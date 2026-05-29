Что делать, если приснился плохой сон, сбываются ли сновидения и опасно ли о них рассказывать: Современная психология нашла ответы на эти вопросы

А что такое вообще «зловещий сон»? Есть сны, которых «надо бояться»? Фото: MAYA LAB /Shutterstock/Fotodom

В Сети – новая мода. Откроешь соцсети, и тут же куча роликов: никогда и никому не рассказывайте о своих снах! А о чем же еще поболтать томительным офисным утром, заваривая кофе? Вдруг правда – нельзя? KP.RU погрузился в историю вопроса, а помогла нам в этом Наталья Наумова, психолог, семейный психотерапевт, член Союза психотерапевтов и психологов.

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Никакого запрета на сновидческие истории нет и быть не может, говорит Наталья Наумова. Другое дело, что всем подряд рассказывать, конечно, не надо.

Чего мы, собственно, боимся? Речь идет о двух ситуациях:

- во сне делал что-то стыдное и нехорошее: о таком в самом деле распространяться не с руки;

Согласитесь, муж, радостно сообщивший поутру жене, «я тебе во сне изменил», выглядит максимально глупо. Ничего полезного и даже «прикольного» стороны из этой информации не извлекут. А жена сделает вывод, «значит, задумывается о таком, что-то со мной не так, брак разваливается. А пойду-ка я на опережение». Ну и понеслось.

- увидел тревожный сон, испугался, не знак ли, и обратился к окружающим с тайной надеждой, что они развеют страхи. И с этим намного сложнее.

Держать в себе тревогу – последнее дело. Но делиться ею надо с теми, кто в состоянии верно оценить услышанное. Это самые близкие люди, или специалист, психотерапевт, считает Наталья Наумова.

- Пусть вас выслушает человек, который вам доверяет, и кому доверяете вы. Он не станет вас высмеивать или пугать, - говорит она.

А вот «просто коллеги», например, так себе собеседники. Могут высмеять. А то и хуже. Дело в том, говорит Наталья Наумова, что тот, кто тебя слушает, пропускает услышанное через себя. Он думает о себе, а не о тебе. И есть риск, что он вернет вам ваш страх, помноженный на его собственные опасения. Вы не получите облегчения, напротив.

- Это может серьезно подкосить людей, склонных к тревожности. Такого допускать не надо, - предупреждает Наталья Наумова.

Держать в себе тревогу – последнее дело. Но делиться ею надо с теми, кто в состоянии верно оценить услышанное. Фото: Svitlana Hulko /Shutterstock/Fotodom

НЕ БОЙТЕСЬ УВИДЕННОГО

А что такое вообще «зловещий сон»? Есть сны, которых «надо бояться»? Сонники, продававшиеся в 90-е на каждом развале, вышли из моды, но осталось «народное толкование», что «считается» нехорошим. Умерший родственник поманил – понятно к чему. Приснилось мясо – к болезни, и так далее.

Ничто из этого реальности не соответствует, и вообще, подумайте о том, что «мясо» - это вы и есть, говорит Наталья Наумова! Как так?

- Сон – это впечатления, эмоции, пережитые за день или за более долгий жизненный период. Эмоции, которые мозг не успел структурировать, он преподносит вам в виде метафор. Причем никаких устойчивых метафор нет. Сказать, что всякий раз «мясо – к болезни», нельзя. Более того, все эти метафоры – это вы и есть. Другие люди, неодушевленные предметы – это персонификация вас самих.

Раскрытие смыслов – что именно в этом сне значит стул, автобус и восходящее Солнце – огромная работа, которая часто самому человеку не под силу. Но с помощью специалиста расшифровать ребус можно.

Что же касается страхов, возьмем классическую ситуацию: человек увидел сон «к болезни».

Начнем с того, что человек в норме о болезни не думает, и, даже увидев «страшный сон», вряд ли забеспокоится, считает Наталья Наумова. А вот ипохондрик сходу решит, что тело ему «подсказывает» о будущих проблемах. Мол, пусть я пока ничего не чувствую, но подсознание «знает», уверен сновидец.

- Но подсознание – это не рентген и не анализы. Ничего такого оно «знать» не может, - утверждает Наталья Наумова.

Что делать? Обследоваться, конечно же. Подозреваете, что сердце не в порядке – сделайте ЭКГ. А лучше полный чекап пройдите. К сожалению, тревожные люди склонны попадать в «петлю страха». К врачу не идут («а вдруг что найдут»), боятся все больше, и сны все тяжелее. Важно не искать толкования снов, и не подкармливать тревогу, а начать действовать, резюмирует доктор. Тогда тревога отступит.

КСТАТИ

Сбываются ли сны?

Сны не сбываются, уверяет Наталья Наумова. Но иногда сны являются логическим продолжением реальности. Скажем, внучка увидела во сне, что бабушка скончалась. Так и произошло. Но бабушке было 90 лет. И внучка, конечно же, постоянно думала о таком исходе. Сон как бы сбылся, но что в этом удивительного?

