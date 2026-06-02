Без России будет плохо всем: политолог оценил риски, которые несет выход Еревана из двух союзов

Политолог Федоров оценил риски, которые несет выход Еревана из ЕАЭС Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вопрос о проведении референдума по членству Армении в ЕС может возникнуть, когда страна получит статус кандидата или после официального обращения по этому вопросу к ЕС, заявил во вторник Никол Пашинян. "Сначала мы должны быть кандидатом или уже официально обратиться к ЕС для вступления. Пока этого нет, нет вопроса о референдуме", - заявил премьер Армении. Он сказал, что в Ереване понимают несовместимость членства республики и в ЕС, и в ЕАЭС. Но страна будет соотносить свою повестку с обоими объединениями до тех пор, пока это возможно.

Вопрос о проведении референдума по членству Армении в ЕС может возникнуть, когда страна получит статус кандидата или после официального обращения по этому вопросу к ЕС, заявил Никол Пашинян. Фото: REUTERS.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с главою Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгием Федоровым.

ЗАЧЕМ ИХ УДЕРЖИВАТЬ?

- Зачем удерживать Армению - хотят в ЕС, пусть идут!

- Во-первых, в ЕС их не примут. Во-вторых, Армения - стратегически важный регион, - цитирует Федорова KP.RU.

- Вам скажут, что и Таджикистан - стратегически важный.

- В Таджикистане с военной точки зрения мы присутствуем. И в Армении. У нас там три погранотряда. И в Приднестровье с военной точки зрения мы присутствуем.

- Но мы в Армении уже очень давно...

- Двести лет в регионе. Охраняем границу с Турцией. Соответственно, необходимо там находиться. Ранее некоторые высокопоставленные чиновники говорили: да что нам, пускай Грузия уходит куда хочет! Но мы видим, что противник не уймется. От любого факта отпада, откола любых республик от бывшего СССР ничего хорошего нам не будет.

ЭКСПАНСИЯ ПРОТИВНИКОВ

- Отчего же?

- Если мы и в будущем претендуем на роль сверхдержавы, то присутствие в этих регионах нам необходимо не только военное, но и политическое, экономическое, культурное. Ведь наш противник в лице, например, Турции, (а Турция - это наш геополитический противник), так вот она строит свою новую Османскую империю. И готовится поглотить и часть Грузии, и Армению. Мы видели, как они в Азербайджане присутствовали с военной точки зрения. Есть признаки, что республика не просто отуречивается – лет через 50 лет она может стать турецкой провинцией.

- Руководство их выглядит самостоятельным.

- Оно не вечно, за ним кто-то придет. Та линия, которая проводится, та экспансия, которая со стороны Турции видна, она распространяется на все тюркские народы. На Крым, на Башкирию, на Татарстан, на другие регионы. И эта экспансия идет умными методами. У них есть большой проект, который противоречит нашему проекту. Армения и Грузия в этом узловом проекте - стратегически важные регионы для сдерживания, в том числе, турецкого влияния.

- Но Турция рвется в Европу, в Евросоюз?

- Она, может, и рвется в ЕС, уже лет 30 ее туда не принимают, но мы видим в стране негативные события. Года два назад турецкому лидеру подарили карту Великого Турана, где наши Поволжье и Крым входят в эту большую территорию.

Георгий Федоров на Радио «Комсомольская правда». Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

ЕСТЬ ЛИ КОНЦЕПЦИЯ?

- Так что касается Армении...

- В отношении Армении, при всех издержках, при всех возможных негативах по поводу политики размежевания, которую сейчас проводит Пашинян, мы должны мыслить иными категориями. Пашиняны приходят и уходят, а Армения остается. Прошло время после того, как в 2008 году был военный конфликт с Грузией - и сейчас ситуация изменилась, слава богу, в другую сторону. Хотя остается много внутри противоречий. В случае с Арменией нужно проводить активную политику.

- Так запрещают же импорт из Армении.

- Ограничения в торговле можно назвать превентивной холодной войной. Раз нам не нравится путь, по которому идет страна при этом лидере, мы должны показать бизнесу, народу Армении: от того, что Пашинян идет вне России и от России, будет плохо всем им. Но я не вижу пока, к сожалению, стройной концепции, зачем нам Армения в нашем проекте? Какую роль она играет? Если вспомнить дореволюционную Россию, Армения была понятным плацдармом, понятной территорией и народом. В СССР роль Армении тоже была довольно высокая - и с экономической, и с иных точек зрения.

- Но ниже, например, чем у Украины. И Армения была одной из тех республик, которые, несмотря на референдум в 1991 году, заговорила о том, что выходит из Союза. Разве не у них был самый высокий уровень сепаратизма?

- Там есть территории, где высокий уровень сепаратизма. Но, например, в Ленинакане, ныные Гюмри, где традиционно была наша военная база, там более пророссийские настроения. В Ереване - другие настроения. Все зависит еще от тех политических сил, которые контролируют территорию. Все эти националистические региональные территориальные организации, вроде «Дашнакцутюн», привели к тому, что рост национализма, сепаратизма вылился в негативные последствия, вымыванию русского фактора.

КОМУ «РУССКИЙ ФАКТОР»?

- А нужен им этот «русский фактор»?

- Мы должны для себя понять, какую роль Российская Федерация должна иметь в евразийском, в мировом пространстве. Советский проект был альтернативой западному проекту и для многих был привлекательным и успешным . Есть ли у нас такого проект сейчас?

- А что такое, по-вашему, русский проект?

- Это как американский или китайский проект. Это когда та или иная нация или цивилизация формулирует свое место в мире и цели, куда она стремится, какое будущее она для себя видит. Посмотрите на Турцию, Израиль, США, на СССР, на Китай, на Евросоюз. У каждого из этих субъектов был свой проект. Евросоюз сформулировал определенные ценности. Соответствует он им или нет, тем не менее, он двигается в определенном направлении. Для элит, для общества в целом видно, куда идет Израиль, Иран, Турция, США.

- А мы куда идем?

- Только с 2014 года начались попытки сформулировать идею или идеологию. Мы же в 1990 году от всех этих идей, которые были в СССР, фактически отреклись.

- Не мы...

- Хорошо – правители. Сформулировали идею - зарабатывать деньги, быть очень прагматичными, встроиться в мировую систему координат.

- Не очень то получилось.

- Соответственно, мы должны сформулировать свою идею. С моей точки зрения, это некая условно социалистическая идея - обновленного социализма.

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