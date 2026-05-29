«Золотой граммофон» изменит правила выбора песни года: мнение простых слушателей станет весомее

«Русское радио» собрало звезд и журналистов в ресторане MODUS для объявления новых правил Национальной музыкальной Премии «Золотой Граммофон». Фото: пресс-служба «Золотой граммофонн»

«Русское радио» собрало звезд и журналистов в ресторане MODUS для объявления новых правил Национальной музыкальной Премии «Золотой Граммофон».

Под неспешный аккомпанемент рояля знаменитости обсуждали новшества знаменитой премии.

На бранче «Золотого граммофона» Согдиана рассказала о встрече с НЛО

Дмитрий Маликов. Фото: пресс-служба «Золотой граммофон»

— Чтобы сохранить высочайшую экспертизу премии, мы расширяем правила выбора лауреатов, — объявил директор «Русского Радио» Владимир Борисов.

Критерии выбора лауреатов озвучила Алена Бородина – ведущая хит-парада «Золотой Граммофон».

Как рассказала ведущая радиостанции, теперь каждая песня, попавшая в хит-парад, – уже номинант. А шанс на победу повышают длительность пребывания в хит-параде, а также места, которые композиция занимает на протяжении года.

К подсчету результатов присоединяется диджитал-аналитика. Все клики и лайки, которые пользователи оставляют на онлайн-платформах радиостанции, будут иметь значение.

Голос получат и сами звезды. Артисты смогут голосовать за композиции коллег по цеху, исключая собственные песни.

Огромную роль в определении победителей сыграет активность фан-сообществ в социальных сетях – радиостанция официально признает вклад самых преданных поклонников, способных сделать песню хитом.

Наконец, каждый зритель, купивший билет на церемонию, также сможет повлиять на список победителей, фактически проголосовав рублем за тех, кого хочет поддержать.

В пресс-бранче приняла участие певица Севиль (ARTIK & ASTI). Постройневшая к лету красотка демонстрировала миниатюрную талию в элегантном черном платье.

Певица Севиль. Фото: пресс-служба «Золотой граммофон»

— Когда есть возможность, я тренируюсь 3-5 раз в неделю, — говорила в беседе с KP.RU Севиль. — Я ем все, к сожалению, это мой пробел, потому что все-таки за питанием нужно следить. Но так как я очень люблю «железо» таскать, это мне дает такой буфер, который позволяет есть все по чуть-чуть. Надеюсь, без ущерба для своего тела. Ну и плюс массажи… А так – спорт я очень люблю.

У меня есть тренер, она следит за каждым моим шагом.

Я один раз в школе соблюдала строгую диету, но потом поняла, что это ужас. Диетами покалечить себя можно. Я против диет. Я за спорт. Тренироваться надо и стараться жить без вредных привычек.

И вообще, очень важен сон. Поэтому, когда есть возможность, я всегда сплю. Летим в самолете – спим. Сон очень важен для нервной системы, а нервная система — это и голос, и связки, объясняет певица.

А исполнительница хита «Сердце-магнит» Согдиана на полном серьёзе делилась с репортёрами, что они с сыном недавно видели огромный светящийся шар в небе, похожий на НЛО.

Исполнительница хита «Сердце-магнит» Согдиана. Фото: пресс-служба «Золотой граммофон»

— Вот смотрите, летит, светится, — демонстрировала видео в своём телефоне певица.

На что репортёры посоветовали звезде обратиться к певице Кате Лель, мол, она как никто другой знает всё о пришельцах.

Лариса Долина делилась успехами своей 14-летней внучки Саши. Народная артистка рассказала, что Алёнка с отличием окончила музыкальную школу.

— Я её ещё не видела. Я вчера только об этом узнала во время концерта в институте. Дочь написала. Сейчас думаю, какой подарок ей (внучке) подарить, пока ещё не придумала... Она уже будет готовиться к поступлению в мою академию или на мою кафедру, но после окончания школы, естественно, ей три года ещё учиться, — рассказала певица.

Народная артистка РФ Лариса Долина. Фото: пресс-служба «Золотой граммофон»

Лариса Александровна заверила, что примет внучку на свой курс только после честного конкурса.

— Я никогда не поставлю хорошую оценку, если слышу, что человек не достоин этой оценки. У нас из-за этого всегда споры с педагогами, когда мы принимаем сессионные экзамены по специальности. Но педагоги уже понимают, почему я так строга бываю иногда, а иногда, довольно часто, я, можно сказать, глажу по головке. Потому что, когда я вижу реальный рост у человека, который у нас обучается, я ставлю ему очень хорошую оценку, — убеждала журналистов звезда.

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