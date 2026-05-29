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Экономика29 мая 2026 14:10

Квартира, машина, поход в ресторан: на что россиянам не хватает денег

KP.RU: четверть опрошенных россиян признались, что им на все хватает денег
Владимир ПЕРЕКРЕСТ
Четверть опрошенных россиян признались, что им на все хватает денег

Четверть опрошенных россиян признались, что им на все хватает денег

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

«А НАМ НА ВСЕ ХВАТАЕТ!»

Не так-то много среди нас счастливчиков, которые могут позволить себе все, что захотят. С другой стороны, потребности и возможности у всех разные. Одни никак не могут накопить на новую квартиру, другие считают копейки, чтобы хватило на продукты до следующей зарплаты.

А вам на что вам хронически не хватает денег? С таким вопросом «Комсомолка» обратилась к своим читателям. Что же оказалось? Чаще всего наши читатели отвечали: «Хватает на все, что я хочу!». Вот такие у нас читатели — можно только порадоваться за них.

А если говорить о тех, кому все-таки чего-то не хватает, то выяснилось, что больше всего людям нужны квартиры и дачи, разумеется, с ремонтом и мебелью.

Квартира — понятное дело. Она нужна и молодым, которые живут с родителями, и тем же пожилым родителям — еще одна, помимо той, в которой живут: чтобы сдавать и получать прибавку к пенсии. Да и вообще квартира — самый надежный актив для инвестиций.

Дача тоже лишней не будет. Вырваться за город на выходные — милое дело. О чем говорит такой довольно высокий интерес? О том, что люди нормализовали свой трудовой режим и перестали работать по выходным — появилось время для себя.

Квартира — самый надежный актив для инвестиций.

Квартира — самый надежный актив для инвестиций.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

ФИНАНСОВЫЙ СТРЕСС-ТЕСТ

А можно ли сделать так, чтобы на все хватало? Оказывается, да.

— Есть приемы, позволяющие уложиться в те деньги, которые у человека есть, — сказал KP.RU тренер по личным финансам Максим Темченко. — Первый — составление бюджета. Так работают с деньгами государство и крупные корпорации. Они знают, сколько заработают за год и составляют бюджет со статьями расходов. Создайте и себе такой семейный бюджет и фонды расходов- на образование, питание, развлечения и т. д. И не выходите за обозначенные пределы. Когда распределяешь расходы на конкретные статьи их проще контролировать.

Второе направление — управление доходами.

— Посмотрите по сторонам, — советует эксперт. — Кто с такими же исходными данными, как у вас, а то и послабее, зарабатывает ощутимо больше — в том же городе, с таким же образованием, может быть, в той же компании и даже на той же должности. Проанализируйте, что он делает из того, чего не делаете вы. Вы менеджер на 120 тысячах, рядом менеджер — на 200 тысяч. И тогда вам станет понятно, в каком направлении идти: расширить знания, навыки, связи, возможно, изменить поведение. А если видите, что это ваш потолок «здесь и сейчас», то задумайтесь о смене города или профессии.

Третье — откладывайте.

— Не меньше 20% от своих доходов, — рекомендует эксперт. — И не только на что-то конкретное — просто накапливайте сбережения, пригодятся. Хорошим считается баланс, при котором удается отложить не менее 50% заработанного. Это налагает определенные требования на уровнь доходов, но и говорит об умении контролировать расходы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Четвертое — пересмотрите структуру расходов.

— Есть почти непреложный закон: расходы стремятся превысить доходы. Поэтому надо расходы обуздать, — говорит Максим Темченко. — Мы на тренингах не раз ставили такие эксперименты, и могу сказать, что вполне неально сократить расходы на 20%. Отказаться от необязательных трат, найти, где можно купить дешевле и так далее.

Пятое — измените философию потребления.

— Большинство людей живет не по средствам, — делится опытом эксперт. — покупают вещи, которые им явно не по карману, обрастают кредитами и не знают как из них выпутаться. Разорвите этот круг. Живите по принципу: если ты на это не заработал, то и не покупай этого. Сначала заработай, потом покупай. И только когда вы научитесь не покупать больше, чем заработали, переходите к увеличению доходов. Потому что не научитесь, то и с увеличением доходов ваша жизнь не изменится — будет тратить больше, чем получаете, но на другом уровне.

И шестое правило — как говорится, не для слабонервных: финансовые стресс-тесты.

— Откладывайте так, чтобы оставалось ощутимо меньше, чем вы привыкли тратить, — говорит тренер. — То есть сознательно загоняйте себя в бедность. Да, тяжело. Но начните с малого. Вот получаете вы, допустим, 70 тысяч — отложите хотя бы 20 тысяч и крутитесь на оставшиеся 50. Сможете — хорошо, не сможете — найдите дополнительные источники заработка. Умение укладываться в минимум останется, останется и дополнительный заработок. Такой прием очень мобилизует.

ОПРОС KP.RU

Фото: Дмитрий Орлов

Фото: Дмитрий Орлов

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