Загнанный в угол Зеленский унизился перед Трампом: на Европу надежды нет

Дональд Трамп и Владимир Зеленский перед переговорами, август 2025 г. Фото: Yuri Gripas — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главный дипломат ЕС эстонка Кая Каллас провалила роль Жанны д’Арк объединенной Европы, поднимающей знамя борьбы с Россией. То ли слова плохо выучила, то ли просто способностей нет.

Несколько дней назад она твердым голосом объявила, что европейские дипломаты не покинут Киев, несмотря на предупреждения Москвы об ударах возмездия по украинской столице, а поддержка Украины со стороны ЕС будет даже увеличена. А сегодня, прилетев на Кипр, совсем другим голосом ошарашила журналистов: «Вчера с Украины поступила информация, что все посольства остались на своих местах. Кроме одного. Это тоже отнимает мужество у этих посольств. Но да, все европейские посольства остались. Американская сторона ушла».

Но дефицит мужества, как оказалось, был вызван качеством информации. Каллас, делая свое заявление, сослалась на якобы полученные ЕС сведения. Но тут же была одернута американцами. «Посольство США открыто. В нашей работе нет никаких изменений, и сообщения об обратном являются ложными», — заявило диппредставительство Вашингтона в Киеве. Каллас, выходит, лгунья?

ПЛАЧ ИЗ КИЕВА

Тут еще неожиданно подтвердил это, правда, косвенно, и главный пациент Европы, явно метящий на место ее главврача, — Зеленский. Во вторник он отправил письмо Дональду Трампу со слезной просьбой продолжать поставки ракет-перехватчиков PAC-3.

«Для нас — для нации, борющейся за свое существование, — нет ничего больнее, чем видеть батареи Patriot без ракет, — жалобит он своей судьбой Трампа. — Я прошу вас помочь защитить небо Украины от российских ракет».

Но ведь Каллас от имени всей Европы уже пообещала увеличить военную поддержку Киеву в условиях, когда Америка свою помощь резко сократила.

Получается, что главный дипломат ЕС и тут не по чину взяла? Если Зеленский клянчит оружие у Трампа, значит не слишком надеется на возможности европейских покровителей. Российские баллистические ракеты, цитирует письмо Зеленского Politico, — это «последнее серьезное преимущество Путина на поле боя. Их можно перехватить. С помощью „Пэтриот“. С вашей помощью. И у вас есть возможность помочь». В этом плаче просроченного и намека нет на Европу.

КРУТИСЬ, КАК ХОЧЕШЬ

Европе теперь самой впору такие письма за океан писать. Вашингтон сообщил союзникам, что постепенно сократит количество стратегических бомбардировщиков, истребителей, беспилотников, подводных лодок и военных кораблей, находящихся в распоряжении НАТО.

По данным The Wall Street Journal, администрация Трампа намерена сократить на треть или даже наполовину объем различных военных возможностей, которые она будет выделять альянсу.

Зеленский отправил письмо Дональду Трампу с просьбой продолжать поставки ракет для нужд ПВО. Фото: REUTERS.

То есть в вопросах обороны младшим партнерам предложено действовать по известной формуле — «сама, сама, сама…». Но на то, чтобы заместить возможности американцев в НАТО, к которым европейцы привыкли относиться как к своим, им понадобится, по оценкам экспертов вашингтонского аналитического центра Defense Priorities, не менее пяти лет.

Вот и крутись, как хочешь. А Россия-то так долго ждать не собирается, накручивают себя европейцы, ее нападения можно ждать в любой момент. Что делать? Просто какой-то военный тупик получается.

«СТРЕНОЖИТЬ РОССИЮ»

Только договорились в Евросоюзе, что деньги на оружие будут тратить прежде всего у себя, чтобы свой ВПК подкачать, как тут же штрейкбрехеры проявились. Подумать только, натовский генсек Марк Рютте такой простой вещи не понимает. Он предлагает, чтобы удержать в альянсе Трампа, закупать оружие прежде всего у американцев. Особенно когда речь о тех видах вооружений, где Европа отстает или вообще не догоняет. Теперь до саммита альянса в Турции в июле этот вопрос будет терзать европейских членов блока.

Но выход, оказывается, есть! И его озвучила на неформальной встрече глав МИД стран ЕС на Кипре та же Каллас. Если без американцев Европе не управиться с Россией, то надо эту Россию стреножить. Как?

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас Фото: REUTERS.

Элементарно — потребовать от нее сокращения армии при начале переговоров по Украине. «Если военные ограничения будут распространяться на Украину, они же должны распространяться на Россию», — пояснила Каллас. Москва ставит одной из целей СВО демилитаризацию Киева? Вот пусть сама тоже разоружается! Гениально ведь, правда?

С этой чудо-идеей из арсенала идиотов (наш министр иностранных дел Сергей Лавров сегодня прямо назвал заявления эстонки «идиотскими», а помощник президента РФ Юрий Ушаков — «уличными высказываниями, на которые мало кто реагирует») Каллас раньше уже выступала. И ведь никто из коллег не подсказал ей, что она несет полную чушь.

Так бывает: не заметит женщина, что у нее в наряде что-то не так, и никто ей не шепнет об этом на ухо, чтобы она по-дурацки так и выглядела.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Фото: MAXIM SHIPENKOV/DPA/TACC

Может, Кае специально не объяснили, что ее идея явно провальная, дабы дурь ее каждому видна была? Да и так уже все видят…

Просто нынешняя словесная суета и умственная немощь главного дипломата Евросоюза очень хорошо показывают, как далек Брюссель от способности самостоятельно что-то решать, учитывая ситуацию на поле боя.

Похоже, даже Зеленский это понял и возопил о помощи, обратившись к Трампу — осознавая при этом, что президент США его презирает.

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