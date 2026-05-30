В этот дом по улице Шевченко прилетела авиабомба. Погибла школьница Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Когда я собирался в Васильевку, спросил у Натальи Романиченко, главы района, насколько безопасна дорога?

- Дроны на въезде в город жгут машины. Вероятность проехать - 50 на 50, - ответила она.

Прикинув шансы - нужно же не только заехать в город, но и потом выехать из него, я расстроился. Но поехал, чтобы понять, как живет город, почти оторванный от цивилизации стеной вражеских беспилотников.

Как под обстрелами живёт город Васильевка

СПРЯТАТЬСЯ ПОД КАШТАНОМ

До конца 2022-го года в Васильевском районе Запорожской области работал последний пограничный переход, по которому гражданские могли въехать в Россию или выехать на Украину. Он и потом несколько раз открывался, но в особых случаях. Например, по нему проезжали эксперты МАГАТЭ и ее глава Рафаэль Гросси в сторону Запорожской АЭС.

Переход давно закрыт, а «серая» прифронтовая зона в последний год расширилась и Васильевку в себя втянула со всеми ее жителями, а это почти 7 тысяч человек. Ежедневно в город прилетает больше 100 вражеских ударных дронов, а при хорошей погоде до 300! При этом город продолжает жить, в нем есть вода, электричество, работают городские службы, заправочные станции, магазины, кафе. И даже МФЦ.

Местные жители предпочитают перемещаться на мотоциклах и электроскутерах Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Автобусы и маршрутки в Васильевку не ходят. Выехать из города можно только на своем транспорте или, если повезет, на попутке. Местные жители дают объявления: «Еду в Мелитополь, есть два места».

На карте навигатора дорога от Мелитополя до Васильевки окрашена в два цвета, полпути в зеленый, другая половина - в серый. Вот этот серый меня очень напрягает. Обычно серым обозначаются совсем уж плохие или проселочные дороги. Но это не тот случай. Асфальт на трассе - идеальный (в последние годы многие трассы области стали такими). Проблема в другом: ближе к Васильевке на сгоревшей заправке, на повороте на Зеленый Гай или в других местах могут прятаться дроны-ждуны. Они взлетают вслед за проехавшей машиной. А в воздухе, судя по треску моего дрондетектора, постоянно висят FPV-шки.

Погода опасно солнечная, трасса неприятно пустая. Еду быстро, насколько позволяет моя старая «шеви-нива». Возле блокпостов дорога затянута сеткой. На асфальте видны черные пятна от сгоревших машин. Остовы уже эвакуировали. На одном из блокпостов вижу обугленную до рыжины железную массу, которая когда-то была легковушкой. Вместе с бетонными блоками она стала частью защитной баррикады.

Добираюсь до центра города, паркую машину под развесистой кроной цветущего каштана, чтобы не было видно сверху. Удивляюсь, как много жителей ходит по улицам, несмотря на дроновую опасность. И иду в местную администрацию - чудный особнячок с фанерой вместо окон.

РОДИНА МИНИСТРА-ТЕРРОРИСТА

Кабинет Натальи Романиченко похож на все кабинеты руководителей - кресло, флаги и фотографии высшего руководства. Но есть отличия. На полке у стены выставлены коробочки с медалями и государственными наградами (их неожиданно много для такой молодой красивой женщины как Наталья), окна кабинета заложены мешками с песком, на полу в ламинате щербины от недавнего прилета. Еще чуть-чуть, и район мог остаться без главы.

Глава Васильевского района Наталья Романиченко Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

- Насколько возможно, наши люди живут мирной жизнью. Хотя и боятся, - рассказывает Наталья. - Враг хаотично обстреливает людей на улицах, жилые дома, инфраструктуру. Сегодня вот много дронов над территорией больницы. А недавно авиабомбой ударили по жилому дому, где 12-летняя девочка учила уроки. Какую военную цель они там увидели?! Или - женщина ехала на велосипеде, по ней ударил дрон. Для противника все жители, которые здесь остались - враги.

От Васильевки до линии соприкосновения 15 км. Для современных беспилотников это не расстояние. Тем более, что дроны летят через Каховское водохранилище, где нет средств ПВО. Сбивать их приходится уже над территорией города. Каждый день есть раненые или погибшие от атак с воздуха.

