Мерц – чемпион среди всех канцлеров за историю ФРГ по непопулярности Фото: REUTERS.

Вот уже несколько дней в немецкой прессе циркулируют слухи: канцлера Фридриха Мерца собираются менять, причем в центре «заговора» стоят его собственные однопартийцы из Христианско-демократического союза.

Мерц – чемпион среди всех канцлеров за историю ФРГ по непопулярности. За год его рейтинг упал до 16%. Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), которую и Мерц, и экс-канцлеры Шольц и Меркель вот уже много лет угрожают запретить, вновь обошла по рейтингу ХДС – сейчас у АдГ 29% одобрения против 24% у христианских демократов.

ЗАПРЕТИТЬ «АЛЬТЕРНАТИВУ ДЛЯ ГЕРМАНИИ»

Запретить самую популярную политическую силу в стране – как-то не очень демократично, не так ли? Тем не менее есть все признаки того, что Мерц всё же попросит Конституционный суд Германии это сделать – под предлогом борьбы с экстремизмом (АдГ выступает против завоза миллионов мигрантов и за восстановление отношений с Россией).

А народу скажут, что это нужно для «защиты европейских ценностей». В этом Мерцу помогают бюрократы из штаб-квартиры Евросоюза в Брюсселе.

Издание Politico сообщила, что базирующееся там «Ведомство по европейским политическим партиям и фондам» потребовало запретить созданную евродепутатами партию под названием «Европа суверенных наций». Она включает не только «Альтернативу для Германии», но и движение Эрика Земмура во Франции, польскую «Конфедерацию» и так далее.

Запрет будет означать, что все эти политические силы не смогут координировать свои действия и собирать деньги от спонсоров на уровне Европы. А там и до запрета «Альтернативы» на германском уровне недалеко.

Мерц уйдет досрочно Фото: REUTERS.

ОПЯТЬ ПОВЫСИТЬ ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ

Впрочем, даже такое вытеснение с политического поля главного конкурента может и не помочь лично Мерцу. Ведь германская экономика несется вниз.

«В обществе пошли дискуссии о том, что надо бы поднять пенсионный возраст до уровня 70 плюс, - говорит Александр Котов, научный сотрудник Центра немецких исследований Института Европы РАН. – А что еще делать? Больше трети населения страны – люди старше 60 лет: если все они выйдут на пенсию, кто будет кормить Германию?

Граждан все это очень расстраивает. Впервые с пятидесятых годов количество немцев, уезжающих из ФРГ, превысило число въезжающих».

КТО НА СМЕНУ?

Процедура замены канцлера – дело не быстрое. Понадобится согласие партнеров ХДС по правящей коалиции – социал-демократов. И надо будет еще найти кандидата на замену Мерцу из рядов его партии.

На горизонте - три потенциальных сменщика.

Первый – премьер Саксонии Кречмер. Выросший в ГДР, до 2022 года он выступал за дружбу с Россией. А после начала специальной военной операции на Украине критиковал решение отказаться от российских нефти и газа.

Второй – Хендрик Вюст, премьер земли Северный Рейн - Вестфалия. Крепкий, как говорится, хозяйственник, два года назад он уступил дорогу нынешнему канцлеру Мерцу, чтобы партия ХДС больше получила голосов.

Впрочем, многие видят Вюста «кандидатом раскола». Он выступает за коалицию с Зелеными, которые снискали у многих немцев дурную славу из-за дорого обошедшегося стране отказа от ядерной энергетики и призывов отправлять еще больше оружия Украине. Кстати, Вюст называет «Альтернативу для Германии» нацистской партией.

Третий кандидат, премьер-министр Гессена Борис Рейн, тоже не против коалиции с Зелеными, но он хотя бы не оскорбляет самую популярную партию страны. В пользу Рейна — тот факт, что он выступает за жесткие антимиграционные меры.

«Это типично для сегодняшних правых из ХДС: завидуя успеху «Альтернативы для Германии», они позволяют себе резкие высказывания против мигрантов, - объясняет Вадим Трухачёв, доцент Финансового университета при правительстве России. – Это нынче в Брюсселе прощают.

Зато немецкая и в целом европейская элита никак не идет навстречу несогласным по другим важным вопросам: нельзя противостоять русофобии; не допускаются даже разговоры о возобновлении импорта энергоносителей из России. А ведь именно этот импорт сделал немецкую экономику конкурентоспособной в конце XX века».

«Из крупных политиков ХДС о возобновлении импорта российской нефти и газа говорит только Кречмер, а потому первым кандидатом на замену Мерцу станет все-таки Вюст, а не Кречмер и не Рейн», - прогнозирует Александр Котов.

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