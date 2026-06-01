Зеленскому впору дать кличку «Владимир 30 процентов»: столько воруют из бюджета Украины

Зеленский чувствует безнаказанность. А все остальные люди, даже ближайшие друзья, ему абсолютно безразличны Фото: REUTERS.

Евросоюз согласовал выделение режиму Зеленского €90 млрд на два года. И сразу после решения о займе Киеву под арест попал (правда, потом символично вышел на свободу под залог) экс-глава офиса Зеленского Андрей Ермак, подозреваемый в хищении средств.

Сегодня, по оценке западных друзей Киева, выполнено лишь 9% (!) антикоррупционных реформ, которые в этом году требует от незалежной ЕС — как условие для возможного вступления.

О размахе воровства в своей стране KP.RU рассказал бывший премьер Украины (в 2010—2014 гг.) Николай Азаров.

ЕРМАКИ, МИНДИЧИ, ЦУКЕРМАНЫ

— Коррупция, к сожалению, большая проблема для Украины на протяжении многих лет, — говорит Николай Янович. — Но после госпереворота 2014 года, уже при Порошенко* и главным образом благодаря ему, она приняла системный характер и привела к абсолютному антирейтингу самого Порошенко*. Его возненавидели 80% граждан.

Именно на этом фоне Зеленский, который заверял, что «весной начнутся посадки», получил определенное доверие украинцев и стал президентом.

Но он и его окружение из «Квартала 95» — все эти Ермаки, Миндичи и Цукерманы (последние двое — так называемые бизнесмены, а на деле расхитители госбюджетов с ведома Зеленского. После возбуждения уголовных дел сбежали в Израиль — Ред.), вывели на более высокий уровень систему по взиманию денег абсолютно со всех бюджетных программ, вплоть до поселковых советов.

Одно из последних свидетельств этого — признания бывшего пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель: все министры берут взятки за решение любого вопроса. При Зеленском коррупция стала системной, и подчеркну — ее возглавил он сам, а конкретно руководили Ермак и его подельники. Делать деньги стали даже на программах «Энергоатома» по безопасности атомной отрасли.

Экс-премьер Украины Николай Азаров. Фото: Shatokhina Natalia/GLOBAL LOOK PRESS

ОТКАТЫ В 30 ПРОЦЕНТОВ

— Но в Европе требования для Киева по борьбе с коррупцией ставят чуть ли не на первое место…

— Европейцы — абсолютные лицемеры. Ничто им не помешает через 3–4 месяца заявить, что все программы реализованы, работа ведется замечательно. Хотя полноправным участником ЕС Украина никогда не станет. Участвовать в принятии решений, пользоваться преимуществами единого экономического пространства ей не позволят.

Что касается кредита Зеленскому на 90 миллиардов, то напомню: он состоит из двух частей. Первая — 60 миллиардов, которые должны пойти на покупку вооружений для Киева. Эти деньги будут поступать опосредованно и как-то контролироваться Евросоюзом.

А остальные 30 предназначены для финансирования разных программ на Украине — и станут предметом особого интереса киевского режима, потому что поступят непосредственно в его распоряжение. Система откатов продолжит работать вовсю. Например, какой-то город или область за бюджетную программу на ремонт или строительство зданий должны будут 20–30% обналичить и «возвратить в казну». То есть в кошелек Зеленского и его окружения.

— Последняя волна уголовных дел его не напугала?

— Украинское правосудие отсутствует как таковое. Всю систему используют главным образом для подавления недовольных. Да, процессы против Миндича, Ермака все же начались. Убрали главные «кошельки» Зеленского, которые занимались отмывкой денег. Но лишь после того, как Трамп дал команду заняться этой воровской шайкой.

Никакого серьезного предупреждения Зеленскому не сделали, он чувствует безнаказанность. А все остальные люди, даже ближайшие друзья, ему абсолютно безразличны. Он их спокойно сдал, против Миндича даже санкции какие-то ввел.

Как эти НАБУ и САП (Национальное антикоррупционное бюро Украины, Специализированная антикоррупционная прокуратура — Ред.) могут вести реальную борьбу, когда хищения возглавляет сам Зеленский? Вместо этих всех Миндичей у него уже есть другие люди, которые занимаются тем же самым.

