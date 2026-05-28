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Политика28 мая 2026 17:40

Владимир Путин: ИИ может лишить работы миллионы людей, исчезнут целые профессии

Владимир Путин выступил на заседании Евразийского экономического форума
Андрей ЗОБОВ
Владимир Путин выступил на заседании Евразийского экономического форума

Владимир Путин выступил на заседании Евразийского экономического форума

Фото: REUTERS.

В завершении дня Владимир Путин выступил на заседании Евразийского экономического форума, он посвящен развитию искусственного интеллекта.

Вот главные заявления президента:

- ИИ - стратегическая технология, которая становится важным фактором обеспечения конкурентоспособности государства.

- За лидерство в этой области уже развернулось соперничество государств и корпораций.

- ИИ меняет технологии политической жизни и передачи информации. Формируется новый уклад промышленности, преобразуются образование, здравоохранение и в целом социальная сфера.

- Перестраивается рынок труда. Реален сценарий, когда миллионы людей лишатся работы или поменяют род деятельности. Могут исчезнуть целые профессии.

- Изменения неизбежны, но Россия использует их как трамплин для экономического роста.

- Россия - одна из немногих стран, которая способная создавать суверенные модели ИИ.

- У нас есть преимущества в этой сфере. Мы отдаём себе отчёт в важности этих технологий, понимаем все возможности и риски при их внедрении, и располагаем интеллектуальным потенциалом, кадрами для решения этих задач. Наконец, развитие ИИ требует огромного потребления энергии, а в России развиты технологии атомной генерации.

- Технологии ИИ уже внедряются в нашей стране: например, в области здравоохранения в Москве. Скорая помощь приезжает, и, пока пациент едет в больницу, на него полностью формируется досье: где и когда лечился, чем лечили, что было эффективно.

- Россия открыта к сотрудничеству в этой сфере и предлагает рассматривать проблемы ИИ на международных площадках.

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