Кая Каллас переплюнула барона Мюнхгаузена: «выслала» США из Киева и «разоружила» Россию

Глава Евродипломатии Кая Каллас Фото: REUTERS.

Глава Евродипломатии Кая Каллас в очередной раз переплюнула барона Мюнхгаузен. Подводя итоги онлайн-встречи глав МИД ЕС, она сначала обвинила дипмиссию США в позорном бегстве из Киева (американские дипломаты об этом не в курсе), а затем рубанула: «Если мы хотим предотвратить продолжение этой войны, то на самом деле мы должны обуздать российскую армию, а также ограничить военный бюджет России». То есть, по логике Каллас, мир на Украине наступит ровно тогда, когда Россия добровольно, под аплодисменты Брюсселя, распустит часть своих Вооружённых сил и урежет оборонные расходы.

И, бонусом, выведет войска из Белоруссии, Приднестровья и Грузии (вероятно, имеются ввиду Южная Осетия с Абхазией). Дальше, разумеется, репарации и Украине, и ЕС и, стесняюсь предположить, Всемирной лиге сексуальных реформ. Вслед за Мюнхгаузеном в углу тихо заплакал Остап Ибрагимович.

По Украине, к слову, у Каллас позиция такая же стройная: «Каждая страна имеет суверенное право определять численность своих вооружённых сил». Поэтому, видимо, ВСУ, численностью в 800–850 тысяч трогать нельзя. Суверенитет в Брюсселе нарезают порционно. Вместе с очередными историческими открытиями.

По логике главы Евродипломатии, мир на Украине наступит ровно тогда, когда Россия распустит часть своих Вооружённых сил и урежет оборонные расходы... Фото: Александр Река/ТАСС

Россия, по подсчётам главы Евродипломатии, за 100 лет «напала минимум на 19 стран», причём «африканские она не считает». Спасибо и на том. Как тут не вспомнить её прошлогодний шедевр, когда она усомнилась, что СССР и Китай победили нацизм: «Если знаешь историю — это утверждение вызывает много вопросов». Тут даже жаль, что ее не включили в переговорную группу по Украине. Владимир Мединский мог бы восполнить некоторые пробелы в ее подслеповатой картине мира.

Но было бы слишком лестно для фрау Каллас списывать этот поток мысли исключительно на ее личное скудоумие. Беда в том, что эстонская мечтательница — не аномалия, а добросовестный рупор сегодняшнего европейского мейнстрима. В тех же выражениях, но другими словами, с теми же интонациями и с тем же стеклянным взглядом сегодня говорят в Берлине, Париже, Варшаве и Лондоне. Там, как 85 лет назад, всерьёз уверовали, что вот-вот «обуздают» Россию, ограничат, отменят, раздербанят.

История, с которой так не дружит Каллас, услужливо подсказывает, чем подобные затеи заканчивались для предыдущих воспитателей» — от шведского короля до австрийского ефрейтора. Но Брюссель в этот раз твёрдо намерен войти в ту же реку — желательно строем, под бодрый марш и с глобусом Эстонии под мышкой. Что ж, как говорится, кто старое помянет — тому глаз вон, а кто забудет — тому оба.

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