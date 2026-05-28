"Начал ценить простые радости": Калюжный рассказал, как изменилась жизнь после армии

Глеб Калюжный рассказал как изменилась его жизнь после армии Фото: Юлия РЕУТОВА.

Актер Глеб Калюжный только вернулся из армии и сразу же окунулся в светскую жизнь и работу. 28 мая он стал ведущим V церемонии премии Института развития интернета. Соведущей стала контент-мейкер Ида Галич.

В кулуарах Глеб Калюжный рассказал KP.RU, как изменилась его жизнь после армии.

— Абсолютно изменилась! Ты начинаешь ценить какие-то простые радости - что можешь помыться, попить кофе. Не то, чтобы я был каким-то неблагодарным человеком, но теперь другое восприятие этого.

- А после армии появились какие-то роли, которые, возможно, стали для вас приоритетнее?

–У меня всегда был достаточно избирательный вкус в этом плане. Я считаю, что фильм, сериал, неважно, любая форма контента, должна нести в себе что-то правильное и оставлять какое-то послевкусие, которое будет заставлять тебя и задуматься, и порадоваться. В общем, нести какие-то позитивные эмоции.

– Армейские друзья появились?

– Появились.

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