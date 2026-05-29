Апокалипсис не сегодня: в США создан сайт, который предупредит о конце света

Создан сайт, который заранее предупредит человечество об апокалипсисе. Фото: zef art/Shutterstock/Fotodom

Программист из США создал сайт, который заранее предупредит человечество об апокалипсисе. Никаких хрустальных шаров, карт, пророчеств в стиле Нострадамуса и прочей мистики. Сайт просто отслеживает в режиме реального времени количество частных самолетов в воздухе. Но разве это связано с концом света? Похоже, да.

ВСЕ ПОЛЕТЕЛИ, И Я ПОЛЕТЕЛ

Кайл Макдональд – человек, который работает с большими массивами данных. Однажды ему пришла в голову простая мысль: богатеи наверняка пронюхают о конце света заранее. Не секрет, что у многих из них есть собственные разведслужбы, они вхожи в правительства своих стран, и вообще: богатыми становятся люди с особенным чутьем.

Что они сделают? Скорее всего, они сделают ноги. Так устроен человек: в любой непонятной ситуации – беги. Пусть даже это бессмысленно. Скажем, падает на Землю астероид. Все равно – заколачиваем двери, сажаем семью в автомобиль, и мчим по переполненному шоссе. Разве в кино не так? А кино врать не будет.

Но автомобиль – это для среднего класса. У миллиардеров частные самолеты. Ими-то они и воспользуются. Что нам только на руку: самолет проще отследить по открытым данным, чем автомобиль.

Вот и суть идеи: если множество частных самолетов вдруг взлетают ввысь, это неспроста.

Сайт предупреждения апокалипсиса отслеживает в режиме реального времени количество частных самолетов в воздухе. Фото: EB Adventure Photography/Shutterstock/Fotodom

КУДА ОНИ ВСЕ СОБРАЛИСЬ

Сайт встречает визитера простенькой анимацией: сначала летящая бомба, потом пресловутый ядерный гриб. Спасибо, мы уже достаточно запуганы.

После «мультфильма» на экране возникает страница в стиле 90-х: «веселенькие» (это ирония) обои, карта планеты, на которой показаны все (вроде как) частные самолеты мира, летящие в данный момент. И, конечно, цифры и графики.

В час, когда сайт посетил корреспондент KP.RU, над планетой кружило 810 бизнес-джетов (всего их зарегистрировано 31 569 штук), на борту которых находилось 9115 человек. И это минимальный уровень угрозы. Никто никуда не бежит, конца света, стало быть, прямо сейчас не ожидается.

Интерфейс сайта ews.kylemcdonald.net

РОССИЮ ОН НЕ ВИДИТ

Математический алгоритм – наверное, самое интересное.

Перво-наперво данные надо автоматически собрать. Как рассказывает Кайл Макдональд, изначально он оперировал только сведениями о бизнес-джетах США, но потом сумел «прикрутить» еще несколько мониторинговых систем, так что нынешняя версия охватывает весь мир. Почти, поправим мы Макдональда: над Россией в момент визита нашего корреспондента на сайт якобы не было ни единого бизнес-джета. Что, конечно, не так. Вывод: нашу авиацию американец не видит (ну и хорошо).

Далее требуется осмыслить «сырые» сведения. Алгоритм берет колоссальный набор данных о воздушной активности в данный момент за много-много лет. И сравнивает с текущими цифрами. Если видно, что сегодня самолетов больше, машина смотрит, нет ли сторонних факторов: праздники, большие переговоры, что-то еще. Коли праздников нет, по новостям тихо, но большинство богатеев покинули поверхность Земли, система формирует уведомление об угрозе: от 1 (ее нет) до 5 (спасаться поздно).

Поразительно, но это работает. Хотя сайту без году неделя, система зафиксировала аномальный всплеск 6 апреля, когда Иран начал массированные обстрелы объектов в США. Видимо, миллиардеры вообразили, что ситуация примет неприятный оборот, и на всякий случай взлетели.

Порыв «взлететь, а то мало ли что» не так глупа, говорит Кайл Макдональд: современные самолеты – по сути летающие бункеры. Так, они лучше защищены от электромагнитных импульсов, чем большинство наземных систем. Ведь самолету надо уметь выдержать «свидание» один на один с молнией. Многие виды катастроф (ядерные взрывы, падения метеоритов) сопровождаются электромагнитными импульсами, которые на Земле выведут из строя энергоснабжение и связь. А на самолете, по идее, нет. С другой стороны, кончится топливо, все равно сядешь. На Луну не улетишь.

НЕ ТАКАЯ ГЛУПАЯ ИДЕЯ

Кайл Макдональд не одинок: на сегодня насчитывается не менее трех десятков проектов и систем, в том числе на основе ИИ, которые пытаются моделировать и предсказывать природные и антропогенные катаклизмы.

Так, полувоенный Национальный центр моделирования и анализа инфраструктуры (NISAC) в США ведет комплексный мониторинг всяческих рисков, от пандемий до массовых кибератак и землетрясений. На проект работают тысячи человек, вооруженных суперкомпьютерами.

В прошлом году сообщалось о создании «цифровых двойников Земли»: это компьютерные модели, пополняемые десятками миллионов данных в режиме реального времени, которые можно «прокрутить вперед», и, как в видении пророка, узреть будущее (не факт, что достоверно).

И есть даже приложения для смартфонов (например, Natural Disaster Monitor), которые вовремя (мы надеемся) оповестят о наводнениях и ураганах (но падение астероида или политический кризис, конечно, не предскажут).

От всего этого богатства изобретение Кайла Макдональда отличается тем, что у него понятная идея, а сам сайт бесплатен и доступен всем. Что касается ограничений и неточностей, сам создатель признает: конечно, они есть. Мало ли, случится такое, что богачи заранее не узнают. Тем не менее, хоть что-то.

Человечество существует в вечной тревоге, но верит: предупрежден – значит, вооружен. Конечно, грош цена такой «вооруженности». И все-таки немного спокойнее, если знаешь, что «завтра» не ожидается ни пандемий, ни астероида, ни сокрушительной солнечной вспышки. Легкий самообман психотерапевтического толка.

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