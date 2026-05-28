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Звезды28 мая 2026 18:25

"Начал ценить простые радости": Калюжный рассказал, как изменилась жизнь после армии

Актер Глеб Калюжный признался, что после армии его жизнь сильно изменилась
Юлия РЕУТОВА
Глеб Калюжный рассказал как изменилась его жизнь после армии

Глеб Калюжный рассказал как изменилась его жизнь после армии

Фото: Юлия РЕУТОВА.

Актер Глеб Калюжный только вернулся из армии и сразу же окунулся в светскую жизнь и работу. 28 мая он стал ведущим V церемонии премии Института развития интернета. Соведущей стала контент-мейкер Ида Галич.

В кулуарах Глеб Калюжный рассказал KP.RU, как изменилась его жизнь после армии.

— Абсолютно изменилась! Ты начинаешь ценить какие-то простые радости - что можешь помыться, попить кофе. Не то, чтобы я был каким-то неблагодарным человеком, но теперь другое восприятие этого.

- А после армии появились какие-то роли, которые, возможно, стали для вас приоритетнее?

–У меня всегда был достаточно избирательный вкус в этом плане. Я считаю, что фильм, сериал, неважно, любая форма контента, должна нести в себе что-то правильное и оставлять какое-то послевкусие, которое будет заставлять тебя и задуматься, и порадоваться. В общем, нести какие-то позитивные эмоции.

– Армейские друзья появились?

– Появились.

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