Не сломлена основа — система взяток, которой управляет президент. Деньги проводят через офшоры, покупку недвижимости на Западе. А европейцы закрывают на это глаза, поскольку Зеленский их устраивает.

— И продолжат закрывать?

— Их позиция может измениться, поскольку деньги для Украины достаются со все большим трудом. Если раньше Киеву без особых проблем выделяли сотни миллиардов, то сейчас о 90 миллиардах шли долгие и очень нудные разговоры.

А через год будет сложней. В этой ситуации, может быть, у покровителей Зеленского возникнет желание заменить его на человека менее жадного и более… Не сказать, что порядочного — там порядочных нет, но покладистого деятеля.

Зеленского могут убрать жестко, через наручники. А могут — отправить его куда-нибудь с золотым чемоданом или золотым парашютом, и будет он проживать украденные на всех этих кредитах миллиарды.

Все эти Ермаки, Миндичи и Цукерманы — так называемые бизнесмены, а на деле расхитители госбюджетов с ведома Зеленского Фото: REUTERS.

НА КОГО ПОМЕНЯЮТ ЗЕЛЕНСКОГО?

— Действительно, западная пресса все чаще пишет о поисках замены Зеленскому…

— Там все такие, что их искать-то. У Зеленского найдите хоть одно качество, которое делало бы его незаменимым. Только геббельсовская пропаганда позволяет удерживать остатки его популярности. Если американцы и Запад решат найти менее жадного деятеля, который будет проводить такую же русофобскую политику, проблем с этим не возникнет.

Спикер Верховной рады Стефанчук чем не Зеленский. Только он здоровый боров, а тот низенький.

— Бывшего спикера Рады Разумкова тоже называют.

— Да, он более хитрый, осторожный, не болтает лишнего. Но дело не в Разумковых.

Проблема в том, чтобы нашелся национально ориентированный политик, который бы остановил войну и наладил нормальные отношения с Россией, чтобы восстановить торговые связи. Ведь Россия была для Украины главным рынком сбыта. Нужно изменить всю политическую систему, сменить курс на войну курсом на добрососедство, нейтральный статус страны.

Пока Урсула фон дер Ляйен руководит Евросоюзом, вряд ли можно рассчитывать на то, что ЕС вдруг решит наладить связи с нашей страной Фото: REUTERS.

ИЗНУТРИ ИХ НЕ ПОМЕНЯТЬ

— Если политический класс Украины сплошь антироссийский, сменить его без внешнего воздействия нереально?

— Абсолютно так. Я об этом уже много лет говорю. Как можно изнутри поменять политический класс, если он весь за эти 12 лет тщательно подобран, прикормлен?

Любой, кто проявит здравый смысл, будет либо убит, либо запуган, либо его посадят в тюрьму. В стране больше 20 тысяч политзаключенных — среди которых, кстати, 90% обычные люди, которые где-то сказали, что они чем-то недовольны. Донесли, схватили — измена родине, 15 лет, и будь здоров.

Россия может воздействовать, проводя СВО. Но киевский режим поддерживается Западом, финансируется. Вот вопрос: если американцы продолжают поставлять вооружения Киеву, то почему?

Если они хотят установить нормальные отношения с Россией, то должны понять, что устранение проблем, накопившихся в Америке и Европе, связано с политическим режимом Украины.

— Пока Урсула фон дер Ляйен руководит Евросоюзом, вряд ли можно рассчитывать на то, что ЕС вдруг решит наладить связи с нашей страной.

— Брюссельские бюрократы все-таки производная от стран, которые формируют политику Европы в целом — Германии, Франции, Великобритании. Пока там тоже не произойдут определенные изменения, политика не изменится.

Получается замкнутый круг. Нам необходимо изменение политики американцев? Значит, надо призвать их к здравому смыслу, потому что если они так будут продолжать, все ядерной мировой войной закончится. Надо добиваться, чтобы эта идея вошла в сознание народов западных стран.

Так или иначе у них проводятся выборы. Какие-то изменения уже чувствуются. В Британии набирает популярность Найджел Фарадж (лидер правой партии Reform UK, который призывает к прямым контактам с Москвой и скептически относится к украинской власти — Ред.). В ФРГ — «Альтернатива для Германии». Во Франции тоже в 2027 году будут Макрона переизбирать. На это и надо рассчитывать.

* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

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