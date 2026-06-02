Вероятность того, что заблудившийся украинский дрон с десятками килограммов взрывчатки однажды всё-таки долетит до финского города, растёт с каждым днём. Фото: Christine Olsson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Разразился очередной скандал, связанный с появлением дронов в небе над странами НАТО. На сей раз признать, что беспилотники были украинскими, пришлось финнам.

15 мая, ровно в четыре утра, департамент экстренных служб Хельсинки приказал почти двум миллионам граждан сидеть по домам и не высовываться.

В воздух подняли истребители, аэропорт Хельсинки-Вантаа на несколько часов закрыли, и самый населённый регион Финляндии провёл утро, прячась от угрозы, которую власти упорно отказывались называть.

Командующий ВВС Тимо Херранен позже объяснил: были серьезные основания опасаться, что в финское небо прилетят ударные беспилотники. Какие именно, откуда, кем запущенные — генерал многозначительно умолчал.

Командующий ВВС Финляндии Тимо Херранен, премьер-министр Петтери Орпо и генерал-лейтенант Кари Нисула во время пресс-конференции, посвященной возможной угрозе беспилотников Фото: REUTERS.

Информационный вакуум заполнили самым простым из доступных объяснений: виновата Россия. Не тем, что запускала дроны по Финляндии — в это не верит даже президент Александр Стубб, — а чем-то более фантастичным — в стиле «звездных войн».

Мол, русские системы постановки радиоэлектронных помех (известные как РЭБ) в Калининграде так глушат и подменяют сигналы спутниковой навигации, что украинские дроны теряют ориентацию и залетают в воздушное пространство стран НАТО.

«КТО-ТО В КИЕВЕ ОШИБСЯ»

Британская The Telegraph подняла ставки ещё выше: Россия якобы научилась «перепрограммировать» вражеские беспилотники прямо в полёте и ронять на прибалтийские поля. А МИД незалежной прямо заявил, что «птички» попали в Латвию из-за российской РЭБ. Удобное объяснение и понятная картина: каждый заблудившийся украинский боеприпас над европейской столицей, выходит, направлен туда рукой Москвы.

И вот теперь газета Helsingin Sanomat публикует те самые «серьезные основания», которые утаил финский главком ВВС: беспилотники, летевшие на столичную провинцию Уусимаа, оказались украинскими, были снаряжены взрывчаткой и шли прямиком на Финляндию потому, что кто-то в Киеве ошибся — вбил не те координаты. Ударные дроны летят по заданным целям и путевым точкам; а их программирование, замечает газета с понимающей сдержанностью, «может содержать ошибки».

В общем, никакого «калининградского луча смерти» не понадобилось. Просто бред Искусственного Интеллекта. Или опечатка в координатах. С кем не бывает? Видать, пальцы немеют, когда еженощно отправляешь сотни беспилотников бомбить города и села соседней страны.

Дальше — больше! По данным Сил обороны Финляндии, дроны в финское воздушное пространство так и не вошли.

Основная версия: их сбила на подлёте … российская ПВО. То есть те самые русские, которых выставляют злодеями, в этот раз, возможно, оказались той сверхсилой, что не дала украинским беспилотникам отбомбиться по Хельсинки и окраинам! То есть бесплатно поработали ещё и финской ПВО.

ФИНЛЯНДИЯ ПРОГЛОТИТ

Во всей этой истории нельзя не отметить манеру местных властей манипулировать общественным мнением. Она чем-то напоминает анекдот про девушку, которая во тьме кинозала гневно требует от соседа слева не хватать ее за коленки, тут же тихо шепча соседу справа: а вам — можно!

В марте, когда украинские дроны упали где-то в Кюменлааксо, публике все подробно рассказали.

В мае, когда 1,8 миллиона человек — треть населения страны! — загнали в укрытия и закрыли небо над столицей, публике досталось лишь суровое молчание. Пока спустя две недели правду не вытащила газета Helsingin Sanomat.

Любители повыступать у микрофона в таких случаях — президент Стубб, премьер Орпо и министр обороны Антти Хяккянен — от комментариев по этой публикации отказались.

Латыши хотя бы — надо отдать им должное — выставили министра, готового уйти в отставку за провал со своими дронами. В Хельсинки же на собственный автогол предпочли ответить молчанием и позволить политически более удобной калининградской версии говорить за себя.

А вероятность того, что заблудившийся дрон с десятками килограммов взрывчатки однажды всё-таки долетит до финского города, растёт с каждым днём. Финнам, видимо, пора понять: беспилотник над их столицей — не элемент российской гибридной войны, а смертоносный «дружественный» боеприпас, повернувший налево там, где надо было направо.

Но финское руководство это снова проглотит. Зеленский для Европы — «сукин сын, но наш сукин сын».

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