Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Фото: Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

В проходящем сейчас в Подмосковье Международном форуме по безопасности принимают участие известные зарубежные политики. Среди них - бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Сейчас она живет в России, возглавляет один из научных геополитических центров при Санкт-Петербургском госуниверситете.

В кулуарах форума экс-министр поделилась с корреспондентами KP.RU своим мнением по поводу воинственной риторики, раздающейся из европейских столиц.

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: «Война перестала быть чем-то исключительным»

- К сожалению, многие европейские политики сейчас все громче говорят о военной экономике, о необходимости отчислять на военные нужды больше налоговых поступлений. И речь идет не только об укреплении оборонной промышленности, но о создании сильной армии, - указала Кнайсль.

Собеседница с сожалением признала, что в общественном сознании война начинает восприниматься как новая нормальность.

- Люди больше не рассматривают ее как исключительную форму политики, - отметила Кнайсль. - И это крайне прискорбно. Потому что война - это страшное бедствие, это страдание.

Политик напомнила, что была в Ливане во время боевых действий в 1980-х годах и своими глазами видела их последствия.

- Когда-то противники воевали друг с другом лицом к лицу, но в современной высокотехнологичной войне те, кто запускают ракеты, не слышат грохота их разрывов, не видят, как гибнут люди. Они не чувствуют запаха войны, и это развязывает им руки, - полагает бывшая глава МИД Австрии.

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