию Чернышеву из Житомира. За ним СБУ пришла, когда ему было 82 года. Сейчас 84.

«Граждане Украины на законодательном уровне фактически лишены подавляющего большинства прав и свобод, которые действуют во всех странах мира», - говорится в докладе.

Предлог для этого - военное положение в стране и необходимость «борьбы со всем русским», от языка до исторической памяти.

А истинная причина - желание любой ценой удержать власть и воровать в небывалых масштабах.

Говоря о коррупционных скандалах в окружении Зеленского (нити тянутся напрямую к нему), вспоминая о пресловутой операции «Мидас», когда вскрылись схемы хищений на самом верхнем уровне, авторы доклада констатируют: «Высшие слои политической элиты Украины вовлечены в масштабные хищения именно в тех сферах, которые официально декларируются как приоритетные для обороны и выживания государства».

ТИСА — РЕКА МЕРТВЫХ

Желание в угоду Западу воевать с Россией до последнего украинца привело к повальной «бусификации», когда сотрудники военкоматов - ТЦК - без разбору хватают мужчин на улицах и запихивают в микроавтобусы, чтобы отправить на передовую, как скот на бойню. Иногда их удается отбить родным или прохожим. Но лишь иногда.

Вот официальные цифры которые озвучил в феврале омбудсмен Верховной Рады Лубинец. Если в 2022 году он получил 18 жалоб на нарушения со стороны ТЦК, то в прошлом - 6127. И можно представить себе, насколько больше таких случаев на практике…

Не желающие становиться пушечным мясом украинцы, у которых нет денег на взятки военкомам, пытаются тайно бежать через границы незалежной (выезд за границу мужчинам призывного возраста запрещен), часто это заканчивается трагедиями. Два года назад Погранслужба Украины сообщила: при попытке переплыть реку Тиса, на другом берегу которой - Румыния, погибли 50 человек.

ДРУГ ЗЕЛЕНСКОГО ТОРГОВАЛ ОРГАНАМИ

Если не пушечное мясо, то просто мясо - в незалежной процветает черная трансплантология. Еще в 2014 году ОБСЕ отмечала, что на местах массовых захоронений в районах боев находят тела с изъятыми органами.

В 2024-м по подозрению в подпольной трансплантологии был задержан десяток врачей - из Центральной городской больницы Киева, Института сердца, Волынской областной больницы. Самой видной фигурой среди них был Михаил Загрийчук, бывший замминистра здравоохранения Украины, близкий к Зеленскому. Недаром фигурантов выпустили под домашний арест, а о результатах разбирательства никакой информации не найти.

Бывший замминистра здравоохранения Украины Михаил Загрийчук Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

«Наиболее уязвимая категория – раненые военнослужащие, а также дети-сироты. Не исключено, что под подобную нелегальную торговлю могут подпасть и взятые в заложники российские военнослужащие, которых и без того содержат в ужасных условиях и подвергают пыткам», - утверждают наши дипломаты.

Пытки российских солдат задокументированы их же палачами - боевиками ВСУ, которые выкладывают в Сеть видео: «Кастрируют пленных, простреливают им колени, раненых добивают. Над трупами глумятся…»

ПОЗОР ЕЛЕНЫ ЗЕЛЕНСКОЙ

Киев пытался раздуть «мировую сенсацию» из фейка о якобы похищенных Россией детях. Не вышло. Но что же происходило и происходит с детьми на Украине?

Над ними ставились бесчеловечные эксперименты: в детскую областную больницу Лисичанска, когда Луганский регион еще был подконтролен Киеву, свозили детей и подростков из Мариуполя, Харькова, Днепропетровска. Для того, чтобы испытывать на них, как на подопытных свинках, незарегистрированные препараты с тяжелыми побочками. Или отбирать среди них доноров для пересадки органов.

Получить украинского младенца могут любые желающие иностранцы, были бы деньги. В незалежной по закону разрешено суррогатное материнство для зарубежных клиентов. Мало того, что более тысячи новорожденных по этой схеме каждый год отправляются за границу - зачастую речь идет просто о продаже младенцев под видом «суррогатных».

А тех, кто постарше, охотно отдают «на воспитание» в западные страны - в том числе в ЛГБТ-семьи*. С момента, когда Россия начала освобождать Донбасс, Киев способствовал вывозу на Запад интернатов, приютов для сирот и других учреждений для детей. Причем документы об этом уничтожались.

