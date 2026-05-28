Замок в деревне Грязь Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В студии радио «Комсомольская правда» в рамках новой программы «Обсуждаем, но не осуждаем» журналист KP.RU Ольга Родина, блогер и бизнесвумен Полина Диброва, а также шоумен и певец Гера Иващенко обсудили последние громкие события российского шоу-бизнеса. Поговорили и про роскошные особняки звезд, которые никто не хочет покупать. Первое место в списке, конечно же, занимает замок Аллы Пугачевой в деревне Грязь. Цену на дом снизили уже в пять раз, но все равно его никто не покупает.

Напомним, что Алла Пугачева вместе с семьей покинула Россию в 2022 году. С тех пор знаменитый замок в деревне Грязь находится в запустении. Площадь шестиэтажного дома составляет 1867 кв.м, а сама территория включает аж 212 (!) соток. По оценкам риэлторов, имение обошлось Пугачевой и ее мужу в 1 миллиард рублей. В общем-то, именно за такую цену супруги выставили замок на продажу четыре года назад. Однако, желающих так и не нашлось. Стоимость имения снижали уже несколько раз. В последний раз скинули еще 115 млн, и сейчас хоромы стоят всего 110 млн рублей.

Полина Диброва Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

«Я была в замке Пугачевой. Мы туда ездили и с Дмитрием, и с Романом. Для меня обстановка необычная и, скажем так, жить бы я там точно не смогла. Но интересно. Я не представляю людей, которые вот так сейчас приобретут этот замок. Может быть, для каких-то событий, может быть, для каких-то тематических вечеринок, то есть, для ивент-мероприятий. Может быть, кто-то, кто очень большой поклонник Аллы Борисовны и ее семьи», — предположила Полина Диброва.

Журналист KP.RU Ольга Родина Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Добавим, что дом строился давно и частично устарел. Кроме того, мода на огромные особняки прошла.

«Сейчас в тренде небольшие дома, потому что все понимают, что эти дома нужно обслуживать. Зачем покупать что-то огромное и вкладывать кучу денег туда, если у тебя нет возможности? Жить нужно всегда по средствам», — уверена Полина.

продюсер Гера Иващенко Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

А шоумен и продюсер Гера Иващенко предложил сделать из хором Пугачевой музей.

«Мой продюсерский совет уже наполовину иноагентской семье – перевести все это в ИП, присвоить статус музея и делать там экскурсии. Я бы сам сходил, посмотрел и снял бы обзор, и люди бы туда ездили. А деревня Грязь приобрела бы какой-то потенциал. Даже, если мы в нашей стране с негативом относимся к каким-то заявлениям, то почему бы не использовать это во благо и продвигать населенный пункт в Российской Федерации, деревню Грязь, куда люди начнут ездить на полдня на экскурсии. Можно даже присвоить дому, как некому символу уходящий эпохи, государственный статус. Потому что нет уже смысла строить эти дворцы», — поделился мнение Гера Иващенко.

Замок в деревне Грязь Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

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