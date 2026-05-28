Владимир Путин: ИИ может лишить работы миллионы людей, исчезнут целые профессии

Владимир Путин выступил на заседании Евразийского экономического форума Фото: REUTERS.

В завершении дня Владимир Путин выступил на заседании Евразийского экономического форума, он посвящен развитию искусственного интеллекта.

Вот главные заявления президента:

- ИИ - стратегическая технология, которая становится важным фактором обеспечения конкурентоспособности государства.

- За лидерство в этой области уже развернулось соперничество государств и корпораций.

- ИИ меняет технологии политической жизни и передачи информации. Формируется новый уклад промышленности, преобразуются образование, здравоохранение и в целом социальная сфера.

- Перестраивается рынок труда. Реален сценарий, когда миллионы людей лишатся работы или поменяют род деятельности. Могут исчезнуть целые профессии.

- Изменения неизбежны, но Россия использует их как трамплин для экономического роста.

- Россия - одна из немногих стран, которая способная создавать суверенные модели ИИ.

- У нас есть преимущества в этой сфере. Мы отдаём себе отчёт в важности этих технологий, понимаем все возможности и риски при их внедрении, и располагаем интеллектуальным потенциалом, кадрами для решения этих задач. Наконец, развитие ИИ требует огромного потребления энергии, а в России развиты технологии атомной генерации.

- Технологии ИИ уже внедряются в нашей стране: например, в области здравоохранения в Москве. Скорая помощь приезжает, и, пока пациент едет в больницу, на него полностью формируется досье: где и когда лечился, чем лечили, что было эффективно.

- Россия открыта к сотрудничеству в этой сфере и предлагает рассматривать проблемы ИИ на международных площадках.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Поклялись в вечной дружбе, посадили дуб и подписали более десятка документов: как прошла встреча Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева

Три дела Владимира Путина: Посадить дерево, заложить «Сириус», воспитать Армению