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Политика2 июня 2026 6:17

Россия нанесла новый массированный удар по Украине: военкор Коц перечислил, куда попали ракеты

Военкор Коц опубликовал подробный разбор нового массированного удара по Украине
Александр КОЦ
Россия нанесла новый массированный удар по Украине

Россия нанесла новый массированный удар по Украине

Фото: REUTERS.

Вот за что я люблю украинские паблики - они сами рисуют нам карту поражения. Район за районом, прилёт за прилётом. Остаётся только сверить с картой их ВПК.

Ночь на 2 июня. Работали «Калибры» из Каспийского моря — по оценкам мониторинговых каналов, не меньше шестнадцати штук. Х-101 с бортов стратегической авиации: три Ту-95МС и три Ту-160. Плюс «Искандеры», «Цирконы», «Герани» с нескольких направлений.

Запорожская область

Около двух ночи Запорожье вздрогнуло — глава администрации Иван Фёдоров отчитался не менее чем о двадцати ударах из разных видов вооружения. И, что немаловажно, над городом, по свидетельствам местных, поднялось характерное зелёное зарево — об этом написали даже украинские СМИ. Такое бывает, когда горят сплавы цветных металлов. Догадайтесь, какое предприятие там стоит? Правильно - «Мотор Сич». Рядом — «Запорожсталь» и узловая железнодорожная станция. Совпадение, конечно. Официально Фёдоров говорит лишь об «объекте промышленной инфраструктуры».

Были прилеты в Запорожье.

Были прилеты в Запорожье.

Фото: REUTERS.

Киевская область

В Киеве география ударов читается как путеводитель по украинскому ВПК. И по районам всё расходится логично. Шевченковский, Дегтярёвская улица — завод «Маяк» из контура «Укроборонпрома». Профиль — средства связи, системы управления, радиоэлектроника военного назначения, корпуса и комплектующие для боеприпасов. Печерский — «Арсенал», старейшее оборонное предприятие города: прицелы, оптико-электронные системы для бронетехники и авиации, головки самонаведения. Дарница — бетонное производство и АЗС: пожар на заправке уже официально подтвердили Кличко и ГСЧС.

Отдельный сюжет — Подольский район. Сухая формулировка спасателей: «склад и автомобили на территории коммунального предприятия», плюс пожар в «четырёхэтажном здании учебного заведения». При этом по местным пабликам разошлись два видео. Первое — с улицы: жирный чёрный столб над невысокой застройкой, ангары за оградой, прохожие смотрят в сторону пожара. Второе — съёмка сверху, и на горизонте отчётливо читается силуэт киевской телебашни. То есть оператор снимает с верхних этажей где-то к северу от Дорогожичей — на юго-восток, в сторону Подольской промзоны. В кадре — ряды длинных одинаковых одноэтажных ангаров под двускатными крышами, рядом железная дорога, многоэтажки по контуру. Горит ровно посередине кластера. Но самое интересное — на звуковой дорожке. Это не одиночный «бабах» прилёта. Это серия вторичных детонаций: несколько хлопков подряд через секунды, потом ещё одна волна. Так горит не пластмасса и не офисная мебель. Так ведут себя боеприпасы, когда огонь добирается до того, что лежит штабелями внутри ангара. «Склад коммунального предприятия», ага. Знаем мы эти коммунальные предприятия — особенно те, что стоят у железнодорожных тупиков.

Удары были нанесены по Киевской области.

Удары были нанесены по Киевской области.

Фото: REUTERS.

Харьковская область

Харьков. По данным мэра Терехова, ночью прилетело по трём районам — Основянскому, Слободскому и Киевскому: 15 ударных БПЛА и две баллистические ракеты. Удар пришёлся в «промышленную зону Основянского района» — формулировка самого Терехова. А по данным военных аналитиков, отдельным «Искандером-М» накрыло Дергачи, завод ПАКС: на бумаге — переработка пластмасс, по российским источникам — сборочные цеха БПЛА.

Днепропетровская область

Днепропетровщина — это уже классика жанра. Кривой Рог, Васильковка, Никополь, Каменское. Промышленные узлы, железнодорожные станции, нефтехранилища, по которым давно плакала «Герань».

Удары по Днепропетровской области.

Удары по Днепропетровской области.

Фото: REUTERS.

Сумская область

В Сумах под раздачу попали Шостка с её хорошо известными арсеналами и Ахтырка с пунктами ремонта техники.

Другие цели

Одесса — портовая и логистическая инфраструктура для натовских грузов.

Ровно — тот самый узел, через который западное железо катится к фронту.

Удары также по целям в Полтаве, Чернигове, Николаеве.

А так весело было смеяться надо очередями на заправки в Крыму. Так увлекательно смотреть на летящий над трассой «Новороссия» «Хорнет». Так аппетитно уплетать информационный шлак про штаб «Рубикона» в Старобельске… Кушайте, не обляпайтесь!

Как тебе такое, Илон Маск?

«Герань» с картинкой

Бойцы, управляющие дронами, наблюдали удары по нефтебазе под Ровно в реальном времени.

В ночь на 31 мая наши «Герани» отработали в том числе и по нефтебазе «Ровенская» в районе населенного пункта Новая Любомирка - между Костополем и областным центром. Но главное в этих кадрах - не сам факел над нефтебазой. Главное - что мы их вообще видим.

Видео снято камерой самой «Герани» в режиме телеуправления: оператор довел борт до цели вручную, выбрал точку прилета и передал картинку в реальном времени за сотни километров глубокого запада Украины.

И тут начинается интересное - объективный контроль с Ровенщины. Это значит, что у нас есть устойчивый радиоканал в тыл противника без американского Starlink, без западных спутниковых группировок, без «милости» Маска. Это своя связь, свой канал, свое «зрение» там, где ВСУ считали себя в полной безопасности под натовским зонтиком.

Это уже не «летающая бомба по координатам». Оператор видит, куда летит, выбирает цель, подтверждает поражение - и все это в режиме онлайн над Западной Украиной.

Пораженная нефтебаза, к слову, находится в полутора километрах от учебного центра ВСУ на ровенском полигоне - так что мобилизованные на соседнем плацу заодно получили наглядное пособие по новым возможностям «Герани».

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