В ночь на 8 марта противник ударил тяжелыми «крыльями» по многоквартирному дому. Семь самолетов летели один за другим. Люди погибли или лишились жилья.

- Министр обороны Украины Федоров родился в Васильевке, здесь ходил в школу, - продолжает Наталья. - Может, это детская обида, но у него такая позиция: заберем город себе или уничтожим. Ему хочется сделать хуже тем, с кем был знаком, жил по соседству, кого знал многие годы!

Розовое здание администрации не раз подвергалось обстрелам Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Наталья Романиченко тоже родилась и выросла в Васильевке. Ей 35 лет. После начала СВО в 22-м году бывший мэр города сбежал на Украину. Наталья в то время не имела отношения к политике. После смерти мужа ей досталась автомастерская. Она начала работать одной из первых в городе. Кроме ее станции техобслуживания открылась только хлебопекарня. Наталья помогала военнослужащим, ездила с гуманитарными миссиями, передавала продукты нуждающимся. Неожиданно ей предложили стать главой города. На размышление дали 15 минут. Она подумала и согласилась.

- Я люблю свой город, - говорит она. - Раньше здесь не было развития. Растили население, не умеющее думать. В праздничные дни заставляли надевать вышиванки, не имеющие отношения к этой земле. Инфраструктура была в плачевном состоянии. Вместо нормального водовода были заложены стволы от пушек 40-х годов! По ним текла вода. Дело не в том, что пушки. А в том, что с 40-х годов их не меняли. Об этом никто не думал. Когда я приняла решение возглавить город, то вывезла отсюда детей.

- А страшно не было?

- Были угрозы, даже старшему сыну угрожали, слали фотографии убитых. Люди тоже приняли меня не сразу. Нужно было доказать реальными делами, что город работает. Нас было двое сотрудников администрации плюс водитель и уборщица. Потом начали приходить те, кто хотел что-то сделать для города.

ПОЧТИ МИРНАЯ ЖИЗНЬ

Сейчас в ведении Натальи весь Васильевский район. Пока дронов было меньше, многое успели сделать, и даже начали ремонт коммунальных сетей. Говорит, все кто здесь трудится - газовщики, энергетики, сотрудники МЧС, медики - настоящие герои. Под тяжелейшими обстрелами город продолжает жить.

К сожалению, после прилетов по школе и детскому саду, все образовательные учреждения пришлось закрыть. Большую часть детей вывезли в лагеря отдыха. Но принудительной эвакуации не было - родители сами решали, отпускать детей или нет. Некоторые так и остались в городе, учатся из дома. Но в иные часы ребенка даже на улицу не выпустишь - слишком опасно.

В этот дом по улице Шевченко прилетела авиабомба. Погибла школьница Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

- Выезд из Васильевки может стоить жизни. Мы дорогу уже почистили, а месяц назад повсюду стояли сгоревшие машины, - говорит Наталья. - Самое сложное было вывезти детей. На автобусе невозможно. Везли на частных машинах, я ехала последней, чтобы убедиться, что всё в порядке. В эту операцию были включены военные и спецслужбы, чтобы обеспечить безопасный коридор. Первую группу детей отправили в конце марта. Потом вывозили других, не только из Васильевки, а со всего района.

Желтые школьные автобусы в районе больше не используют. Слишком опасно Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Жизнь в районе и правда сложная. Бывало, что хлебовозки подрывались на минах и жители оставались без хлеба. Доставку же тоже не закажешь - никто не поедет. Продукты возят городские коммерсанты на свой страх и риск. Благодаря им работают магазины и пекарня.

На территории города есть даже зоопарк, там живет около 80 хищников. Их тоже нужно кормить. Дорога туда опасна - нужно проехать через железнодорожный мост, который обстреливают. По самому зоопарку тоже прилетает - ранило льва и трех девочек-лигров. Лигр — редкий зверь, помесь льва и тигра. К счастью, их всех удалось спасти.

Люди в Васильевке отважные. Когда был прилет по детской площадке, ребенок-аутист вывел малышей в укрытие до следующего прилета. В другой день военнослужащий закрыл собой молодую женщину с ребенком в коляске.

