Пять хобби для молодости мозга: какие занятия помогают сохранить ясность ума

Если из всех компонентов выбирать самый важный для сохранения ума, эксперты рекомендуют поставить на первое место поддержание социальных связей Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Наши увлечения вполне могут снизить риск деменции, ухудшения внимания, памяти, заторможенности мышления. К такому выводу пришли ученые, проанализировав исследования за последние годы. Причем до 40% случаев деменции во всем мире могут быть связаны как раз с образом жизни, с тем, что изменить вполне в наших силах.

Например, австралийские ученые установили, что занятия, которые подключают грамотность владения языком и критическое мышление (анализ информации, письмо, решение головоломок, изучение языков, командные квизы) связаны со снижением риска деменции на 9 – 11 %. Творческие увлечения вроде вязания, лепки и работы по дереву дают фору примерно в 7 %. Причем ученые не смогли выделить какое-то единственное занятие, которое по защите мозга вырывается резко вперед по сравнению с другими хобби. Так что не нужно заниматься чем-то скучным, но «полезным», скрепя сердце. Лучше всего подойдет то, которое вам действительно по душе. Тем более что только такому, захватывающему увлечению, люди способны предаваться регулярно - что крайне важно для ясности ума.

Секрет действительно полезного хобби в том, что оно должно соответствовать сразу нескольким факторам, влияющим на здоровье мозга:

- создавать или поддерживать социальные связи. Изоляция - один из главных врагов здравомыслия;

- когнитивная, мыслительная нагрузка. Освоение нового, решение разнообразных нерутинных задач увеличивает защитный резерв мозга;

- физическая активность - залог здоровья не только ментального, но и физического. Приветствуется не только спорт, но и любая нагрузка, тренирующая мышцы - танцы, садоводство;

- снижение стресса. Депрессия и хронический стресс повышают риск деменции, снижают прогноз на долголетие.

Если из всех компонентов выбирать самый важный для сохранения ума, эксперты рекомендуют поставить на первое место поддержание социальных связей.

Приветствуется не только спорт, но и любая нагрузка, тренирующая мышцы - танцы, садоводство Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

КОМПЕТЕНТНО

Анастасия Коблова, врач-невролог, специалист по когнитивным нарушениям Центра когнитивного и психоэмоционального здоровья ФМБА:

- Социальная изоляция, одиночество влияет на мозг сразу через несколько механизмов.

Повышается уровень стресса. Одиночество связано с ростом уровня гормона стресса кортизола, а это, в свою очередь, вызывает повреждения в гиппокампе (области мозга, критически важной для памяти) и других структурах, которые отвечают за мышление. Хронический стресс ослабляет пластичность мозга (способность нейронов перестраиваться и формировать новые связи) и подталкивает к нейродегенерации - постепенной гибели нервных клеток.

Воспалительные процессы. Социальная изоляция провоцирует системное воспаление (вялотекущий воспалительный процесс во всем организме). Именно этот механизм считается одним из виновников развития как сосудистых поражений мозга, например, после инсультов, так и нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера.

Недостаток когнитивной стимуляции. Когда социальных контактов мало, резко ограничивается и умственная активность. Мозгу не хватает вызовов, и когнитивный резерв (своеобразный запас прочности, накопленный за жизнь благодаря обучению, работе, увлечениям) истощается. Из-за этого мозг становится более уязвимым перед деменцией.

Проблемы с психоэмоциональным состоянием. Одиночество заметно повышает риск депрессии и тревожных расстройств. А эти состояния, как показывают исследования, напрямую связаны с ухудшением когнитивных функций - памяти, внимания, скорости мышления.

Парные или групповые танцы. Идеальный «коктейль» для мозга Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

КОНКРЕТНО

Что поможет жить долго и в здравом уме

1. Парные или групповые танцы. Идеальный «коктейль» для мозга: мягкая нагрузка укрепляет сосуды, разучивание танцевальных связок тренирует память и координацию, а взаимодействие с партнером или группой разрушает социальную изоляцию.

2. Командные виды спорта (волейбол, футбол, баскетбол, да хоть гольф или лапта). В дополнение к мощной физической нагрузке такие игры требуют мгновенного тактического мышления, удержания внимания и непрерывного контакта с товарищами.

3. Театральная студия, хор. Заучивание текста, мелодии и работа над ролью создают приятную нагрузку для мозга, физическое самовыражение дает телесную активность, а совместные постановки дарят чувство совместности и снижают стресс.

4. Пеший туризм в компании. Ходьба по пересеченной местности - отличная тренировка для сердца. Ориентирование и планирование маршрута дают пищу для ума, а разговоры у костра и взаимопомощь отогревают сердце.

5. Совместное садоводство. Умеренная физическая работа на воздухе сочетается с задачками для ума (планирование посадок, изучение свойств растений) и регулярным приятным общением с единомышленниками.

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