Группу сирот из Днепропетровска в 2022 году вывезли в Турцию. Условия, в которых они жили, решили проверить турецкий омбудсмен, ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН), их пришлось сопровождать украинскому уполномоченному по правам человека. Скандальные результаты проверки утекли в прессу.

Выяснилось, что над детьми издевались - их били, не кормили, а две девочки забеременели. Кураторшей этого выдающегося проекта была жена Зеленского, Елена. Поэтому никаких оргвыводов не последовало, а украинское минсоцполитики оценило итоги «детского отдыха в Турции» положительно.

БУЛЬДОЗЕРАМИ ПО МОГИЛАМ

Скрепа украинской власти - ненависть ко всему русскому. Ее открыто декларирует Зеленский, в докладе есть подборка омерзительных цитат. Например, о том, что он «искренне презирает» наш народ.

Поскольку «презираемый» народ жил в едином с украинцами государстве, память об этом надо искоренить. Как и память про общую борьбу русских и украинцев с нацизмом.

Особое усердие в уничтожении памяти о героях Великой Отечественной проявляют во Львове. В прошлом году местный горсовет распорядился эксгумировать останки погибших во время Великой Отечественной бойцов Красной Армии, похороненных на Холме Славы. Там находились четыре братских могилы, 200 отдельных захоронений, в том числе Героев Советского Союза. Среди них - легендарный разведчик Николай Кузнецов. Он безупречно владел немецким, работал во вражеском тылу под именем Пауля Зиберта, передавая в Москву ценнейшую информацию. Ликвидировал 11 высших нацистских чиновников и генералов на оккупированной фашистами Украине.

В 1944 году Кузнецов попал в засаду бандеровцев и подорвал их и себя гранатой.

Под предлогом необходимости «уничтожить имперские следы советского времени» власти Львова отправили на Холм Славы экскаваторы, которые варварски разрушили могилы. Кости в мешках отправили на некий склад. Курировал войну с мертвыми героями местный активист Шеремета, который любит наряжаться в мундир СС.

Но и это не все. Мэр Львова Садовой заявил, что готов обменять останки на украинских пленных…

ПУШКИНА — СНЕСТИ!

Если бы киевский режим мог выкопать экскаватором останки Пушкина (который смел критиковать гетмана Мазепу), он бы это сделал. Горсовет Одессы решил снести бюст поэта на Приморском бульваре и памятник ему на Итальянской улице.

На бюст в конце XIX века собирали деньги всем миром, на нем надпись: «А.С.Пушкину граждане Одессы».

Снос потребовал согласования с ЮНЕСКО, поскольку монумент находится в его охранной зоне. Поэтому его закрыли деревянными плитами, чтобы хотя бы так скрыть «символику российской имперской политики». Учитывая, что по всей Украине снесли уже десятки памятников Пушкину, могут, и не дожидаясь ответа из ЮНЕСКО, начать демонтаж.

Памятник А.С. Пушкину на Приморском бульваре Одессы. Фото: odessahistory.net

Возненавидела украинская власть и Петра Ильича Чайковского. Мало того, что его имя убрали из названия Национальной музыкальной академии Украины.

Тех украинских артистов, которые смеют исполнять его произведения или танцевать под его музыку, жестоко карают. Это произошло с солистами балета Национальной оперы Украины, которые участвовали в спектакле «Лебединое озеро» в Европе с коллегами из тамошних балетных трупп. Решается вопрос об увольнении, а страницы не предавших Чайковского артистов исчезли с сайта Национальной оперы.

ПРУТОМ ЗА РУССКИЙ ЯЗЫК

Почти половина жителей Украины говорят дома на русском и используют его в быту, говорится в докладе со ссылкой на украинский же опрос центра SOCIS.

При этом, как не раз подчеркивал МИД РФ, ни в одном государстве мира нет такой дискриминационной языковой политики, как на Украине: киевский режим задался целью полностью уничтожить русскоязычное пространство в стране. Другой опрос - его провел Киевский международный институт социологии - свидетельствует: 45% граждан Украины испытали притеснения из-за своей русскоязычности.

Не будем перечислять все принятые в незалежной законы, которые ограничивают использование русского. Приведем лишь два примера из доклада.

В 2022 году в украинских библиотеках по указивке Киеве уничтожили 11 миллионов книг на русском языке. В 2023-м -9 миллионов, и продолжают это делать.