Коммунальщики каждый день чистят город от мусора - обломков беспилотников, стреляных гильз и хлама, остающегося после взрывов. Если видят, что летит дрон - встают под дерево, и тот пролетает дальше.

- Если не слышать происходящего и не смотреть статистику потерь, здесь почти мирная жизнь, - говорит Наталья. - У нас замечательные люди. И они понимают, что сейчас война и сложно.

ПОД ЗНАМЕНЕМ ПОБЕДЫ

Вместе с 23-летней Валерией Бурдаковой, сотрудницей администрации, осматриваем город. А я немного жалею, что не приехал вчера - было пасмурно и дождь - дронов было меньше.

Бззззз! Тах, тах, тах! - это пролетел беспилотник, а по нему стреляют парни из мобильных огневых групп. В этот момент мы с Лерой благоразумно встаем под дерево. Хорошо, что в мае листьев много. Интересно, как здесь живут зимой?

Валерия никуда не торопится. На ней летнее платье и туфли на каблуках. Бежать нелепо и смешно. Она по звуку знает, какой дрон летит и в какую сторону. Отличает FPV на радиосигнале и оптоволокне. А «Крылья» шумят как огромные мотоциклы. У «Бабы Яги» - отдельный звук. А «марсиане» бесшумные, у них резиновые лопасти, «булат» их не засекает и РЭБ не берет. Если бы Лера не работала в администрации Васильевки, могла бы стать военным экспертом на центральном телевидении. Но работа в Васильевке ответственнее.

Мы на территории центральной районной больницы. Ее стены все посечены осколками, часть окон заложена кирпичами. На входе в больницу висит красное знамя победы с серпом и молотом. И бумажные объявления «не стрелять», чтобы сбитые дроны не падали на территорию и не калечили пациентов.

Заместитель главного врача ЦРБ Алла Разладская Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Нас встречает замглавы врача Алла Разладская. Окно ее кабинета заложено мешками с песком, но не полностью. С верхнего края окна в кабинет льется солнечный свет.

Разбитые окна Центральной районной больницы закрыты фанерой, пленкой или кирпичами Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

- По больнице бьют с марта 22-го года, - рассказывает Алла. - Первым сюда прилетел снаряд или ракета, разрушил гинекологическое отделение. Пациентов успели эвакуировать в начале обстрела, люди не пострадали.

Оборудованные убежища есть для каждого отделения больницы. Теоретически там могут и роды принять. Такого, правда, ещё не было, но пациенток с новорожденными прятали.

На входе в Центральную районную больницу объявления с просьбой не стрелять Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

ТЯЖЕЛЫЙ ГОД

Алла работает в больнице 15 лет. В 22-м году она осталась единственным анестезиологом - все остальные уехали или не могли добраться до больницы из-за обстрелов. Ей приходилось работать круглосуточно.

Однажды она оперировала 13-летнего мальчика, получившего ранение в грудь. В этот момент был прилет совсем рядом - вылетели стекла, повредило аппарат ИВЛ. Медики и юный пациент чудом остались невредимы.

Возле каждого отделения больницы есть свое укрытие Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

С прошлого года по больнице бьют беспилотники. В паллиативном отделении, где лежачие пациенты, дрон залетел прямо в окно. Но пациентов успели вывести в коридор, и в момент удара они были за двумя стенами. Снова обошлось. Будто хранит больницу стоящий по соседству Свято-Покровский храм, тоже посеченный ударами дронов.

В самой больнице два десятка врачей, но их не хватает. На место обстрелов медики выезжают с рациями и в бронежилетах. Пациентов оперируют в больнице. Но в сложных случаях, с ранениями глаз или черепно-мозговыми травмами, их приходится везти в Мелитополь, что рискованно.

Ещё в начале дроновых атак с соседнего села Подгорное ехал автобус с детьми - огромный желтый, с надписью «дети». Дрон влетел прямо в кабину. Водитель сумел остановиться, сохранил жизни детей, но сам получил тяжелое ранение - вернуть зрение ему не удалось.

Вторую часть репортажа из Васильевки читайте на сайте KP.RU в воскресенье, 31 мая.

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