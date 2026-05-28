Зеленский просит Трампа о ракетах: почему американский президент не спешит реагировать на его мольбы

Трамп не хочет сам тратить деньги на конфликт России и Украины. Он готов к тому, чтобы европейцы покупали американское оружие, но у него есть и другие далеко идущие планы. Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Накануне издание The Economist сообщило, что Владимир Зеленский отдал приказ о подготовке страны к двум-трем годам боевых действий. Авторы ссылаются на источники в украинском правительстве, по оценкам которых нет убедительных причин, почему Киев не может воевать так долго. А собеседник издания в украинской разведке заявил: «Как бы плохо все ни выглядело, мы справимся». В публикации отмечается, что незалежная «выживет, хотя и будет запятнана милитаризмом и военной коррупцией».

На Радио «Комсомольская правда» мы говорили с Игорем Шатровым, главой экспертного совета Фонда стратегического развития.

ОТКУДА БРАВАДА?

— Откуда у Зеленского такая уверенность в своих силах на фоне очевидного истощения ресурсов — это что, попытка создать видимость борьбы для удержания спонсоров и поднятие тонуса своего электората?

— Зеленский строит собственные планы. Когда он говорит об Украине, то имеет ввиду, конечно, себя. Через два-три года он надеется оставаться у власти. Для этого ему нужна поддержка с разных сторон. Он, естественно, обращается к своим европейским спонсорам именно с просьбой его поддержать.

— Зачем европейцам его поддерживать?

— Он до сих пор им удобен и выгоден. Потому пока эту поддержку он будет получать. А без бравады ему нельзя. И направлена она не столько внутрь Украины — своих не обманешь, украинцы, в основном, понимают, как реально обстоят дела — сколько вовне, европейскому электорату. Чтобы его партнерам европейским было проще объяснять, куда идут деньги. На Украину — которая «сражается и побеждает».

Зеленский обращается к своим европейским спонсорам именно с просьбой его поддержать. Фото: www.capitalpictures.com/Global Look Press

— Сводки говорят обратное — откуда в Европе ощущение, что Украина «побеждает»?

— Слушают утверждения Зеленского. Они не видят ежедневного отступления украинских войск. И не хотят задаваться вопросом, где тот самый перелом, который должен наступить, чтобы можно было заявлять, что через год-другой все могло бы закончится в пользу Украины. Ежедневная пропагандистская риторика имеет в виду одно: у нас сейчас все хорошо, мы наступаем. Удивительно, как у украинских пропагандистов получается создавать «ощущение победы», перемоги в тот период, когда они отступают.

ДАСТ ЛИ ДЕНЕГ МВФ?

— В Киев приезжала миссия Международного валютного фонда — проверяла выполнение обязательств по программе на 8.1 миллиардов долларов…

— Да, а депутат Рады Железняк заявлял о риске остаться без транша из-за проваленных, как он говорил, маяков. Да, Киев провалил налоговую реформу, таможенную. Им много чего ставили в задачи, а они этого не выполнили.

Депутат Рады Ярослав Железняк заявлял о риске остаться без транша из-за проваленных украинской стороной маяков

— Может ли МВФ это демаршем Киева посчитать?

— И сказать: токсичная система у вас, не дадим деньги? Нет, это вряд ли.

— Значит, деньги все равно дадут?

— С одной стороны, да. С другой стороны, зависит от влияния Соединенных Штатов. США сейчас где могут, препятствуют тому, чтобы международные институты участвовали в финансировании Украины. Вот тут у Киева могут быть проблемы. То есть, стенания Зеленского оправданы. Но эти проблемы преодолимы — Брюссель на стороне Киева, поэтому переживать им особо не о чем.

ТРАМП НЕ СТОРОННИК АКТИВНОСТИ?

— У Штатов по Украине двойственная риторика…

— Трамп не является сторонником активного участия Штатов в конфликте. И он не хочет сам тратить деньги на это. Он готов к тому, чтобы европейцы покупали американское оружие, но у него есть и другие далеко идущие планы. Он убедился в том, что конфликт не решается по щелчку. У него же было странное отношение к российско-украинскому конфликту в начале президентского срока.

— Когда он считал, что это можно решить за сутки?

— Да. Но с украинским конфликтом пиара не получилось. Он решил отойти в сторону, посмотреть, и увидел, что все, что происходит — не особо на пользу США. Больших дивидендов от того, что ты здесь посредник, не заработаешь. Деньги, вроде, можно заработать — но это под вопросом. А вот это бесконечное валяние дурака с Россией вместо того, чтобы договариваться, пытаться на нее давить — оно неэффективно для американской экономики.

Трамп не является сторонником активного участия Штатов в конфликте. И он не хочет сам тратить деньги на это. Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

— Но, как минимум, мы не слышим серьезной критики Москвы из Вашингтона?

— В общем-то, да. В президентский срок Трампа если некое давление на Россию и происходит, то как будто автоматом. Происходят процессы, на которые вроде бы Трамп не влияет - по инерции. При том, в очередной раз американцы, например, не поддержали очередную резолюцию, которую Украина предложила в ООН, русофобскую.

ЗЕЛЕНСКИЙ ПРОСИТ ПВО

— А зачем Зеленский письмо Трампу писал с предупреждением о критической нехватке систем ПВО, для защите от баллистических ракет, где Украина полагается почти исключительно на США?

— Именно потому, что ожидаются мощные удары со стороны ВС РФ. Мы в открытую заявили об этом, а европейцы не могут обеспечить Киев средствами противовоздушной обороны. Если американцы ракетами к ЗРК Patriot не поделятся, режим окажется в плачевном состоянии. Зеленский без Трампа не справится сейчас — и сегодня критический момент.

Американский Patriot Фото: EAST NEWS.

— И как поступит Трамп?

— Предсказать сложно. Это очень многое покажет.

— А курс Белого дома от этой мольбы Зеленского может измениться — или Ближний Восток для Вашингтона сегодня все затмевает?

— Курс Белого дома по Украине, думаю, не изменится даже после поражения, если оно случится, республиканцев на осенних выборах в конгресс.

— Но корректировки возможны?

— Это да. Трамп занимает такую позицию — и нашим, и вашим. Он не отказывается от Зеленского в принципе. Ведь бросить манипулировать процессами на таком огромном пространстве, — а мы понимаем, что через Украину и Европой управляет Трамп — он не готов. Но и как именно управлять таким несуразным устройством, как возглавляемый Зеленским режим, тоже не совсем понятно. Через него сигналы прямо не проходят. И поэтому Трамп занимает неопределенную позицию, когда он ничего резко не меняет.

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