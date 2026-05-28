Не попасть в лапы медведю и научиться выбирать мед: Идем в лес вместе с Валерией Скрипко и получаем удовольствие

Лесных инструкций в книге много Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пробовали вы ходить на пикник в лес со сковородкой? Пару картофелин еще захватите, спички и масло, а грибы вы найдете на месте. Причем в любое время года - они там есть даже зимой. Итак, срезаем сезонные грибы, но не жадничаем - лес не любит, когда у него берут лишнее. Промываем их в ручье, разводим маленький костер (помня о всех правилах пожарной безопасности), жарим с картошкой.

Никто не знает, почему у приготовленной на природе еды совсем другой вкус, несравнимый с домашним. Но факт бесспорный. Как сделать этот ужин в лесу самым лучшим в жизни, вам подскажет Валерия Скрипко, автор книги «За руку с лесом. Жизнь в ритме природы, янтарный мед и деревенское крыльцо», только что вышедшей в издательстве «Комсомольская правда».

Валерия Скрипко

РЫСЬ, БОБРЫ И ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ

Валерия - лесной блогер, пчеловод, художник, керамист. Она живет в деревне, где рядом не какая-нибудь дачная рощица, а самый настоящий дремучий бор со всеми своими дарами. Автор книги может там пропадать часами. Она в лесу настолько своя, что даже зверье не пугается. То рысь встретится - лежит себе лениво на ветке дерева большая пятнистая кошка, поглядывает сверху. То заяц рядом в траве посидит.

Лес - большое приключение, вас будет тянуть туда снова и снова, обещает автор. Только нужно знать правила. И рассказывает нам о своих приключениях. В них то лиса поучаствует, то парочка бобров внезапно речку перегородит - плотина им, видите ли, срочно понадобилась. Вон плывут степенно парой, хвосты лопатами.

Но главное, эта книга - сборник полезных рекомендаций опытного человека: как себя в лесу вести, чтобы получить максимум удовольствия, и что там найти любопытного и полезного. Написано для взрослых, но и дети погрузятся в это издание с интересом.

Фото: Наталья ЗАВЬЯЛОВА

Сейчас, например, главная проблема сезона - клещи. Во-первых, как любого врага, неплохо бы знать их в лицо (или что там у них вместо лица). Поэтому внимательно рассматриваем иллюстрации. Во-вторых, не верим расхожим мифам: не ходи под кустами - клещ напрыгнет. Прыгать и бегать они не умеют. Сидят себе на кончиках травинок, подняв передние лапы в надежде, что вы пройдете мимо, дав им возможность уцепиться. Особенно если эта трава растет вдоль звериной тропы и там до вас уже пробежал кто-нибудь меховой - лиса или хомяк, весь покрытый этими тварями, абсолютно весь. Но если вас успокоит статистика, то только 6 клещей из 100 переносят энцефалит. Не успокоила? Вот и правильно. Так что читаем инструкцию от Валерии.

ТЕАТР ОДНОГО УЖА

Лесных инструкций в книге много. Как отличить ядовитые грибы, что делать при встрече с диким зверем. Ни одному хищнику не следует смотреть в глаза. И даже лосю не надо. А волки вдобавок еще и плавать не любят, так что вас спасет любой оказавшийся рядом водоем. С медведем сложнее. По деревьям лазает, как альпинист. Бегает со скоростью мопеда. Лучше вовремя скрыться, распознав его на подходе: медведь оставляет примерно такие же кучи, как взрослая корова. Но коровы по тайге не шастают, значит - где-то близко мишка, и вовсе не плюшевый.

Или, допустим, вы хотели рассмотреть ужа, а он вдруг высунул набок язык и перевернулся кверху пузом. Ничего страшного, этот пресмыкающийся устроил вам спектакль, называется «Смерть ужа в агонии». Валерия объясняет, что сделать, чтобы «актер» успокоился и уполз по своим делам.

ЧТОБЫ ЧАЙ ПАХНУЛ ЯГОДАМИ

Когда автор рассказывает про пчел, увлекает настолько, что следишь за ними, будто за родными. У нее два вида ульев: классический рамочный и варрэ. Второй бестолковый по конструкции, колода колодой, и меда в нем меньше - зато такого, который не купить нигде. Почитав все это, понимаешь, как устроен улей. И начинаешь разбираться в качестве меда. Есть несколько способов отличить натуральный, настоящий от всяких смесей не пойми из чего, и Валерия вас научит.

Но как же понять, что за мед собрали пчелы? Все просто: они предпочитают трудиться над одним видом растений. Если вокруг ульев сплошные одуванчики - из них они вам мед и сделают, не отвлекаясь на цветущую вишню.

А как правильно собрать и сохранить листья малины, чтобы чай из них пахнул ягодами, а не сеном? Оказывается, нужна ферментация, вы знали об этом? Как ее правильно устроить, автор тоже объяснит.

Книга разбита по сезонам, и в каждом месяце в лесу много интересного. Даже когда он укрыт снегом. Например, как уже упоминалось, грибы там все равно есть, нужно уметь искать (автор научит). А еще на снегу можно читать след. С этой книгой вы не спутаете лисий отпечаток лапы с собачьим. Потому что нормальный барбос носится зигзагами, а как ходит лиса - сами прочтете.

И влюбитесь в лес вместе с автором.

ВЫ НАУЧИТЕСЬ:

- Разбираться в грибах

- Отличать ужа от гадюки и узнаете, что делать, если она все же цапнула

- Делать чипсы из крапивы или сладкие - из ягеля

- Традиционные весенние булочки в форме жаворонков по народному рецепту, а также паштет и даже мармелад из грибов

- Домашние восковые свечи

- Собирать березовый сок и даже варить из него сироп не хуже знаменитого кленового

- Заготавливать травы

- Печь пироги с калиной или черникой и пирожки-посикунчики с лисичками

- Вместе с детьми сделаете на даче домик для насекомых, чтобы разным божьим коровкам было где зимовать

- Найдете съедобный папоротник и засолите его. Берем только орляк, страусятник не годится. Отличаем по простому признаку: орляк растет по одному листу из одного места, страусятник - пучком.

НЕ ПРОПУСТИ

Презентация книги «За руку с лесом» Валерии Скрипко состоится 2 июня в 19.00 в книжном магазине «Достоевский» (ул. Воздвиженка, 1). Вход свободный.

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