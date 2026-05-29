Квартира, машина, поход в ресторан: на что россиянам не хватает денег

Четверть опрошенных россиян признались, что им на все хватает денег Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

«А НАМ НА ВСЕ ХВАТАЕТ!»

Не так-то много среди нас счастливчиков, которые могут позволить себе все, что захотят. С другой стороны, потребности и возможности у всех разные. Одни никак не могут накопить на новую квартиру, другие считают копейки, чтобы хватило на продукты до следующей зарплаты.

А вам на что вам хронически не хватает денег? С таким вопросом «Комсомолка» обратилась к своим читателям. Что же оказалось? Чаще всего наши читатели отвечали: «Хватает на все, что я хочу!». Вот такие у нас читатели — можно только порадоваться за них.

А если говорить о тех, кому все-таки чего-то не хватает, то выяснилось, что больше всего людям нужны квартиры и дачи, разумеется, с ремонтом и мебелью.

Квартира — понятное дело. Она нужна и молодым, которые живут с родителями, и тем же пожилым родителям — еще одна, помимо той, в которой живут: чтобы сдавать и получать прибавку к пенсии. Да и вообще квартира — самый надежный актив для инвестиций.

Дача тоже лишней не будет. Вырваться за город на выходные — милое дело. О чем говорит такой довольно высокий интерес? О том, что люди нормализовали свой трудовой режим и перестали работать по выходным — появилось время для себя.

Квартира — самый надежный актив для инвестиций. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

ФИНАНСОВЫЙ СТРЕСС-ТЕСТ

А можно ли сделать так, чтобы на все хватало? Оказывается, да.

— Есть приемы, позволяющие уложиться в те деньги, которые у человека есть, — сказал KP.RU тренер по личным финансам Максим Темченко. — Первый — составление бюджета. Так работают с деньгами государство и крупные корпорации. Они знают, сколько заработают за год и составляют бюджет со статьями расходов. Создайте и себе такой семейный бюджет и фонды расходов- на образование, питание, развлечения и т. д. И не выходите за обозначенные пределы. Когда распределяешь расходы на конкретные статьи их проще контролировать.

Второе направление — управление доходами.

— Посмотрите по сторонам, — советует эксперт. — Кто с такими же исходными данными, как у вас, а то и послабее, зарабатывает ощутимо больше — в том же городе, с таким же образованием, может быть, в той же компании и даже на той же должности. Проанализируйте, что он делает из того, чего не делаете вы. Вы менеджер на 120 тысячах, рядом менеджер — на 200 тысяч. И тогда вам станет понятно, в каком направлении идти: расширить знания, навыки, связи, возможно, изменить поведение. А если видите, что это ваш потолок «здесь и сейчас», то задумайтесь о смене города или профессии.

Третье — откладывайте.

— Не меньше 20% от своих доходов, — рекомендует эксперт. — И не только на что-то конкретное — просто накапливайте сбережения, пригодятся. Хорошим считается баланс, при котором удается отложить не менее 50% заработанного. Это налагает определенные требования на уровнь доходов, но и говорит об умении контролировать расходы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Четвертое — пересмотрите структуру расходов.

— Есть почти непреложный закон: расходы стремятся превысить доходы. Поэтому надо расходы обуздать, — говорит Максим Темченко. — Мы на тренингах не раз ставили такие эксперименты, и могу сказать, что вполне неально сократить расходы на 20%. Отказаться от необязательных трат, найти, где можно купить дешевле и так далее.

Пятое — измените философию потребления.

— Большинство людей живет не по средствам, — делится опытом эксперт. — покупают вещи, которые им явно не по карману, обрастают кредитами и не знают как из них выпутаться. Разорвите этот круг. Живите по принципу: если ты на это не заработал, то и не покупай этого. Сначала заработай, потом покупай. И только когда вы научитесь не покупать больше, чем заработали, переходите к увеличению доходов. Потому что не научитесь, то и с увеличением доходов ваша жизнь не изменится — будет тратить больше, чем получаете, но на другом уровне.

И шестое правило — как говорится, не для слабонервных: финансовые стресс-тесты.

— Откладывайте так, чтобы оставалось ощутимо меньше, чем вы привыкли тратить, — говорит тренер. — То есть сознательно загоняйте себя в бедность. Да, тяжело. Но начните с малого. Вот получаете вы, допустим, 70 тысяч — отложите хотя бы 20 тысяч и крутитесь на оставшиеся 50. Сможете — хорошо, не сможете — найдите дополнительные источники заработка. Умение укладываться в минимум останется, останется и дополнительный заработок. Такой прием очень мобилизует.

ОПРОС KP.RU

Фото: Дмитрий Орлов

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