В украинских соцсетях разошлась история о девочке детсадовского возраста, которая ко Дню Святого Николая (именно он, принято считать на Украине, приносит детям подарки в декабре) написала ему письмо, попросив о подарке на русском языке.

В родительском чате начался скандал. Мама девочки получила отповедь: «Николайчик решил не поздравлять москворотых» - мол, забудьте русский, учите украинский, а пока никаких подарков.

Украинские чиновники и политики заявляют, что в незалежной «нет русского меньшинства» (об этом говорила в бытность вице-премьером нынешний посол Украины в США Ольга Стефанишина, поддакивал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук).

А дети - их надо просто бить за то, что смеют быть русскоязычными. Уроженец Ивано-Франковской области, актер Богдан Бенюк - который когда-то за весомый гонорар в рублях сыграл Леонида Утесова в сериале «Ликвидация» - к этому и призвал в телеэфире: «Берешь прут, и прутом, чтобы он забыл на веки вечные о том, что есть русский язык».

ЗАЛОЖНИК ИЛЬЯ МУРОМЕЦ

Особое внимание в МИД РФ обратили на репрессии против Украинской православной церкви. Режим Зеленского не устает выискивать среди священников «агентов Москвы».

Сухие факты:

- С 2019 по 2021 годы 144 храма УПЦ захватили украинские раскольники, 500 приходов просто отняла и переписала на себя так называемая Православная церковь Украины, облизывающая Зеленского.

С 2019 по 2021 годы украинские раскольники захватили 144 храма УПЦ. Фото: REUTERS.

- Летом 2024-го Верховная Рада запустила антиконституционный механизм полного запрета Украинской православной церкви.

- К концу прошлого года против священнослужителей УПЦ возбудили более двух сотен уголовных дел «за сотрудничество с Россией». Сорок человек отправили в застенки.

Среди них был наместник Свято-Успенской Святогорской лавры митрополит Арсений. Его обвинили в «оправдании агрессии России». Арсений два года провел за решеткой. Адвокат Роберт Амстердам в студии у Такера Карлсона заявил, что к священнику отнеслись с «непередаваемым уровнем жестокости», его пытали…

После фактического изгнания УПЦ из храмов Киево-Печерской лавры оттуда начали вывозить православные святыни, которые украинские власти именуют «артефактами».

Древнейшие византийские иконы тайно отправили во Францию, потом вывесили на выставке в Лувре. «Предполагалось, что похищенные с согласия киевского режима древние предметы православного искусства могли использоваться в качестве средств расчета за поставки западного оружия», - указано в докладе.

Мощи святых Минкульт Украины называет «экспонатами». В марте прошлого года комиссия Минкульта под предлогом … инвентаризации останков вломилась в пещеры Лавры и, судя по всему, вскрывала раки с мощами. Отчет о своей работе комиссия засекретила.

В Ближних пещерах Лавры, как известно, покоятся мощи Илии Муромца. Появились сведения о том, что Минкульт намеревается отправить их на экспертизу в Британию, сделать анализ ДНК и доказать, что Муромец был финном - дескать, русские произошли от финно-угорских племен, а значит, никакой связи у них с Киевской Русью не было.

ОТ ГОРЛОВКИ ДО СТАРОБЕЛЬСКА

Реакция западных союзников Киева на трагедию в Старобельске поразила: ни слова сочувствия родителями погибших детей, обвинения России в том, что она «сфабриковала» случившееся…

К такому цинизму никак не привыкнуть, хотя он и раньше никуда не девался.

Одна из самых ярких деталей доклада: после начала СВО руководство «Википедии» оперативненько удалило статью на английском про «Аллею ангелов» в Донецке - мемориал в память о погибших при обстрелах детях. Одна из них - десятимесячная Кира, которую вместе с матерью, Кристиной Жук (ее называют теперь Горловской мадонной), убило в украинским «Градом» 27 июля 2014 года.

А сейчас, если зайти на страницу об «Аллее ангелов» на русском языке, читаем: «Смерти детей используются российской пропагандой для продвижения нарратива, что Россия возвращает утерянные территории, освобождая их от нацистов-украинцев, проводящих геноцид этнических русских».

И дальше ровно так, как сейчас они говорят про Старобельск: нет, дескать, многих подробностей и указания дат, и вообще, может, детей «сами сепаратисты» обстреляли.

Начальникам «Википедии» из Сан-Франциско почитать бы доклад нашего МИДа. Пусть не для публикации. Может, хоть что-то дрогнет внутри.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено

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