В то же время людей, которые поспорят с этим утверждением, немало. И даже примеры приведут. Тут важно не как обстоят дела на самом деле, а как вы трактуете, осмысляете реальность, говорит Наталья Наумова:

- Есть люди с магическим мышлением. Они верят в сбывающиеся сны. А еще, что, если исполнять некоторые действия, ритуалы, то все будет хорошо. Магическое мышление помогает успокоиться. Но все-таки надо помнить, что оно является когнитивным искажением. Если такое мышление не помогает вам, а усложняет жизнь, если ритуалы становятся все сложнее и мешают, а тревога все равно не отступает, надо идти к специалисту. Для начала к психотерапевту.

Сон – это впечатления, эмоции, пережитые за день или за более долгий жизненный период Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

ВАЖНО

Как победить тревогу?

Говоря о снах, мы на самом деле говорили о тревоге. Если сны не тревожат, это просто занятные «ролики», в чем проблема их посмотреть.

- Бороться надо не с тревогой, - считает психолог. - За ней кроется какая-то потребность, внутренний конфликт. Человека что-то беспокоит. Он не может понять, что. И как надо действовать? Осознать, в чем именно кроется проблема. И не «заметать ее под ковер», а – решать. Но, если не делать ничего, вы только загоните себя в западню. Вам будет казаться, что вы в тире стреляете дротиками в мишень с закрытыми глазами.

ИНТЕРЕСНО

Откуда берутся сны

Наука в начале ХХ века, увлеченная успехами в физике, попыталась трактовать сны с точки зрения теории относительности и квантовой механики. Что, если сознание перемещается во времени, как луч прожектора, и может видеть будущее?

Сегодня превалируют две теории.

1 Активации-синтеза (сон – интерпретация головным мозгом случайной активности спинного мозга и мозжечка).

2 Теория моделирования угроз (мозг воспроизводит потенциальные неприятности, чтобы подготовить к ним человека).

Есть и другие, а вот полного и непротиворечивого объяснения пока нет.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Сон царя касается всех

В древности считалось, что во сне человек общается с богами. Если ты правитель, то «совет богов» касается уже не столько тебя, сколько государства. Умалчивать о подобном преступно. Да и частное лицо: в состоянии ли само растолковать слова божества? Нужны жрецы, специалисты. Значит, им надо все рассказать.

Первую попытку научного изучения сна предпринял грек Артемидор. Он рассматривал предметы и людей в сновидениях как символы. В его «Соннике» нет железобетонных соответствий вроде «лошадь – к богатству». Это скорее алгоритм толкования, которое зависит от конкретного сновидца, его возраста, пола, социального положения и культурного багажа.

Библия повествует, что фараону приснилось семь тучных коров и семь худых. Иосиф Прекрасный, случившийся при дворе, заявил самодержцу, что после семи лет изобилия наступят семь лет голода.

Пример менее известный. Дочь греческого царя Поликрата (VI век до новой эры) увидела во сне, будто ее отец висит в воздухе. Ей сон не понравился, и она предупредила Поликрата: никуда не езди, дома сиди. Царь не послушался, его захватил враги, и распяли на кресте. «Отец истории» Геродот, передавший этот случай, даже не сомневался, что сон «сбылся в точности», ведь бедолага «воспарил». Он хвалит дочь за то, что рассказала о своем сне, и порицает Поликрата, не внявшего знамениям.

Ничего не изменилось и в Средние века: описаниями ночных видений наполнены хроники, летописи, жития святых. И главное было разгадать: это Ангел во сне приходил, или, под его видом, бес? Разгадывали опять же с помощью более искушенных товарищей.

А когда в конце XIX века британское Общество психических исследований принялось составлять Атлас сновидений, от рассказчиков отбоя не было. Да и суды в той же Британии принимали сны как «свидетельские показания» («мне приснилось, что украл именно он») до 1920-х годов.

В начале ХХ века Зигмунд Фрейд и его школа стали рассматривать сны не как «связь с высшими сферами», а как сугубо внутреннее дело человека. Сон – «подавленное желание». Если желания у меня «плохие», но я держусь, в жизнь не воплощаю, стоит ли об этом трезвонить?

Ответ дает скандальный судебный процесс в Великобритании в 1980 году. Студента Стивена Линскотта облыжно осудили за убийство (несчастный отсидел три года из сорока). Причина: на допросе он зачем-то ляпнул, что накануне видел «точно такое же убийство» во сне. Следователи, вероятно, читали Фрейда и решили, будто студент настолько хотел убить, что – не сдержался.

Но сегодня все изменилось: нас призывают помалкивать о снах.

Нынешняя «эпидемия» роликов в Сети вызвана, вероятно, выступлением инфлюэнсера Дерека Сиверса на популярном ток-шоу. Сиверс говорил, что, раскрыв свои желания и планы (воплощенные в снах), вы рискуете стать посмешищем, коли ничего не сбудется. Шоу набрало колоссальное количество просмотров, и идея пошла в народ.

И вообще, за нас теперь «спит» ИИ: его галлюцинации (по сути – сны) наполняют интернет и постепенно подменяют реальность.

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