Кая Каллас на встрече глав МИД стран Евросоюза сделала россыпь обжигающих заявлений Фото: REUTERS.

Вновь отличилась дочь бывшего эстонского партчиновника, главный дипломат Европы Кая Каллас. Она прилетела на Кипр и, похоже, получила там солнечный удар. На встрече глав МИД стран Евросоюза она сделала россыпь обжигающих заявлений. Например о том, что «ЕС имеет право выдвигать требования и требовать уступок от России». Назвала согласие Москвы прекратить огонь обязательным условием для переговоров о мире на Украине. А когда они начнутся, то ЕС будет настаивать на «выводе российских войск из Молдавии и Грузии» (речь о Приднестровье, Южной Осетии и об Абхазии — ред.). И, вообще, Брюссель должен так же требовать от Москвы уступок, как Россия требует от Украины. Заодно горячая эстонская девушка указала, что пока отважные дипломаты Европы стойко торчат в своих особняках на Крещатике и Банковой, трусишки-американцы сбежали из посольства в столице незалежной. Последнее утверждение опровергли и Киев, и Вашингтон.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с завкафедрой политанализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андреем Кошкиным.

ЭТО АНТИДИПЛОМАТИЯ

— Над заявлениями Каллас принято иронизировать — но, может, их стоит опасаться?

— Обратите внимание: агрессивного Жозепа Борреля на посту главы европейской дипломатии сменила еще более агрессивная Кая Каллас. Дипломат — это же тот, кто ищет возможности перевести конфликт в политико-дипломатические переговоры. А здесь наоборот — постоянные попытки переговоры перевести в плоскость затягивания конфликта.

— Что у глобалистов на уме, то у Каллас на языке?

— Эта боязнь Европы «российской угрозы» имеет такую структуру: мы не будем готовы к войне с Россией вплоть до 2030 года, значит, Украина должна воевать под любым предлогом хотя бы еще три года. А к тому времени мы успеем подготовиться. И уже тогда станем пересматривать возможности, как расширить украинский конфликт до прямого столкновения Европы и России. Вот это зашифровано в высказываниях Каллас.

НАЕЗД НА ШТАТЫ?

— Она много чего наговорила, например, про упорство евродипломатов, не желающих покидать Киев, и трусость американцев, чье посольство она из Киева «эвакуировала» — что быстро опровергли. Зачем она этот камень бросила?

— Ей нужно было обострить ситуацию. Это не про трусость и храбрость. Это про то, что, видите — даже американцы поверили угрозам Москвы. А, значит, мы в Европе, тем более, должны быть готовы обуздать Россию, ускорить подготовку к войне с ней. Это — эскалация напряженности в информационно-политическом пространстве.

— Но американцы не подержали ее в агрессивных заявлениях.

— Нет. На сегодня Каллас находится в режиме понимания: ее представляют ястребом, который не может вести переговоры с Москвой. Но при том она выставляет такие требования, которые прямо не сопряжены с конфликтом на Украине. Как, например, вывод российских войск из Абхазии и Южной Осетии, да и из Приднестровья тоже. Она пыталась охватить весь спектр проблем, чтобы попробовать раздеть-разуть Россию по ее границам, надеясь сделать ее хоть немного ручной.

КОМУ ПОЛОЖЕНО — УЕХАЛИ

— А почему, действительно, западные дипмиссии не уезжают из Киева — не верят сигналам из Москвы?

— Вообще эта «стойкость» — это некий ход, связанный с тем, чтобы затянуть этот конфликт и обострить его. Почему? Там же все, кому положено, на самом деле съехали из посольств. Остались только имитирующие бурную деятельность субъекты, которые ждут любой возможности обратить ситуацию против России. Они переворачивают всю информацию с ног на голову — и так представляют западному миру. Что это не они виноваты в нанесении ВСУ удара по детям в Старобельске, а это Россия виновата в нанесении ударов по мирному Киеву, и по работающим тут дипломатам. И если кто-то из них погибнет — то это из-за «неоправданной агрессивности» России, а не из-за пособничества Европы неонацистскому режиму Зеленского.

АГРЕССОР — ВСЕГДА

— О каких переговорах по Украине говорит Каллас, и о каких посредниках — и при чем тут вывод войск из республик Кавказа?

— Это также набор приемов информационно-политической игры, чтобы затянуть конфликт. И показать всем: ну мы то готовы к переговорам всегда, у нас вот тут есть готовый список требований, чтобы заключить выгодную сделку с Москвой. Но при любой реакции России на дипломатическом и военно-политическом уровне она все равно окажется виновата. Почему? Потому что русские — всегда агрессоры. А мы, европейцы, белые и пушистые, но при том и отважные, остаемся поддерживать демократический киевский режим в его столице. И да, нам в Европе приходится из-за «российской агрессии» затягивать пояса и урезать свои соцпрограммы, и объяснять обывателю, почему их деньги идут на милитаризацию Европы…

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